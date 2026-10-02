Мать и дочь на Урале предстанут перед судом за заказное убийство в 1999 году

В Свердловской области мать и дочь предстанут перед судом по делу об организации заказного убийства знакомой, совершённого в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, женщины решили расправиться со знакомой из мести, считая её причастной к гибели своего близкого родственника. Для поиска исполнителя они обратились к приятелю и пообещали заплатить за преступление.

Тот нашёл знакомого, готового выполнить заказ за 15 тысяч рублей, часть суммы посредник планировал оставить себе. Исполнителю передали фотографию предполагаемой жертвы, после чего он выследил женщину и познакомился с ней.

Мужчина пригласил её в гости, где, как считают следователи, нанёс несколько ударов гантелью по голове, а затем перекрыл ей дыхание подушкой. После этого он позвал посредника.

Соучастники сфотографировали тело и отправили снимок заказчице. Затем погибшую вывезли на территорию шлакового отвала металлургического завода, привязали к ней железобетонный блок и сбросили в затопленный котлован.

Следствие считает, что после совершённого преступления исполнители получили обещанное вознаграждение. Мать и дочь обвиняются в организации, подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму из личной мести. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Life.ru рассказывал о другом давнем преступлении в Свердловской области, которое удалось раскрыть спустя четверть века. Тогда следствие завершило расследование убийства сотрудницы налоговой инспекции, совершённого в 2000 году.