Не будите русского медведя: Как соцсети Британии и США отреагировали на предупреждение Путина о возможности топить нарушителей российской госграницы Читатели известных британских и американских СМИ, в отличие от официальной позиции изданий, сомневаются в боеспособности собственных армий, вспоминают, какие уроки преподали русские Наполеону и Гитлеру, а также признают провокацию своего правительства — об этом в колонке доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна. 1 июля, 17:36

Одним из самых резонансных заявлений Владимира Путина на прошедшей прямой линии была, конечно, его реакция на провокацию в Крыму, устроенную британским эсминцем Defender. Весьма резкая реакция — российский президент, напомним, дал понять, что следующий такой фортель возле российских берегов закончится ударом уже не по курсу нарушителя, а по самому нарушителю. И что никаких последствий в виде третьей мировой войны, а Британия, напомним, ядерная держава, Москва не боится. Не боится просто потому, что уверена: начинать эту войну ни Британия, ни другой нарушитель государственных границ России не станет, поскольку банально хочет жить.

На Западе эту угрозу Путина, помноженную на уверенность в полной безнаказанности России за действия по защите своего суверенитета, встретили, мягко говоря, с тревогой. Прежде всего потому, что не ожидали. Слишком привыкли к тому, что им много позволялось. В Европе и не скрывают, что системно наращивали своё военное присутствие возле Крыма. По словам Брента Сэдлера, специалиста по вопросам ВМФ из американского фонда "Наследие", масштабы российского оборонного строительства "привлекли на Западе большое внимание. Мы начали чаще посылать корабли в Чёрное море. НАТО и США обеспокоены тем, чем Россия последние годы занимается в черноморских и восточно-средиземноморских водах".

Ну и, соответственно, морские учения наподобие See Breeze должны якобы доказать Москве, что у США есть то, чего нет у России, — региональные партнёрства. "У нас сеть партнёрств. И вы должны помнить, что своими действиями наживаете себе много врагов. И если продолжите делать то, что делаете, то обозлите против себя весь мир", — продолжает Брент Сэдлер. А тут Путин им фактически сказал, что пусть "весь мир" попробует обозлиться. Тем более когда всем будет очевидно, кто в истории провокатор. Ведь после того, как благодаря какому-то безалаберному офицеру документы о миссии Defender попали в прессу, даже британцы из Daily Mail признали, что власти занимались не "организацией невинного прохода", а специально хотели "разозлить" Россию. И что такое поведение действительно ведёт к увеличению риска военных инцидентов. Но кто тогда отвечает за это увеличение рисков? Россия или же сторона, которая демонстративно организовывает провокацию против неё?

Кроме того, в комментариях к статьям разгорелись споры насчёт того, что было бы, если бы Россия действительно ударила по эсминцу. Конечно, были те, кто вовсю транслировал мысли о том, что у России армии, мол, нет, что её положат одной левой. Однако можно наблюдать среди комментаторов и достаточно трезвых пользователей.

"Мы должны признать: у Великобритании больше нет настоящего океанского флота. Всё, что у нас есть сейчас, раньше хватило бы лишь на одну эскадру", — считает читатель Metacritic под статьёй Daily Express. — И если бы по Defender был нанесён удар, то он ушёл бы на дно Чёрного моря". А на вопрос: как же так, на корабле столько вооружения, дал чёткий ответ: на использование всего, что есть, у Defender было всего лишь несколько секунд, за которые он, понятно, и десятой доли своего арсенала применить не смог бы.

Что же касается сравнения военных возможностей, то и тут последовали скептичные оценки, причём не только в отношении британских, но и американских вооружённых сил. "Сколько же здесь диванных генералов собралось. Я уверен, что французы и немцы тоже были изрядно самодовольны до тех пор, пока русские не спустили их в канализацию", — пишет американский пользователь Triumpher, намекая, видимо, на Гитлера и Наполеона. "Я надеюсь, что у нас достаточно трансгендерных солдат для ведения войны, если нам придётся в неё вступить. Поскольку эта администрация делает упор на политкорректности наших вооружённых сил, другие страны концентрируются на том, чтобы при необходимости победить нас на поле боя", — пишет американский пользователь Сonservicano на сайте Fox News.

Более того, некоторые уверены, что с такими возможностями до войны не дойдёт даже в случае каких-то более жёстких ходов со стороны Москвы. "Россия скоро оккупирует русскую часть Украины, и что потом? Будет много шума на Западе, но никто ничего не сделает", — пишет американский пользователь Jepence под статьёй The Washington Examiner.

— Заметьте, как янки подставили британцев под провокацию, не желая рисковать собственными кораблями. Борис лает тогда, когда ему говорят американские хозяева, — отметил пользователь The Ice Queen

Ну и, соответственно, делают выводы о качестве лидеров в рамках этой перепалки вокруг Defender. "Если бы мы использовали традиционные оценки для понимания лидеров, которые включают их готовность защищать границы, сохранять национальную идентичность и продвигать нацию вперёд, то Путин считался бы выдающимся государственным деятелем нашего времени", — считает пользователь American_Renaissance на сайте Fox News. "Путин насмехается над Борисом, утверждая, что гибель HMS Defender вряд ли приведёт к третьей мировой войне", — пишет британская Daily Express. Над Борисом Джонсоном и его оправданиями легальности перехода, исходя из того, что "мы не признаем аннексию русскими Крыма, являющегося суверенной украинской территорией".

Однако комментаторы не совсем правы: Путин насмехался не только над главой государства, но и над британскими СМИ, которые после провокации все как один разродились ура-патриотическими заголовками из серии "Дерзкая Британия показала России, что её корабли ходят там, где пожелают".

Показала — и сдулась после путинского предупреждения.