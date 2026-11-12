44-летняя Анастасия Макеева впервые готовится стать матерью после 14 лет безуспешных попыток забеременеть. Актриса призналась, что перенесла множество процедур ЭКО, а долгожданную новость поначалу скрывала даже от родителей. Подробностями она поделилась с Пятым каналом.

Анастасия Макеева впервые готовится стать матерью. Видео © Пятый канал

По словам артистки, путь к материнству сопровождался постоянными надеждами и разочарованиями. Она неоднократно обращалась к врачам, но добиться желаемого результата долгое время не получалось.

«Пишут, что я хожу с накладным животом, что за меня вынашивает суррогатная мать, что потом я расскажу, что был выкидыш. Это плод большой, абсолютно безусловной, невероятно тёплой, в чём-то довольно сложной, преодолимой, мучительной, но огромной, огромной любви», — поделилась актриса Анастасия Малькова-Макеева.

Всё изменилось после знакомства с нынешним супругом Романом Мальковым. Актриса рассказала, что впервые почувствовала настоящую поддержку в стремлении стать матерью.

Супруги вместе проходили через неудачные попытки ЭКО, посещали монастыри и продолжали надеяться на пополнение в семье. По приблизительным подсчётам Макеевой, процедур было не меньше 12–14, а её муж считает, что даже больше.

О положительном результате анализов пара узнала совершенно неожиданно — во время поездки в метро после футбольного матча.

Однако делиться радостью с окружающими они не спешили. Первые месяцы о беременности знали лишь близкие друзья. Даже родителям супруги решили рассказать позднее.

Актрисе пришлось отказаться от перелётов и физически сложных выступлений. При этом полностью прекращать работу она не собирается: продолжает сниматься и проводить мероприятия.

Макеева также прокомментировала слухи о накладном животе и суррогатном материнстве. Она подчеркнула, что вынашивает ребёнка самостоятельно, а нападки недоброжелателей лишь укрепили её отношения с мужем.