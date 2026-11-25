Российские нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от атак беспилотников, быстро восстанавливаются. Одновременно на предприятиях усиливают защиту от новых налётов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Идёт интенсивная работа. И работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите. К сожалению, отдельные прилёты бывают, не без этого, идёт быстрое восстановление», — сказал он журналистам.

По словам Новака, защита нефтеперерабатывающих предприятий предусматривает два направления. Пассивные меры включают инженерные конструкции, призванные снизить риск повреждения оборудования. Активная защита предполагает противодействие воздушным угрозам с помощью средств ПВО.

Ранее вице-премьер отмечал, что в усилении безопасности НПЗ участвуют нефтяные компании, Минэнерго и Министерство обороны. По его словам, благодаря принимаемым мерам ущерб от атак в последнее время стал значительно меньше.