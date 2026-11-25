Новак сообщил об ускоренном восстановлении НПЗ после атак беспилотников
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Российские нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от атак беспилотников, быстро восстанавливаются. Одновременно на предприятиях усиливают защиту от новых налётов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Идёт интенсивная работа. И работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите. К сожалению, отдельные прилёты бывают, не без этого, идёт быстрое восстановление», — сказал он журналистам.
По словам Новака, защита нефтеперерабатывающих предприятий предусматривает два направления. Пассивные меры включают инженерные конструкции, призванные снизить риск повреждения оборудования. Активная защита предполагает противодействие воздушным угрозам с помощью средств ПВО.
Ранее вице-премьер отмечал, что в усилении безопасности НПЗ участвуют нефтяные компании, Минэнерго и Министерство обороны. По его словам, благодаря принимаемым мерам ущерб от атак в последнее время стал значительно меньше.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил о продолжении украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на прямую просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от таких ударов. Российский лидер подчеркнул, что Москва считает ответные действия неизбежными. Также Путин поручил обсудить дополнительные меры защиты отечественных НПЗ и их сотрудников.