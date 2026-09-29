14-летний подросток умер во время рейса из Гондураса в Майами

Во время перелёта из Гондураса в Майами на борту самолёта скончался 14-летний Кевин Гринидж. Подросток потерял сознание после резкого ухудшения самочувствия.

Во время взлёта у Гриниджа начались проблемы с дыханием. Его тётя попыталась помочь с помощью ингалятора, однако состояние подростка, по данным портала PYOK, ухудшилось.

На высоте около 10 тысяч метров Кевин потерял сознание. У него произошел сердечный приступ.

Родственники и другие пассажиры пытались реанимировать подростка, проводя непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Дефибриллятор, находившийся на борту, не сработал.

Кевин страдал сахарным диабетом и астмой. Семья заявила, что причиной его смерти стала неисправность медицинского оборудования, однако суд встал на сторону авиакомпании.

Ранее пенсионерка скончалась в аэропорту Краснодара после перелёта из Санкт-Петербурга. Женщина почувствовала себя плохо ещё на борту самолёта. После приземления она сразу обратилась за помощью в медицинский пункт аэропорта. Однако её состояние продолжило ухудшаться.