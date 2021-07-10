«Хождение по мукам»: : Как по новому закону взыскать с банка деньги за навязанные услуги Закон о потребкредите дополнен новыми положениями, позволяющими россиянам отказаться от ненужных навязанных услуг. Лайф выяснил, как теперь можно будет вернуть эти деньги. 9 июля, 21:40 Фото © ТАСС/ Антон Тушин

Вступили в силу поправки в закон о потребкредите, согласно которым при отказе заемщика от любой дополнительной услуги ему должны быть возвращены все уплаченные за нее денежные средства (законы от 02 июля 2021 г. № 327-ФЗ, № 328-ФЗ и № 329-ФЗ). Впервые опция, позволяющая отказаться от ненужных услуг, которые навязал банк, была введена в 2018 году в отношении страховок. Тогда же был введён термин “период охлаждения” - это период, в течении которого, гражданин, поняв, что услуга ему не нужна, может от неё отказаться. Сейчас он составляет 14 календарных дней и теперь применяется и к любым дополнительным продуктам - например, навязанным юридическим услугам, сим-картам и тому подобное.

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- Сама по себе идея распространить “период охлаждения” на все услуги, которые банки пытаются навязать гражданам, конечно правильная, однако и в новых поправках не обошлось без подвохов, - рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - Во-первых, это, конечно, слишком маленький срок, который отведён гражданину на то, чтобы отказаться от ненужных услуг. Людям, не имеющим специальных навыков, не просто разобраться в тех “пакетах”, которые “впаривают” в банках. А во-вторых, как будто специально усложнена формальная сторона вопроса. Почему нельзя сразу обратиться с отказом туда, где выдавался кредит?

И действительно, в поправках указано, что обращаться с заявлением нужно именно к той компании, которая будет оказывать услугу. При этом, как поступать, если вдруг адрес, по которому следует направлять обращение, в другом городе или даже регионе - не сказано. Но в случае, если подать такое заявление удалось, то в течении семи рабочих дней деньги за вычетом стоимости фактически оказанных услуг должны быть возвращены. А если этого не происходит (законодатель изначально допускает и такое),

то через 30 календарных дней (но не позже, чем через 180 дней) с момента первого обращения, нужно подавать второе заявление о возврате, но уже в банк, который продал услугу вместе с кредитом. В этом случае банк должен будет вернуть деньги в течение семи рабочих дней.

- Если внимательно присмотреться к процедуре, которую предлагают россиянам, желающим вернуть свои деньги за навязанные услуги, то иначе как “хождение по мукам” я её назвать не могу, - заявил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. - Создаётся впечатление, что поправки приняты только для того, чтобы регулятор мог в очередной раз заявить, мол, возможность есть, но вы плохо старались. Почему для банков и их партнёров предусмотрено исчисление в рабочих днях, а для граждан в календарных? Кто оценит, сколько стоят “фактически понесенные затраты”, например, телемедицины или юридической компании, которая за свою консультацию может назначить любую цену, к примеру, ту, которая отражена в навязанном гражданину договоре? И как быть, если ответа на обращение гражданина вообще не последовало?

К сожалению, ответов на эти очевидные вопросы в новых поправках не содержится, а это значит, что гражданам снова придётся тратить силы и время на то, чтобы доказать своё право на отказ от навязанных услуг. Возможно, некоторые банки и делают расчет на то, что россияне пропустят хитропрописанные сроки, а значит, будут вынуждены платить.

Поэтому, если вы взяли кредит, постарайтесь хотя бы в течении трёх ближайших дней внимательно перечитать всю документацию (включая тарифы банка) и понять, не получили ли вы вместе с кредитом дополнительные услуги, которые вам не нужны.

Если такие услуги есть и вы хотите от них отказаться, то к этому придется приложить усилия — как минимум обратиться с заявлением в компанию, которая эти услуги предоставляет, и получить отметку о том, что эта компания ваше заявление получила.

Кредит - по новым правилам

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Впрочем, новации в закон о потребкредите на этом не заканчиваются. Теперь все банки обязаны указывать в договоре полную стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Такая математика точно показывает, сколько стоит займ для конкретного заемщика. Полная стоимость кредита должна включать: основной долг и проценты, платы за выпуск и обслуживание кредитки, а еще оплату всех услуг третьих лиц, например: страховки и работы оценщика. Однако стоит учесть, что есть ещё и реальная стоимость кредита, и она может быть больше даже чем “полная стоимость”, и при этом её никто никогда не указывает в договоре. Речь идёт о всей совокупности выплат, которые может внести заёмщик с учётом штрафов за просрочки и комиссий, например: за снятие наличных с кредитки. Логично, что банк не может заранее всё это учесть, но от взимания в свою пользу не откажется. Чтобы полная стоимость кредита не отличалась от реальной, придется следить за всевозможными дополнительными комиссиями (для этого кроме договора нужно изучить тарифы банка и тех компаний, чьи услуги банк предлагает в качестве дополнительных, и банально не допускать просрочек по кредиту, а от всех ненужных услуг успеть отказаться за 14 календарных дней).

Ещё одно не менее важное новшество — это корректировка условий предоставления ипотечных каникул. В частности, законодатель согласился отнести к трудной жизненной ситуации, при которой ипотечный заемщик вправе требовать предоставления каникул, прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.

- На самом деле в закон было включено положение, которое уже нашло свое отражение в судебной практике, - пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - В прошлом году было несколько дел, по которым суды сочли, что тем ипотечникам, которых в пандемический период отправили на пенсию, нужно время, чтобы либо договориться с банком о какой-то реструктуризации своего кредита, либо, просто попытаться найти новую работу. Ведь банки выдают ипотечные кредиты предпенсионерам, считая, что кредит с залогом не так рискован, как обычный потребительский. Ведь даже если ипотечное жилье будет единственным, в случае неплатежей, скорее всего, его всё равно отберут.

Впрочем, законодатель не забыл и про прочие выгоды банков. Всем кредитным организациям теперь действительно стало намного проще и логичнее сразу обращаться с требованиям к неплательщикам через суд. Во первых: с 1 июня этого года кредиторам и коллекторам при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности запрещается взаимодействовать с третьими лицами (в том числе членами семьи должника) без их письменного согласия. А если такое было когда-либо получено, то оно может быть в любой момент отозвано теми, кто его давал (закон 254-ФЗ). А во-вторых: теперь многие банки и коллекторы предпочитают производить взыскание судебной задолженности путём получения судебного приказа или исполнительной надписи “своего” нотариуса. Такая процедура полностью законна и, как правило, происходит вообще без должника (закон не считает его присутствие обязательным), но позволяет не передавать решение на исполнение приставам, а сразу производить списание в свою пользу со всех счетов, которые только будут известны кредитору.

Авторы Максим Греков