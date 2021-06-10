С инициативой по расширению полномочий сотрудников МВД выступило Министерство цифрового развития. Ведомство считает необходимым закрепить в законе возможность проведения его сотрудниками нового вида оперативно-розыскного мероприятия - «исследование компьютерной информации». Под этим действием полицейские понимают: доступ к голосовой информации, текстовым сообщениям, прочим изображениям, видео или иным сообщениям пользователей, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. А также - возможность своим постановлением приостанавливать оказание пользователям услуг связи. При этом поправки, расширяющие полномочия сотрудников спецслужб, Минцифры предлагает закрепить не в законе №114-ФЗ (Об оперативно-розыскной деятельности), а в законе № 126-ФЗ «О связи».

- На сегодня российские спецслужбы уже имеют полномочия на получение доступа к переписке в соцсетях, либо иным данным гаджетов россиян, однако в силу действующего законодательства - делаться это должно только с разрешения суда, либо в исключительных случаях с последующим уведомлением. И тогда в зависимости от получения одобрения или отказа, полученные данные: либо могут быть использованы в качестве доказательств, либо нет, - пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Очевидно, что оперативники были бы совсем непрочь обойти процедуру похода в суд за разрешением.

Действительно, согласно закону №114-ФЗ правоохранители могут использовать для своей розыскной деятельности такие мероприятия, как «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации», но во всех случаях - требуется тщательное обоснование необходимости этих мер и целый ряд согласований, а это занимает время. В случае внесения разработанных поправок в закон “О связи” - интернетпровайдеры и прочие владельцы физических и облачных серверов будут обязаны предоставить интересующую оперативных сотрудников информацию на основании просто вынесенного ими же постановления, а это позволит правоохранителям иметь неограниченные возможности по изучению всей информации, хранящейся на серверах, включая и переписку в соцсетях, чатах, мессенджерах и т.д.

- Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что без санкции суда получение любых сведений о звонках, переписке и прочей частной информации граждан не соответствует требованиям ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, - заметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. - Однако если изучить формулировки, которые предлагается внести в закон “О связи”, то они обходят конституционный запрет, так как формально всего лишь предоставляют оперативникам право знать “о пользователях и об оказанных им услугах” и ещё о некой “иной информации, необходимой для выполнения возложенных на эти органы задач”. То есть, при принятии таких поправок, если пользователь, чья частная информация была использована правоохранителями, сочтет, что его права нарушены, то именно он и должен будет обращаться в суд, который либо с ним согласится, либо нет.

Очевидно, что даже в случае принятия данных поправок, полицейские и сотрудники прочих силовых ведомств, указанных в проекте закона (ФСБ, СК, ФСО, СВР, ФСИН и таможенные органы) не начнут сразу тотальную прослушку всех голосовых сообщений и чтение чатов школьного родительского комитета или дачного кооператива. Однако стоит помнить, что согласно правилам хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой", с 1 июля 2018 года операторы и провайдеры обязаны на протяжении 6 месяцев хранить содержание звонков и переписки всех пользователей именно для того, чтобы доступ к ним могли получать правоохранительные органы. При этом стоит помнить, что, например, соцсети хранят огромные массивы данных даже о тех пользователях (и их переписке), которые ими уже несколько лет не пользуются. И в этом случае фраза: “Интернет всё помнит” - приобретает для оперативников свой особый смысл.

- Я думаю, что если правительство и парламент примут запрашиваемые МВД поправки, то это безусловно поможет правоохранителям в раскрытии преступлений, - считает бывший полковник юстиции Алексей Птицын. - Наверно, никто не станет оспаривать, что с развитием технологий передачи и хранения информации - требуются новые возможности для сбора и фиксирования тех данных, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности лиц, подозреваемых в преступлениях. Другое дело, что оперативники не должны иметь возможность тотально мониторить все инфопотоки, а полученные сведения использовать по своему усмотрению.