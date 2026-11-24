Украинские войска продолжают бить по нефтеперерабатывающим заводам в России, хотя президент США Дональд Трамп прямо просил Киев этого не делать. Об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Киев не реагирует на подобные советы и действует так, будто никаких обращений не было.

Ранее Life.ru сообщал о требовании Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские объекты производства дизельного топлива. Глава Белого дома объяснял свою позицию последствиями таких ударов для мирового топливного рынка.