Бизнес готов «скинуться» на ПВО: Шохин предложил налоговые льготы для защиты предприятий

Российский бизнес готов совместно финансировать создание новых систем противовоздушной обороны для защиты промышленных предприятий от атак. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

По словам Шохина, компании готовы вкладывать собственные средства в повышение безопасности производственных объектов. Однако такие расходы требуют дополнительных стимулов со стороны государства, поскольку речь идёт о значительных инвестициях.

«Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнём», — предложил глава РСПП.

Он призвал рассмотреть возможность запуска пилотного механизма инвестиционного налогового вычета для предприятий, участвующих в финансировании новых систем ПВО. Такая мера могла бы снизить налоговую нагрузку на компании, вкладывающиеся в защиту производственных площадок.

Шохин подчеркнул, что откладывать эти инвестиции не стоит даже в условиях продолжающегося конфликта. Более того, по его мнению, необходимость укрепления безопасности предприятий сохранится и после возможного урегулирования.