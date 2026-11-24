Новейшие российские зенитные артиллерийские комплексы «Цитадель» эффективно защищают нефтеперерабатывающие заводы и оборонные предприятия от атак беспилотников. Однако компании пока не спешат закупать эти системы. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.

«Там, где стоят «Цитадели», с защитой от дронов всё хорошо. Очень эффективно эти системы работают», — заявил Чемезов.

По словам главы Ростеха, одним из главных преимуществ разработки является высокая степень автоматизации, позволяющая свести участие оператора к минимуму. При этом Чемезов выразил сожаление по поводу недостаточной заинтересованности потенциальных заказчиков в приобретении комплексов.

«Цитадель» разработана специально для защиты стационарных объектов от беспилотников. Весной 2026 года стало известно о создании комплекса, а в начале ноября специалисты Ростеха представили его мобильную версию.

Между тем в октябре глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о готовности бизнеса совместно финансировать создание систем ПВО для заводов. Для стимулирования таких инвестиций он предложил ввести налоговые вычеты. Кроме того, в начале ноября стало известно, что в Подмосковье пострадавшие от атак беспилотников предприятия малого и среднего бизнеса смогут в приоритетном порядке получать льготные микрозаймы.