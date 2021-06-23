Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах. Она напомнила, что в ходе состоявшейся на прошлой неделе в Женеве встречи российского и американского президентов Джо Байден упомянул о хакерских атаках, в которых обвиняют Россию, заявив, что если подобные инциденты продолжатся, то Москве придётся нести за них ответственность. В таком случае Вашингтон будет действовать без предупреждения.

— Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия, — подчеркнула Псаки. При этом, когда журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома, почему Байден не огласил список российских объектов, на которые могут нацелиться США, Псаки заявила, что США "не предвосхищают удары".

Штаты не предвосхищают удары, они их провоцируют. Или же сами наносят. Напомню, в ходе встречи с российским коллегой Байден передал ему список запретных секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. — Я говорил, что некоторые объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться атакам. Я передал Путину список из 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям. Начиная с энергетического сектора и других, — пояснил он.

Этот акт вызвал шквал критики у американских экспертов, которые сочли, что президент таким образом дал "зелёный свет" хакерам из России, обозначив наиболее чувствительные сферы для Америки и наименее защищенные цели для ударов. Кроме того, противники нынешней администрации считают, что Байден таким образом разрешил российским хакерам атаковать всё, что не входит в этот перечень, без серьёзных последствий для РФ. — Мы должны усложнять шаги России, а не наоборот. И, конечно, не давать зелёный свет каким-либо видам атак, — цитирует Fox News старшего научного сотрудника Института Гудзона Ребекку Хайнрикс.

— Вместо того чтобы рисовать мишени на этих 16 секторах, мы должны разрушить их сети, — заявила научный сотрудник фонда "Наследие" Кара Фредерик, выразив уверенность в том, что большинство киберпреступников в РФ "действуют с молчаливого одобрения государства".

А сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон назвал странным требование Байдена прекратить кибератаки лишь в 16 секторах экономики, а не во всех. По его словам, переданный Путину список свидетельствует "о слабости, которую наши противники заметят и которой воспользуются".

Если отбросить обвинения в том, что все российские хакеры ведут свою деятельность по приказу властей РФ (хотя все прекрасно понимают, что есть такое явление, как информационная война, и её ведут все, причём не только в отношении недружественных стран, и этому никак не помешаешь — точно так же постоянно идёт противостояние в киберпространстве с участием спецслужб, и это тоже нормально), то трудно не согласиться с тем, что список Байдена в некотором роде действительно выглядит как "слив" уязвимых точек. Если бы речь шла о взаимоотношениях двух дружественных государств, которым нечего друг от друга скрывать и не в чем друг друга подозревать, то это выглядело бы нормально: брат, вот у меня ахиллесова пята, ты осторожней с ней и по возможности прикрой в бою.

Но едва ли нас и США можно назвать дружественными государствами. США практически прямым текстом объявили нам новую холодную войну, обвиняя нас во всём негативе, что происходит в мировой политике, и в этих условиях предоставление списка уязвимостей выглядит по-настоящему странным. Или Байден действительно дурак, или как раз наоборот: этот список — часть хитрой комбинации.

В дальнейшем же Вашингтон может объявить о том, что якобы произошла кибератака на один из этих критически важных объектов. А кто за ней стоит? Разумеется, русские, ведь только они знали об американской ахиллесовой пяте, информацию о которой Байден предоставил Путину, чтобы защитить его, а тот воспользовался его доверчивостью и нанёс удар. Как говорится, попробуй доказать, что ты не верблюд.

А американцам и доказывать что-то бесполезно, да и сами они себя никогда не утруждают доказательствами. "Вина России" во всём — это аксиома. Отравили Скрипаля — это Россия, отравили Навального — это Россия, сбили самолёт в Донбассе — это Россия, посадили самолёт в Белоруссии — ну, конечно, Россия приложила руку. Кто-то может в этом усомниться, если весь "цивилизованный мир" знает, что Россия постоянно кого-то оккупирует, что-то аннексирует, вмешивается в чужие выборы и травит людей по всему миру "Новичком". Неужели вам ещё какие-то доказательства нужны, что это русские хакеры атаковали некий американский объект, тем более что сами американцы на нём нарисовали жирную такую мишень? А значит, "ответка" последует без предупреждения.

Если кто забыл, войны в киберпространстве — это давно не детские игрушки в компьютерные игры. Кибератаки способны наносить существенные удары по экономике, отключать осуществление финансовых операций, работу критически важных предприятий и инфраструктуры, приводить к полному коллапсу целых отраслей и стран. Наконец, они могут вмешиваться в работу систем ПВО и других критически важных военных объектов. По факту кибервойна сегодня — это такая же война, как война самолётов, подводных лодок и сухопутных армий. Это такая же линия фронта, как более привычная передовая.

Стоит напомнить, что Пентагон в своей киберстратегии ещё 10 лет назад приравнял кибератаки к традиционным военным действиям и обещал реагировать на них как на акт агрессии. В документе говорилось, что США оставляют за собой право использовать "все необходимые средства — дипломатические, информационные, военные и экономические — в соответствии с нормами международного права для защиты своей страны, наших союзников, партнёров и интересов".

Таким образом, ответом на кибератаку вполне может быть ядерный удар. Причём в ответ на кибератаку не только против самих США, но и против союзников по НАТО. Надеюсь, о потенциальных последствиях рассказывать не надо? Тем более США обязуются отвечать без предупреждения.

Ещё 10 лет назад эксперты били тревогу, указывая на то, что отследить источник атаки в киберпространстве бывает невозможно и автоматические ответные удары могут привести к войне всех против всех. Но это было до начала резкого осложнения отношений между Россией и Западом. Теперь американцы отслеживать источники не собираются, они их заранее обозначили.

В ходе встречи с Байденом Путин вновь призвал вместе противостоять киберугрозам. Он указал на то, что большинство кибератак в мире совершаются из США и надо отбросить антироссийские инсинуации. Однако Байден в ответ просил помочь разобраться с хакерами внутри России, как бы намекая, что виновные давно назначены и это не обсуждается. А Псаки лишь дополнила шефа: готовьтесь к "ответке" за кибератаки, даже если их не будет. Готовьтесь к войне.