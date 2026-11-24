«Сжигает дроны десятками»: Глава Ростеха рассказал о работе боевого лазера на границе
Лазер Ростеха уничтожил почти тысячу дронов ВСУ за два месяца в приграничье РФ
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Почти тысячу украинских беспилотников за два месяца уничтожил российский лазерный комплекс, установленный для защиты одного из объектов в приграничье России. О результатах его работы рассказал ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Эффективность лазерных комплексов очень высокая. Приведу один пример: мы в приграничном регионе — не буду говорить в каком — поставили лазер для защиты нашего объекта. Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил. Каждые сутки сжигает дроны десятками», — сообщил он.
Название комплекса и его технические характеристики глава Ростеха не уточнил.
Ранее Life.ru рассказывал о применении новейшего лазерного комплекса «Заря» на стратегических учениях «Центр-2026». По информации Минобороны РФ, установка поражала средние и тяжёлые беспилотники на расстоянии до шести километров. Вместе с ней военные использовали зенитные комплексы и роботизированную систему «Калитка-КА», предназначенную для уничтожения воздушных целей на ближних дистанциях.
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