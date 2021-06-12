Москвичка Анна всегда очень ответственно относилась к оплате коммунальных услуг. Она каждый месяц своевременно вносила деньги и передавала показания счётчиков, установленных в квартире, в свою управляющую компанию (УК). Однако в январе она обнаружила, что счётчики горячей и холодной воды стали показывать цифры значительно большие, чем в предыдущие месяцы, и в итоге по этим показаниям за первый месяц года УК выставила ей счёт в размере 128 420 рублей. Девушка обратилась к специалистам, которые признали установленные приборы непригодными к эксплуатации и составили соответствующее заключение.

Но в УК тут же составили свой акт осмотра обоих водосчётчиков, в котором зафиксировали их текущие показания. И, когда клиентка обратилась к ним с просьбой произвести перерасчёт платы за воду, ответили ей отказом.

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Тогда москвичка обратилась в суд. В первой инстанции она выиграла, так как судья сочла, что УК не исполнила свои обязанности по проверке поквартирных счётчиков (дело № 2-1159/19), но апелляция встала на сторону УК. В своём определении судьи указали, что Анна в нарушение п. 81 (13) Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены Постановлением Правительства РФ № 354) произвела поверку своих водосчётчиков без участия представителей УК, а после этого она, тоже самостоятельно, организовала демонтаж старых счётчиков и установку новых (девушка-то думала, что дело ясное и до конфликта не дойдёт), в результате чего УК лишилась возможности установить причину неисправности приборов. Все эти действия истицы суд расценил как "злоупотребление правом" и в удовлетворении её требований отказал, взыскав всю начисленную плату, которую требовала УК (дело № 33-20450/2019).

— Очевидно, что история, в которую попала Анна, могла бы разрешиться в её пользу, если бы девушка действовала более осмотрительно, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Так как она заказала внеплановую поверку в специализированной организации, конечно, ей следовало уведомить об этом свою управляющую компанию. И однозначно нужно было изучить тот документ, который после поверки метрологами составил представитель её УК. Очевидно, что суд второй инстанции в её случае сфокусировался на формальной стороне, поэтому и вынес такое определение.

А специалист метрологической компании "Н2О-технологии" Владимир Хорошев считает, что дело до суда можно было вообще не доводить.

— К сожалению, мы не знаем, что вызвало поломку сразу двух счётчиков в квартире Анны, — заметил Владимир Хорошев. — Вполне вероятно, что это произошло по причине неправильного подключения сантехнического оборудования, сейчас это достаточно распространённая ситуация. Кстати, суд первой инстанции указал, что УК должна была проводить проверку счётчиков и всего остального, что связано с нормальным функционированием водяной системы в данной квартире, не реже одного раза в год. Я думаю, что если бы это требование выполнялось, то, скорее всего, такая ситуация у Анны вообще не случилась, так как специалист УК при нормальной проверке заранее выявил бы или ошибки в подключении, или неисправности в работе приборов учёта.

Тем, у кого есть подозрения, что их водосчётчик может отображать некорректные данные, надо помнить о правилах, которые следует соблюдать при общении со своей управляющей компанией по поводу приборов водоучёта.

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Во-первых, если вам кажется, что водосчётчик неисправен, следует официально обратиться в свою УК, сделать это можно как отдельным заявлением (при этом обязательно получить отметку о принятии), либо обращением через диспетчерскую службу (при этом обязательно нужно записать номер заявки). Этим действием вы исполняете требования п. 33 Правил предоставления коммунальных услуг № 354.

Во-вторых, по вашему заявлению управляющая компания обязана составить акт (такая её обязанность закреплена в п. 82, 83 Правил № 354). Если данный акт не составлен в течение 30 дней с даты вашего обращения, то вот тогда стоит обратиться в специализированную метрологическую компанию, но в этом случае необходимо письменно уведомить свою УК о дате и времени внеплановой поверки.

В-третьих, некоторые управляющие компании идут на хитрость и ещё до поверки метрологов составляют формальный акт, что ваши счётчики и оборудование исправны. У вас есть право не только знакомиться с этим документом, но и вносить в него свои пояснения и замечания — это может быть полезным при дальнейших разбирательствах. И наличие такого документа ни в коей мере не умаляет выводов, которые после сделает метрологическая компания.

В-четвёртых, имея заключение о неисправности приборов учёта и документы о том, что вы уведомили о данном факте свою УК в период до того, как производилась внеплановая поверка, имеет смысл обращаться в суд с иском об обязании УК произвести перерасчёт и выплатить неустойку за нарушение положений закона № 2300-1 "О защите прав потребителей". В этом случае УК, получив иск и ознакомившись с копиями документов, скорее всего, предпочтёт решить все вопросы во внесудебном порядке.

В-пятых, всё время с момента подачи вами обращения о возможной неисправности прибора учёта и до окончания разбирательства за вами сохраняется обязанность вносить оплату за воду и её отведение (раздел 7 Жилищного кодекса РФ). Однако до того момента, пока УК не получит вашего согласия на учёт по имеющимся водосчётчикам либо пока не произойдёт их замена, вам должны начислять плату исходя из учёта потребления по общедомовому счётчику. При этом в эту плату не могут быть включены даже ваши расходы на общедомовые нужды, только подача и отведение воды по вашей квартире (пп."г" п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг № 354).