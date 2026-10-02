14-летнего школьника нашли мёртвым на северо-западе Москвы
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На северо-западе Москвы обнаружили погибшим 14-летнего подростка. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
Тело школьника нашли вечером 1 октября возле дома на улице Николая Озерова. По данным издания, это произошло около 19:30.
Предварительно рассматривается версия о самоубийстве. Окончательных выводов о причинах произошедшего пока нет.
Ранее в пруду Приморского парка Победы в Петербурге нашли тело 23-летнего Петра Королёва, которого опознали друзья. Он пропал 25 сентября после посиделки в баре на Крестовском острове. Камеры ресторана зафиксировали, как он пошёл в сторону парка Победы, дошёл до пруда и пропал из виду, а рядом с баром нашли его очки.
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