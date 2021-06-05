"Россия поставит нас на колени": Как западные СМИ и политики отреагировали на слова Путина о "Северном потоке — 2"

Слова президента России Владимира Путина о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2" вызвали новый всплеск эмоций и рефлексий со стороны части мирового сообщества. "Почему весь мир беспокоится относительно российского трубопровода Nord Stream 2?" — гласит заголовок Bloomberg. При этом сотрудников издания не беспокоит, что под "миром" они понимают небольшую (хоть и очень громкую) группу стран, недовольную повышением надёжности поставок российского газа, энергобезопасности Европы, а также возможностей Германии, превращающейся благодаря сотрудничеству с Москвой в энергетический хаб.

Пошли и новые рассуждения о том, почему проект опасен и вреден. "Если Варшава, например, откажется встать на колени, то Путин может выключить отопление во время зимней стужи и ждать от поляков нужного ему ответа", — рассказывает о тёмном европейском будущем сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер. Его логика ясна и понятна — он пытается судить о возможностях России исходя из американского опыта. США не раз и не два нарушали действующие контрактные обязательства просто потому, что их оппонент "не давал нужного ответа". Например, отказывались от поставок вооружений Египту, генералы которого посмели свергнуть исламистов, с которыми американцы только-только договорились, а также Турции, султан которой Реджеп Эрдоган вопреки протестам Вашингтона заключил контракт с Москвой на покупку систем С-400. Однако Российская Федерация так не поступает — и уж тем более не будет кого-то замораживать зимой. И уж тем более поляков — если бы господин сенатор разобрался бы в вопросе, он, вероятно, узнал бы, что Варшава не намерена продлевать заканчивающийся в декабре 2022 года контракт с Москвой на закупки российского газа. Ну, чтобы покупать его по более высокой цене у американцев и катарцев в виде СПГ, а также у норвежцев с поставкой его через трубу Baltic Pipeline, которую не дают провести датчане.

Однако если проанализировать общую реакцию СМИ, то в ней всё-таки доминировало два акцента. Первый — это смирение. Запад смирился с тем, что "Северный поток — 2" будет завершён, и называет это "геополитической победой Путина". Причём победа не только в самом завершении проекта, но и в завершении на фоне крайне неблагоприятных условий. "Россия заканчивает "Северный поток — 2" на фоне западных протестов", — пишет Financial Times. И протесты эти выражались не только в громких словах и оскорблениях, но также в санкциях и угрозах санкций. В этой ситуации достройка первой нитки проекта — да ещё и аккурат за пару недель до саммита с Байденом — должна продемонстрировать готовность Москвы вопреки всему добиваться поставленных целей. А также неэффективность санкций как инструмента давления на Россию — так уж получилось, что РФ к этим угрозам просто привыкла. Из-за постоянного санкционного ража, когда против Москвы раз в несколько месяцев вводятся какие-то новые ограничения, российские эксперты и чиновники стали воспринимать санкции как нечто само собой разумеющееся. Часть реальности, в которой мы все живём.

Второй акцент — поиск виноватых. Из-за кого Кремль смог завершить этот проект, кто позволил ему одержать политическую победу над коллективным Западом? Нет, как ни странно, виновной назначена не Украина из-за неадекватности которой, вообще-то, Россия и начала строить обходные газопроводы в Европу. Виноват… Джо Байден, который пасанул и отказался душить "Северный поток — 2" тотальными санкциями. "Nord Stream 2 — это многомиллиардный подарок Путину от Байдена", — возмущается сенатор Тед Круз. "Действия президента шлют чёткий сигнал врагам: им не нужно беспокоиться о том, что эта администрация накажет тех, кто развязывает экономическую войну против Соединённых Штатов. Однако решение Байдена — это более чем какое-то замешательство и нерешительность. Это угроза национальной безопасности Соединённых Штатов, — уверяет Кевин Крамер. — Путинский газопровод прорезает НАТО и наносит ущерб европейской интеграции — процессу, который США долгое время поддерживали в качестве ключевого инструмента для сдерживания агрессии Москвы".