Личный шпион вождя и предатель века: Как секретный спецназ Сталина выкрал золотой запас Испании

Смута на Средиземке

Считается, что сотрудников органов госбезопасности в Испанию времён военного переворота 1936 года и гражданской войны пригласило республиканское правительство Испании. После того как в стране случился военный переворот, организованный Франсиско Франко, правительство попросило Сталина помочь в деле сохранения законности и порядка.

Франсиско Франко. Фото © Wikipedia

Сталин не стал отказывать в помощи и поставлял в Испанию оружие, боеприпасы, еду, порох, бензин и многое из того, что требовалось для победы и подавления вооружённого мятежа. Даже советские военные сражались с восставшими против законного правительства Испании франкистами плечом к плечу с испанской армией. Но скрытой поддержки испанского правительства оказалось недостаточно — после победы Франсиско Франко установил в стране режим "жёсткого государственного управления" и принялся выстраивать его на свой манер.

Однако Сталин помогал испанскому правительству не по доброте душевной. Одним из условий военной помощи СССР в адрес Испании была не только "всесторонняя помощь дружественной Испании в решении вопросов", но и оплата "всех расходов, которые страна понесёт для обеспечения революции на дружественной территории". Как только перед правительством Испании замаячила перспектива захвата противником всей территории страны, республиканское правительство приняло решение вывезти золотой запас для его сохранения.

Твёрдой валюты в Испании в то время не водилось, поэтому Сталин предложил расплатиться за помощь золотом. Иосиф Сталин и председатель Совета министров Испании Хосе Хираль ударили по рукам уже в 1936 году, всего через полгода после начала мятежа. Испания середины 30-х была относительно богатой страной — в хранилищах лежало около 850 тонн золота разного вида — от слитков до редких и очень ценных монет.

Секретный спецназ Сталина

Александр Орлов (имя при рождении —Лейба Лазаревич Фельдбин). Фото © Wikipedia

Схему операции по вывозу золота разработал Клим Ворошилов — ближайший соратник Сталина и глава тогдашнего оборонного ведомства. Именно ему поручили доставку 510 тонн золота, упакованного почти в восемь тысяч ящиков, что составляло примерно 74% от всего золотого запаса страны. Непосредственное исполнение осуществлял Абрам Слуцкий — один из создателей советской сети разведчиков-нелегалов. Контролировать погрузку на месте он доверил своему лучшему сотруднику — резиденту советской разведки в Испании Александру Орлову. Под руководством последнего тысячи ящиков с золотом вывезли в район порта Картахена и погрузили на корабли.

2 ноября 1936 года несколько кораблей с золотом прибыли в Одессу. Никаких сопроводительных бумаг на груз не было — даже во время погрузки ящиков в Испании представители казначейства страны, затребовавшие документы на груз от резидентов НКВД, получили отказ. От своего лица чекисты не имели права подписывать такие бумаги — все акты о получении золота, направленного на хранение в СССР, планировали подписать уже на месте в соответствующих министерствах.

Было ваше — стало наше

Во многих западных источниках операция по вывозу испанского золота в Москву подаётся как грабёж втянутого в войну государства коварными революционерами. Дескать, Сталин и компания ловко воспользовались беспомощным положением страны, запугали правительство Испании военными успехами Франко, которого в то время поддерживали Гитлер и Муссолини, и под предлогом сохранения вывезли всё золото в СССР.

Фото © Getty Images

В некоторых источниках даже упоминается фраза, якобы сказанная Сталиным на приёме по случаю окончания операции: "Не видать им золота как своих ушей". Однако значительная часть золотого запаса использовалась правительством по прямому назначению даже после отправки — с помощью драгметалла они (при помощи СССР) скупали валюту, которую затем направляли на закупки вооружений и поставки из СССР, чтобы воевать с Франко, и делали это вплоть до победы будущего каудильо. Кроме того, золото было залогом возврата кредитов, которые СССР выделял стране. Примерно две трети от выданных займов испанцы так и не вернули.

Но почти сразу после переправки золота в СССР начали происходить странные события. Некоторые знавшие об операции чекисты стали попадать под арест. Их менее удачливые коллеги иногда даже ломали шею в ванной, выпадали из окон и "скоропостижно умирали" сотней разных способов. Одним из последних со своей должности слетел и руководивший разведкой Слуцкий. После новостей о его отставке исполнитель операции по переправке золота Александр Орлов получил приказ вернуться домой для вручения правительственной награды, но трезво прикинул шансы на выживание и, похитив из сейфа НКВД 100 тыс. долларов, сбежал во Францию, откуда пароходом отплыл в Канаду.

Александр Орлов. Фото © wiki.bobr.by

Оказавшись по другую сторону океана, он отправился в Америку, где растворился среди местных вместе с похищенными деньгами. До смерти Сталина в 1953 году Орлов сидел тише воды, ниже травы, опасаясь покушения. Но уже после смерти вождя его прорвало — он не только стал сотрудничать с ФБР и объяснил тонкости работы советской агентуры в США, но и рассказал о том, как "СССР выкрал золото из Испании".

Куда делось золото Испании

Окончательно след вывезенного в СССР золотого запаса (точнее, того, что от него осталось к концу Второй мировой) потерялся в 50-х годах. Война, зацепившая и Испанию, как говорят в таких случаях, списала все долги. Единого мнения насчёт последнего места хранения золота не существует. Испанские историки уверены, что сотни тонн драгметалла до сих пор находятся в Гохране, а представители советского Минфина на эти умозаключения только разводили руками, всячески давая понять, что ни о чём таком они не слышали и не знают.

Стало ли испанское золото основой советского золотого запаса, сказать сложно, однако инспекция, проведённая в Гохране в 1954 году, через год после смерти Сталина, показала — помимо двух пар сапог и кителя от вождя осталось примерно 2500 тонн золота. Для сравнения — после революции в хранилищах бывшей царской России оставалось примерно 850 тонн золота.