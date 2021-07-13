Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица, когда она включила свет — произошёл взрыв, момент с которым попал на камеру. Женщину доставили в больницу

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На кадрах, снятых у гостиницы, видно, что полицейский и очевидец выносят на руках пострадавшего. Вокруг стоят шокированные люди, сигналят машины и с криками бежит напуганная девочка

Первые минуты после взрыва в Геленджике. Видео © Соцсети

Слышно, как люди за кадром говорят, что на месте происшествия остался ребёнок

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Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом, а торговая палатка — полностью разрушена

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"Человек в огне", — в страхе шепчут проезжающие мимо обломков

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На месте работают спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии

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На кадрах с коптера можно видеть более полную картину: заваленную обломками дорогу и сильно пострадавший первый этаж

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В результате трагического происшествия погиб молодой человек, пятеро пострадали. По словам источника Лайфа, взрыв мог произойти из-за износа инженерных сетей газоснабжения. Организована доследственная проверка