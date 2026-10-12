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Опубликовано 12 октября, 15:23

14-летний ученик устроил стрельбу в школе под Марселем, среди раненых — директор

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во Франции 14-летнего ученика задержали после стрельбы в школе Joseph Lakanal в городе Обань недалеко от Марселя. Ранения получили директор учебного заведения и сотрудница школы.

По данным полиции, подросток пришёл в школу с оружием. Французские СМИ сообщают, что ружьё могло быть спрятано в чехле для гитары. Мэр Обани Жан-Пьер Скиллари заявил, что школьник дважды выстрелил в коридоре в сторону директора и сотрудницы учреждения. После этого один из работников школы сумел обезоружить подростка ещё до прибытия полиции.

Обоих пострадавших доставили в больницу. По словам мэра, их жизни ничего не угрожает. Среди учеников раненых нет. Подозреваемого взяли под стражу, мотив его действий пока не установлен.

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Ранее Life.ru сообщал, что массовые протесты старшеклассников нарушили работу сотен французских лицеев. К 8 октября 224 учебных заведения оставались полностью закрытыми, ещё 151 работало с ограничениями. Акции сопровождались столкновениями, поджогами и тысячами задержаний, однако полиция подчёркивает, что данных о связи сегодняшней стрельбы в Обани с протестным движением пока нет.

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Александра Мышляева
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