14-летнего школьника нашли мёртвым на северо-западе Москвы

Ранее в пруду Приморского парка Победы в Петербурге нашли тело 23-летнего Петра Королёва, которого опознали друзья. Он пропал 25 сентября после посиделки в баре на Крестовском острове. Камеры ресторана зафиксировали, как он пошёл в сторону парка Победы, дошёл до пруда и пропал из виду, а рядом с баром нашли его очки.