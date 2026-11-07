44-летняя Анастасия Макеева впервые станет мамой. Актриса поделилась кадрами с беременной фотосессии и сообщила, что они с супругом Романом Мальковым ждут ребёнка.

44-летняя Анастасия Макеева объявила о первой беременности после 14 лет ожиданий. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ makeevan

По словам артистки, к материнству она шла долгие 14 лет. Последние шесть лет этот непростой путь Макеева проходила вместе с мужем. Супруги обращались к врачам, посещали святые места, молились и продолжали верить, что однажды их мечта исполнится.

«Бывали моменты, когда человеческих сил уже не оставалось. Но оставалась вера. И любовь, которая помогала нам не сдаваться», — поделилась актриса.

История борьбы Макеевой за возможность стать матерью началась задолго до отношений с нынешним супругом. Ещё в 2021 году Life.ru сообщал, что артистка перенесла четыре неудачные попытки ЭКО. Тогда она рассказывала о своём обращении к специалисту по квантовой психологии в надежде исполнить давнюю мечту.

В мае 2025 года актриса откровенно рассказала о трудностях с зачатием. По словам Макеевой, у неё был низкий овариальный резерв — недостаточное количество яйцеклеток, пригодных для оплодотворения. Артистка признавалась, что сожалела о том, что не узнала об этой особенности организма раньше. Она также рассматривала возможность усыновления, однако сомневалась, готова ли к такому ответственному шагу.

В сентябре 2026 года поклонники решили, что Макеева уже стала мамой. Поводом послужила публикация, в которой актриса поблагодарила супруга за дочь. Однако позднее она объяснила, что упоминание ребёнка случайно появилось в тексте, составленном с помощью нейросети.

Уже в октябре артистку вновь заподозрили в беременности после выхода видео, на котором она появилась в свободном красном платье. Тогда Макеева опровергла предположения поклонников, заявив, что поздравлять её пока не с чем.