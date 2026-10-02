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Опубликовано 2 октября, 12:34

На севере Москвы нашли тела двух пожилых сестёр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две пожилые женщины, погибшие на севере Москвы, оказались родными сёстрами 71 и 73 лет. По предварительной версии, они могли свести счёты с жизнью, сообщает сайт MK.Ru.

Пенсионерки жили на Беломорской улице, где их и обнаружили накануне вечером. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Одна из сестёр страдала онкологическим заболеванием. Вторая ранее пережила тяжёлую личную трагедию, потеряв сына в 2011 году.

Полицейский погиб при задержании организаторов нарколаборатории в Подмосковье
Полицейский погиб при задержании организаторов нарколаборатории в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мать и дочь предстанут перед судом за организацию заказного убийства знакомой, совершённого в 1999 году. По версии следствия, они решили расправиться с ней из мести, считая её виновной в гибели родственника, и через приятеля нашли исполнителя за 15 тысяч рублей.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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