275 инцидентов: В Польше задержали 117 подростков за оружие и угрозы после серии нападений

Польские правоохранители за несколько дней задержали 117 подростков на фоне трёх вооружённых нападений на учебные заведения с начала октября. Такие данные обнародовала Главная комендатура полиции страны, подведя итоги масштабных проверок.

Основанием для задержаний становились обнаруженные у молодых людей ножи и другие виды оружия. Кроме того, силовики реагировали на сообщения о подготовке нападений на школы. Некоторые подростки также угрожали своим одноклассникам.

После серии происшествий полиция усилила контроль за безопасностью в образовательных учреждениях. За последние дни по всей стране провели более 64 тысяч проверок, к которым привлекли почти 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Масштабные мероприятия охватили учебные заведения в разных регионах Польши.

Всего за время операции зарегистрировали 275 инцидентов, связанных с наличием оружия и угрозами насилия. Поводом для усиления мер безопасности стали три нападения, произошедшие в польских школах в начале октября.

Ранее Life.ru сообщал о нападении вооружённого ножом учащегося на техникум в польском городе Остроленка. Инцидент произошёл 7 октября, ранения получили как минимум семь человек. Подозреваемого задержали после того, как он покинул учебное заведение. Уже на следующий день в населённом пункте Лещидул-Новины 15-летний бывший ученик атаковал сотрудников школы. В результате погибла 37-летняя женщина, ещё два человека получили травмы.