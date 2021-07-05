Путин защитил минимальный доход должников: кого коснётся новый закон Одобрен закон о защите должников. Лайф разбирался, сколько теперь положено оставлять неплательщику на жизнь и когда эти суммы гарантированы, а когда нет. 4 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право должникам не отдавать судебным приставам свой минимальный доход.

В 2021 году в среднем по России прожиточный минимум для пенсионеров составляет 10 022 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля. Вот эта сумма и включается в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

В настоящее время приставы всё ещё могут забирать до 50% пенсии и зарплаты, при этом у взыскателей нет обязанности учитывать прожиточный минимум. По новому закону, который вступит в силу 1 февраля 2022 года, заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму, становятся для приставов неприкосновенными. Но это в том случае, если россиянин реализует своё право на обращение в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведётся исполнительное производство. Тогда соответствующая сумма будет считаться тем размером дохода, который необходим для существования.

Более того, если на иждивении должника есть лица, не получающие самостоятельный доход, он имеет право обратиться в суд с заявлением о сохранении ему зарплаты и иных доходов в размере, превышающем ежемесячный прожиточный минимум.

— Примечательно, что новый закон призван исключить ситуации, когда приставы в рамках исполнительных производств производят полное списание по всем банковским счетам должника, а после гражданин, в отношении которого произошло списание, вынужден доказывать, что ему просто стало не на что жить, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Это особенно важно для пенсионеров, инвалидов и иных социально уязвимых групп населения. Также в некоторой степени новый порядок защитит и самозанятых, которые нередко теряют не только доход, но и средства для его получения.

Логично предположить, что новым законом весьма недовольны компании, оказывающие коммунальные услуги, и микрофинансовые организации, ведь им взыскивать старые задолженности будет сложнее всего. А вот банки на новую правовую ситуацию смотрят со сдержанным спокойствием.

— Во-первых, мы уже и так практически не предоставляем кредиты и кредитные карты клиентам, которые имеют маленький доход либо не могут подтвердить его официально, — рассказал руководитель службы внутреннего контроля банка из топ-5. — В некоторых случаях невозможно и кредитование пенсионеров, если только они не оформляют ипотеку и при этом получают одобрение страховой компании по здоровью. А во-вторых, сейчас есть варианты получить долг и без приставов.

Действительно, в положениях нового закона сделан акцент на защиту прожиточного минимума должника от взысканий, осуществляемых в рамках исполнительного производства по постановлению судебного пристава-исполнителя. Но банки уже несколько лет применяют совсем другой механизм истребования долга, о котором ничего не сказано в новом законе.

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Сейчас среди организаций, занимающихся розничным кредитованием, очень распространена ситуация, когда они самостоятельно направляют исполнительный лист, судебный приказ или исполнительную надпись нотариуса сразу в банк, где открыт расчетный счёт должника, или в бухгалтерию по месту его работы. И в этом случае никакого исполнительного производства пристав не открывает, а значит, и должник не может рассчитывать на сохранение своего минимального дохода. Понятно, что в каждом конкретном случае такой порядок взыскания можно обжаловать через суд. Некоторым, возможно, это удастся. Но снова возникает та самая ситуация, о которой упоминал адвокат Леськив: гражданину придётся самому доказывать, что после списания долга ему не на что жить.

— Я считаю, что наибольшую выгоду от нового закона, к сожалению, получат не граждане, а судебные приставы, — полагает адвокат палаты адвокатов Калининградской области Александр Поляков. — Скорее всего, в работе приставов появится больше регламентированных процессов, выполняемых автоматически по каждому производству, и это, возможно, даже снизит их нагрузку. А что касается должников, то в ряде случаев им всё равно придётся доказывать через суд своё право пользоваться новой защитой.

Кроме того, всем гражданам-должникам надо иметь в виду, что даже если исполнительное производство инициировано приставом, то ограничение размера удержания не будет применяться по следующим требованиям: о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причинённого здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и о возмещении ущерба, причинённого преступлением. В перечисленных случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов россиянина-должника не может превышать 70%.

То, что в России появился некий предел возможного взыскания у должника, — несомненно, огромный плюс. Однако для реализации гражданином своего права на неприкосновенность минимального дохода ему всё равно придётся взаимодействовать со службой судебных приставов либо с судом. И если в первом случае потребуется только предоставить заявление и документы о доходах, а после — выплачивать долг, гарантированно имея минимум, на который никто претендовать не имеет права, то во втором — судебном — вариантов разбирательств может быть много, особенно у тех, кто подписал кредитный договор с согласием урегулировать претензии через исполнительную надпись нотариуса.