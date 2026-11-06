Беременная супруга звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева, 28-летняя актриса Азиза Бекманова, оказалась в больнице после двух дней практически без движения. Сильная боль в спине лишила девушку возможности самостоятельно ходить, поэтому передвигаться ей приходилось только с помощью мужа. О своём состоянии она рассказала подписчикам в личном блоге.

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«Два дня лежала без движения. Честно, дурдом, не знаю, как вывозить уже это всё… В такие моменты понимаешь, что ты вообще себя не бережёшь и как же всё-таки круто, когда ты здоровый», — поделилась Азиза.

Супруг отвёз актрису в клинику, где для выяснения причин боли ей назначили МРТ. По словам Бекмановой, обследование выявило воспаление межпозвоночных суставов и две грыжи в крестцовом отделе позвоночника. Сейчас девушка находится на 22-й неделе беременности.

Минекаева призналась, что без поддержки мужа ей трудно сделать даже несколько шагов. В больнице её перевозили на каталке, а Рузиль старался подбодрить супругу шутками, несмотря на тяжёлое самочувствие. Ранее Азиза также жаловалась на сильные отёки и слабость, из-за которых ей стало сложно выходить на прогулки.

Напомним, в середине октября Рузиль Минекаев и его супруга раскрыли пол второго ребёнка, устроив необычное гендер-пати на природе без шаров, фейерверков и цветного дыма. Вместо традиционных атрибутов праздника друг семьи должен был показать ромашку, если родится девочка, или плоскогубцы, если мальчик. В итоге пара узнала, что ждёт второго сына. Рузиль и Азиза познакомились во время учёбы в Казанском театральном училище и поженились в 2020 году. Сейчас они воспитывают сына Рэмиля.