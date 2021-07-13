"Человек в огне": Трагические видео из Геленджика, где взрыв бытового газа разрушил всё вокруг
Утром в частной гостинице "Азария" произошёл взрыв бытового газа. Погиб один человек, пятеро пострадали, среди них — 14-летний подросток. Ещё одну женщину извлекли из-под завалов.
Скриншот © Telegram / 112, LIFE
Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица, когда она включила свет — произошёл взрыв, момент с которым попал на камеру. Женщину доставили в больницу
Видео © LIFE
На кадрах, снятых у гостиницы, видно, что полицейский и очевидец выносят на руках пострадавшего. Вокруг стоят шокированные люди, сигналят машины и с криками бежит напуганная девочка
Первые минуты после взрыва в Геленджике. Видео © Соцсети
Слышно, как люди за кадром говорят, что на месте происшествия остался ребёнок
Видео © Соцсети
Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом, а торговая палатка — полностью разрушена
Видео © Telegram / RU_CHP
"Человек в огне", — в страхе шепчут проезжающие мимо обломков
Видео © Соцсети
На месте работают спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии
Видео © Telegram / 112
На кадрах с коптера можно видеть более полную картину: заваленную обломками дорогу и сильно пострадавший первый этаж
Видео © LIFE
В результате трагического происшествия погиб молодой человек, пятеро пострадали. По словам источника Лайфа, взрыв мог произойти из-за износа инженерных сетей газоснабжения. Организована доследственная проверка
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