Бизнес готов «скинуться» на ПВО: Шохин предложил налоговые льготы для защиты предприятий
Шохин заявил о готовности бизнеса финансировать новые системы ПВО для заводов
Александр Шохин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Российский бизнес готов совместно финансировать создание новых систем противовоздушной обороны для защиты промышленных предприятий от атак. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.
По словам Шохина, компании готовы вкладывать собственные средства в повышение безопасности производственных объектов. Однако такие расходы требуют дополнительных стимулов со стороны государства, поскольку речь идёт о значительных инвестициях.
«Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнём», — предложил глава РСПП.
Он призвал рассмотреть возможность запуска пилотного механизма инвестиционного налогового вычета для предприятий, участвующих в финансировании новых систем ПВО. Такая мера могла бы снизить налоговую нагрузку на компании, вкладывающиеся в защиту производственных площадок.
Шохин подчеркнул, что откладывать эти инвестиции не стоит даже в условиях продолжающегося конфликта. Более того, по его мнению, необходимость укрепления безопасности предприятий сохранится и после возможного урегулирования.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ глава государства подписал 5 октября. Шохин также продолжает возглавлять Российский союз промышленников и предпринимателей, президентом которого является с 2005 года.