Москвичка Алина в выходные вместе со своим четырёхлетним сыном пришла в супермаркет. Набрав полную тележку продуктов, она встала в конец длинной очереди к кассе. Её мальчику очень быстро надоело стоять в медленно движущейся очереди, и, наблюдая за ребёнком, мама даже не заметила, как тележкой случайно задела стеллаж с алкоголем, откуда упала и разбилась бутылка виски. Тут же рядом с Алиной появились двое охранников, которые препроводили девушку в отдельное помещение, составили какой-то акт и потребовали заплатить более восьми тысяч рублей за разбитую бутылку. На продукты, за которыми они с сыном пришли в магазин, денег у Алины не осталось — вернулись домой ни с чем.

— Алине вовсе не обязательно было оплачивать испорченный товар, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Согласно закону, гражданин не должен нести ответственность за порчу товара, если в его действиях не было умысла причинить ущерб магазину, так как риск случайной гибели товара переходит на покупателя только с момента, когда продавец выполнил свои обязанности по передаче товара (ст. 493 ГК РФ), то есть фактически после его оплаты и выдачи кассового чека.

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Означает ли это, что до того момента, пока гражданин не получил чек (то есть пока не стал собственником товара), он — теоретически — может испортить любой товар в магазине и за это не платить?

— Нет, это не так, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — С правовой точки зрения, пока человек не оплатил товар, он вообще не является покупателем, но несёт ответственность за ущерб, причинённый магазину, в соответствии с положениями ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, и магазин имеет право требовать оплатить испорченный товар, а при несогласии гражданина администрация магазина может добиваться возмещения вреда через суд. Однако в этом случае магазину придётся доказывать вину человека, повредившего товар, и отсутствие нарушений, которые могли привести к неосторожной порче товара. В случае Алины именно такие нарушения со стороны магазина были.

Действительно, согласно закону, гражданин имеет право на безопасность в отношении любой получаемой им услуги (ст. 7 Федерального закона № 2300-1 "О защите прав потребителей"), и, конечно, факт того, что при задевании стеллажа с него может что-то упасть, этому условию не отвечает.

Но большинство граждан не обладают юридическими знаниями, поэтому в случае такого конфликта, как у Алины, они не готовы отстаивать свои права. Тем более что со стороны администрации магазина при порче товара — вне зависимости от умысла того, кто его испортил, или наличия вины самого магазина — оказывается значительное психологическое давление.

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Если в магазине товар был повреждён не по вашей вине или же вы что-то случайно разбили, а персонал магазина требует за это заплатить, помните о следующих правилах.

Во-первых, не теряйте самообладания и не давайте охраннику или продавцам магазина запугивать вас. Включите камеру на вашем телефоне на запись и по возможности спокойно проговорите, что произошло, в какое время, в каком магазине и при каких обстоятельствах случился казус. Во-вторых, постарайтесь заснять место, где находился товар до и после его повреждения, а также то, как вы предлагаете сотрудникам магазина обратиться для решения вопроса в суд.

Конечно, администрация магазина совершенно не заинтересована в походе по судебным инстанциям, поэтому в большинстве случаев она исходит из ценности товара: если его списание не приведёт к значительным убыткам, то вас попытаются пристыдить, но, видя, что вы не желаете раскошеливаться, с этим и отпустят. А вот если испорченный товар очень дорогой, то в этом случае сотрудники магазина будут крайне заинтересованы в том, чтобы вы его оплатили, иначе не исключено, что собственники торгового предприятия взыщут его стоимость с персонала.

В случае если администрация, кассир или охрана магазина, в котором произошёл инцидент, будут настаивать на непременной оплате, вам следует потребовать составления акта о случайной порче имущества (подобный документ, скорее всего, всё равно будет составляться, так как он требуется и самому магазину — если не для суда, то для бухгалтерии). Обязательно внимательно следите, чтобы в данном документе не было указано, что порча случилась по вашей вине, но не забудьте указать все обстоятельства, например мокрый пол, узкий проход между полками, качающийся стеллаж и т.д. Также смело можно требовать, чтобы вам предоставили факты, которые доказывают, что это именно вы повредили товар, например видеозапись из торгового зала с вашим противоправным поведением. Если вы повредили товар случайно, то, скорее всего, такую запись никто демонстрировать не будет.

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И ещё: ни под каким предлогом не следует никому передавать свои личные документы (паспорт, водительское удостоверение и т.д.), а в случае, если сотрудники магазина пытаются удержать вас силой, имейте в виду, что они не имеют права касаться вас и ваших личных вещей, но могут преградить вам путь до прибытия полиции, если она была вызвана для разбирательства.

Как правило, никто полицию не вызывает. Ведь отношения между магазином и гражданином по поводу товара, если он не был похищен, находятся в сфере гражданско-правовых правоотношений. При этом вина покупателя и обязанность заплатить за уничтоженный или повреждённый им товар может быть установлена только судом. Поэтому, если охранник не пропускает, можно напомнить продавцам и служащим охраны, что за незаконное удержание предусмотрена ответственность по ст. 203 Уголовного кодекса РФ, у них есть выбор — вызвать для разбирательства полицию либо действовать в правовом поле через суд.