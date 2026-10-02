На севере Москвы нашли тела двух пожилых сестёр

Две пожилые женщины, погибшие на севере Москвы, оказались родными сёстрами 71 и 73 лет. По предварительной версии, они могли свести счёты с жизнью, сообщает сайт MK.Ru.

Пенсионерки жили на Беломорской улице, где их и обнаружили накануне вечером. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Одна из сестёр страдала онкологическим заболеванием. Вторая ранее пережила тяжёлую личную трагедию, потеряв сына в 2011 году.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мать и дочь предстанут перед судом за организацию заказного убийства знакомой, совершённого в 1999 году. По версии следствия, они решили расправиться с ней из мести, считая её виновной в гибели родственника, и через приятеля нашли исполнителя за 15 тысяч рублей.