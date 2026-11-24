Почти тысячу украинских беспилотников за два месяца уничтожил российский лазерный комплекс, установленный для защиты одного из объектов в приграничье России. О результатах его работы рассказал ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Эффективность лазерных комплексов очень высокая. Приведу один пример: мы в приграничном регионе — не буду говорить в каком — поставили лазер для защиты нашего объекта. Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил. Каждые сутки сжигает дроны десятками», — сообщил он.

Название комплекса и его технические характеристики глава Ростеха не уточнил.

Ранее Life.ru рассказывал о применении новейшего лазерного комплекса «Заря» на стратегических учениях «Центр-2026». По информации Минобороны РФ, установка поражала средние и тяжёлые беспилотники на расстоянии до шести километров. Вместе с ней военные использовали зенитные комплексы и роботизированную систему «Калитка-КА», предназначенную для уничтожения воздушных целей на ближних дистанциях.