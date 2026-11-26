Атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод «Славянск-Эко» в Краснодарском крае привела к повреждениям оборудования, пожарам и разливу нефти. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в канале в Max.

По данным компании, повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, были разрушены парки хранения тёмных нефтепродуктов. Кроме того, пострадали трубопроводы для транспортировки тёмных нефтепродуктов и бензиновой фракции, а также нефтяные резервуары и связанные с ними коммуникации. На повреждённых объектах вспыхнули пожары.

Разрушение резервуаров привело к разливу нефти. Сейчас основные силы направлены на ликвидацию последствий атаки и стабилизацию обстановки. Детальную оценку ущерба проведут после завершения первоочередных работ.

В пресс-службе уточнили, что завод не осуществляет производственную деятельность с сентября, когда предприятие также подверглось атаке. С тех пор сотрудники и привлечённые подрядчики занимались восстановлением повреждённых объектов.

Ранее Life.ru сообщал, что в июне в Славянске-на-Кубани после падения обломков украинских беспилотников произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Тогда также были повреждены линия электропередачи и остекление частного дома, однако обошлось без пострадавших.