Киев не прислушался к призыву Трампа прекратить удары по НПЗ, заявил Путин
Обложка © Life.ru
Украинские войска продолжают бить по нефтеперерабатывающим заводам в России, хотя президент США Дональд Трамп прямо просил Киев этого не делать. Об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак», — сказал Путин.
По словам российского лидера, Киев не реагирует на подобные советы и действует так, будто никаких обращений не было.
Ранее Life.ru сообщал о требовании Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские объекты производства дизельного топлива. Глава Белого дома объяснял свою позицию последствиями таких ударов для мирового топливного рынка.
Больше новостей о международной безопасности, военных альянсах и отношениях России с Западом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.