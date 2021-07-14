Афера тысячелетия: Как потоки вранья делают украинцев нерусскими Политолог Дмитрий Родионов — о том, как по проекту "Анти-Россия" обманывали украинцев, начав с вранья о ценах в СССР и закончив обещаниями никогда не проводить насильственную украинизацию. 13 июля, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Украинский народ обманывали перед референдумом о провозглашении независимости в 1991 году. Такое сенсационное заявление сделал второй президент страны Леонид Кучма. "Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию. Считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла", — пояснил он.

Расплата за ложь, по словам экс-президента, наступила, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Это привело к гиперинфляции, так как до распада СССР Украина платила за эти ресурсы по ценам "меньше чая, меньше воды". Бывший президент также добавил, что, получив независимость, Украина занималась самоуничтожением и растратила весь научно-технический и человеческий потенциал. "Не хватило мудрости, силы воли... по большому счёту ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения", — заявил он.

Вот именно. Те, кто принимал эти решения, ни за что не рассчитываются. Например, автор этого заявления — второй президент Украины Леонид Кучма, который явно живёт лучше, чем среднестатистический украинец, даже должности занимает.

Кстати, Кучма почему-то не упомянул, что украинцев обманули дважды. Второй раз — в 2014-м, когда пообещали "еврорай" в случае, если страна окончательно отвернётся от России. Тогда под сладкие заверения о перспективах евроинтеграции Украина отказалась от свободного рынка с Россией, а Европа её "кинула", свой рынок так и не открыв и ничего не компенсировав. Но тогда Украина бросилась с остервенением рвать связи с Россией, как потерявший голову наркоман-мазохист.

Вчера украинский экономист Александр Охрименко, которого тоже едва ли можно назвать сторонником единства с Россией, заявил, что Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией: "Если взять внешнюю торговлю и посчитать, сколько Украина недополучила начиная с 2014 года, то выходит порядка 50 миллиардов долларов из-за разрыва торговых связей с РФ".

Таких подсчётов можно сделать много. И суммы потерь будут астрономическими. Едва ли, конечно, они шокируют уже не раз удивлённых украинцев. Для них все эти цифры с большим количеством нулей — это что-то из другой реальности. В их реальности происходит ежедневная борьба за выживание. И с каждым годом всё хуже и хуже. Главная причина — неспособность самостоятельного существования экономики в отрыве от российской. Ведь мы всегда были единым целым. Потеря Украины для нас — это как когда отрубают руку. Больно, трудно без руки, но представьте, каково руке без туловища? Она вообще превращается в предмет, который быстро разлагается и всё.

Многим до сих пор непонятно, как так случилось, что в марте 1991-го за СССР проголосовали 70%, а в декабре за выход из Союза — свыше 90%, причём даже в Крыму — 54%? Что за метаморфозы произошли всего за восемь месяцев?

Ответ прост: произошла грандиозная афера, в ходе которой украинцев убеждали, что в независимом государстве жить будет лучше. Что Украина кормит Москву, что она способна производить все необходимые ей товары сама и торговать со всем миром, что, если отделится от "нахлебников", станет второй Францией.

Да, они не во всём врали. У Украины действительно был колоссальный экономический потенциал. Но только в кооперации с Россией, ведь всё, что у нас есть, мы десятилетиями создавали совместным трудом, и наши экономики были одним целым, их разрыв не мог не быть болезненным. Точнее, болезненным он оказался для нас, а для Украины — вообще смертельным. Об этом идеологи незалежности умолчали.

А помните, как на тот момент ещё кандидат в первые президенты Украины Леонид Кравчук убеждал русских соотечественников, что никогда Украина не будет противопоставлена России, что никогда не будет никакой насильственной украинизации, что наши страны останутся самыми близкими, просто мы разъедемся по разным квартирам. И люди этому верили. Верили, что будет лучше какое-то время пожить отдельно, как слегка надоевшие друг другу муж и жена, что всё будет, как и прежде: максимум, поменяются деньги и документы будут проверять на прежде административной границе.

Разве мог кто тогда представить себе, что считавшаяся тогда жуткой, маргинальной бандеровская идеология станет господствующей, что русский язык начнут запрещать, что начнут переписывать историю, отменять празднование 9 Мая и сажать за советскую символику? Что всем несогласным предложат убираться в Россию, а тех, кто этого не сделает, будут обстреливать из артиллерии и сжигать заживо? Что Украина начнёт терять территории и это будут объяснять "агрессией России"? Вы только представьте себе, как бы в 1991-м на Украине прозвучало словосочетание "российская агрессия"! Тому, кто произнёс бы подобное, прохожие немедленно скорую вызвали бы!

Всего того, что происходит сейчас, никто тогда не мог представить в самом страшном сне. И люди на референдуме просто искренне голосовали за лучшую жизнь, наивно думая, что она возможна и в отдельном государстве, не понимая, что Украина невозможна без России.

Вернее, возможна в единственном виде — в виде "анти-России" — нищей, но злобной и агрессивной колонии Запада, смысл существования которой — в постоянном раздражении Москвы. Об этом вчера в своей программной статье писал российский президент, очевидно, обращая её к тем, кто просто не знает истории, как на Украине, где люди подвергаются настоящей промывке мозгов, так и на Западе, где далеко не все могут показать эту страну на карте, но рвутся защищать её от "российской агрессии".

Президент напомнил, что выполнение задачи по созданию проекта "Анти-Россия" начали ещё поляки. Действительно, тогда в Варшаве считали, что, если мы не можем "превратить их в поляков", надо сделать так, чтобы "они перестали быть русскими". Потом за дело бралась Австро-Венгрия, потом — уже в XX веке — Германия, взрастившая самый отвратительный вариант этого проекта — бандеровщину. В итоге мы получили то, что получили. За 30 лет Украина прошла путь от станции "Давайте попробуем пожить отдельно" через станцию "Украина — это не Россия" к "Украина — это анти-Россия".

Об этом почему-то молчит Кучма. Очевидно, потому что и он несёт за это ответственность: это с его книги "Украина не Россия" начался второй этап раскола наших народов, цель которого уже не только в экономическом, но и в идеологическом обосновании необходимости жить раздельно. Следующий этап — при Ющенко — имел целью теоретически доказать, что мы даже не родственники, мы вообще враги друг другу. Тогда начался миф о "голодоморе", реабилитация бандеровщины и т.д. Ну а после 2014-го перевести это в практическую плоскость, в которой наши страны оказались бы в состоянии войны, было делом техники.

Чуть больше двух с половиной десятков лет потребовалось, чтобы совершить, казалось бы, невозможное, превратить самых близких людей во врагов, создать на огромном куске нашей земли новую — враждебную нам нацию, которая ещё долгие годы будет источником головной боли…

И во всей этой ситуации больше всего жалко людей, которых сделали объектом этого эксперимента. Которых просто обманули, развели, кинули. Отрыв Украины от России реально можно считать аферой тысячелетия, и она, к сожалению, оказалась более чем успешной…

Авторы Дмитрий Родионов