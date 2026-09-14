Пенсионерка умерла в аэропорту Краснодара после перелёта из Петербурга

Пенсионерка скончалась в аэропорту Краснодара после перелёта из Санкт-Петербурга. По данным «Рен ТВ», пассажирка по имени Галина почувствовала себя плохо ещё на борту самолёта.

После приземления женщина сразу обратилась за помощью в медицинский пункт аэропорта. Однако её состояние продолжило ухудшаться. Несмотря на оказанную помощь, спустя некоторое время пассажирка скончалась. Причина смерти на данный момент не установлена.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о другом трагическом случае во время авиаперелёта. Россиянину стало плохо на борту самолёта Red Wings, летевшего из Москвы в Нячанг. Экипаж совершил экстренную посадку в Самарканде, к лайнеру направили бригаду скорой помощи, однако спасти пассажира не удалось.