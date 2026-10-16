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Опубликовано 16 октября, 13:11

Самой возрастной роженицей Подмосковья стала 55-летняя женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nimito

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nimito

Самой возрастной роженицей Московской области в 2026 году стала 55-летняя женщина, которая родила второго ребёнка. Об этом рассказал зампред правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Роды прошли в Коломенском перинатальном центре. Других подробностей глава областного Минздрава не привёл.

Забелин также рассказал ещё о двух примечательных случаях в Подмосковье. В Красногорском родильном доме в этом году у одной женщины появился 17-й ребёнок, а в Московском областном центре охраны материнства и детства другая семья пополнилась 13-м ребёнком.

Поздние роды остаются редкими. Академик РАН Геннадий Онищенко ранее говорил, что беременность в возрасте около 60 лет возможна лишь в единичных случаях при сохранении репродуктивной функции.

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Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Подмосковья, которая после рождения двойни стала матерью в 15-й раз. Беременность стала для неё уже третьей многоплодной, а малышей врачи некоторое время выхаживали в стационаре.

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Матвей Константинов
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