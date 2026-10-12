14-летний ученик устроил стрельбу в школе под Марселем, среди раненых — директор

Во Франции 14-летнего ученика задержали после стрельбы в школе Joseph Lakanal в городе Обань недалеко от Марселя. Ранения получили директор учебного заведения и сотрудница школы.

По данным полиции, подросток пришёл в школу с оружием. Французские СМИ сообщают, что ружьё могло быть спрятано в чехле для гитары. Мэр Обани Жан-Пьер Скиллари заявил, что школьник дважды выстрелил в коридоре в сторону директора и сотрудницы учреждения. После этого один из работников школы сумел обезоружить подростка ещё до прибытия полиции.

Обоих пострадавших доставили в больницу. По словам мэра, их жизни ничего не угрожает. Среди учеников раненых нет. Подозреваемого взяли под стражу, мотив его действий пока не установлен.

Ранее Life.ru сообщал, что массовые протесты старшеклассников нарушили работу сотен французских лицеев. К 8 октября 224 учебных заведения оставались полностью закрытыми, ещё 151 работало с ограничениями. Акции сопровождались столкновениями, поджогами и тысячами задержаний, однако полиция подчёркивает, что данных о связи сегодняшней стрельбы в Обани с протестным движением пока нет.