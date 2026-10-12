275 инцидентов: В Польше задержали 117 подростков за оружие и угрозы после серии нападений
В Польше задержали 117 подростков после серии нападений на школы
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Польские правоохранители за несколько дней задержали 117 подростков на фоне трёх вооружённых нападений на учебные заведения с начала октября. Такие данные обнародовала Главная комендатура полиции страны, подведя итоги масштабных проверок.
Основанием для задержаний становились обнаруженные у молодых людей ножи и другие виды оружия. Кроме того, силовики реагировали на сообщения о подготовке нападений на школы. Некоторые подростки также угрожали своим одноклассникам.
После серии происшествий полиция усилила контроль за безопасностью в образовательных учреждениях. За последние дни по всей стране провели более 64 тысяч проверок, к которым привлекли почти 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Масштабные мероприятия охватили учебные заведения в разных регионах Польши.
Всего за время операции зарегистрировали 275 инцидентов, связанных с наличием оружия и угрозами насилия. Поводом для усиления мер безопасности стали три нападения, произошедшие в польских школах в начале октября.
Ранее Life.ru сообщал о нападении вооружённого ножом учащегося на техникум в польском городе Остроленка. Инцидент произошёл 7 октября, ранения получили как минимум семь человек. Подозреваемого задержали после того, как он покинул учебное заведение. Уже на следующий день в населённом пункте Лещидул-Новины 15-летний бывший ученик атаковал сотрудников школы. В результате погибла 37-летняя женщина, ещё два человека получили травмы.
Третье нападение произошло 10 октября в Варшаве, где 21-летняя учащаяся ранила троих человек. После серии инцидентов польские власти объявили об усиленных проверках и массовых задержаниях подростков, представляющих потенциальную угрозу для окружающих.
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