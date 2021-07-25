Как банда из 500 человек в СССР терроризировала Орловщину и Курскую область Оглавление Любители девиц Страдалец Убийство Между двух огней Конец Жердова Сколько людей на самом деле убила эта банда, доподлинно неизвестно. Официально — 100 человек. Ещё 120 были признаны потерпевшими. 28487 28487 Фото © Rodnaya-vyatka.ru

Любители девиц

Главарей у банды было двое: Иван Жердов (Жердев) 1897 года рождения, он же Чубчик, он же Матрос, и его подручный Герасим Корытин — Гераська. Оба дезертиры. Жердов сбежал от белых, а Гераська дезертировал ещё во время Первой мировой войны. Оба промышляли кражами с юности и к моменту организации банды уже имели воровской опыт. Большевистский лозунг "Грабь награбленное!" пришёлся по душе обоим.

Были у бандитов и зазнобы. У Жердова, например, была подружка Маруся Снегирёва, у бандита Кузенка — Сонька Тихойкина. Народу в этой шайке оказалось так много, что Жердов мог устроить сход почти в полтысячи человек. Группировка отличались неразборчивостью и крайней жестокостью и держала в страхе Курскую область, Орловщину и особенно территорию бывшего Новоархангельского уезда, из которого Жердов был родом.

Курский писатель Сергей Сургучёв пишет, как его бабушка Ефросинья стала жертвой налётчиков. Ещё до замужества один из участников группировки, Забелин, пытался забрать её с собой в лес, но мать прятала девушку. Она успела выйти замуж, когда в августе 1925 года бандиты нагрянули в дом свёкра — зажиточного мельника Василевского. Бандитов было шестеро: четверо молодых мужчин и две девушки. Держа наготове наганы и винтовки, они ворвались в дом, сначала потребовали, чтобы их накормили, а потом стали грабить. Мужчины искали деньги и обирали хозяев, а девицы с удовольствием рылись в сундуках и связывали в узлы всё, что им нравилось.

Оружие банды Жердова. Фото © 57.мвд.рф

Всю жизнь Ефросинья помнила, как Жердов приставил ей к виску пистолет, когда она отказалась снимать золотые серёжки. Бандиты покуражились, но оставили хозяев в живых.

А вот девушке из села Мотычи Клавдии Подшиваловой повезло меньше — во время налёта в октябре 1925 года её изнасиловали двое бандитов. А через месяц Корытин и Забелин пришли снова и забрали девушку в банду. Отец заявить в милицию боялся, а Клава надеялась, что со временем сумеет сбежать от бандитов. Сделать это она не успела и через 13 дней была убита чекистами при ликвидации банды. Однако до этого отморозки успели как следует погулять по деревням.

Страдалец

Всё началось ещё в 1920 году, когда Жердов с подельниками занялся воровством. Одна из краж закончилась убийством, и в 1922 году милиция задержала Жердова и бандита Тихона Кузнецова в селе Сомово. Однако преступникам удалось уйти — ночью к амбару, где держали бандитов, пришёл Корытин, выстрелами распугал сторожей и освободил Жердова.

Второй раз Жердова вместе с подельником Зевакиным взяли через четыре месяца. Чтобы не сбежали, бандитов отправили в Кромской исправительный дом. Там Зевакин без проблем вышел на свободу, написав заявление, что он член ВКП(б) и красноармеец, а потому не может быть соучастником преступлений и обвинён ложно. Жердов тоже пытался писать подобные заявления, но ему не поверили. К этому времени его обвиняли в семи налётах, ограблении потребкооператива и поджоге пяти домов в селе Нижнее Муханово. Бандит извивался змеёй: то писал заявления, что он оговорил себя под пытками, то валил всё на подельников, а когда понял, что суда не миновать, сбежал. Ночью он усыпил бдительность часового задушевными песнями, выдернул у него винтовку и убил одним ударом приклада. Затем взял ключи, открыл камеры, предложил уголовникам идти в его банду и ушёл с десятком новых приспешников.

На воле он начал зверствовать с ещё большей жестокостью, убивая по дорогам припозднившихся прохожих, совершая налёты на крестьянские дома и убивая коммунистов, комсомольцев, всех, кто сочувствовал советской власти. С особой жестокостью бандиты пытали тех, кто на них доносил. От погони уходили легко — в каждой деревне у Жердова были осведомители.

Убийство

Самым жестоким убийством в 1923 году стала расправа над семьёй Горшковых, жителей деревни Игинка. До революции Горшковых считали кулаками — они держали лавку. Наводчиком в этом деле стал председатель Мухановского сельсовета Василий Михеев.

На дом Горшковых нападали трижды. В первый раз потребовали их накормить, присматривались. Во второй раз нагрянули, когда две дочери Горшковых готовились к свадьбе. Забрали приданое, изнасиловали одну из невест и уехали. После этого 14-летний сын владелицы дома Екатерины Горшковой не выдержал и заявил об ограблении в волостной исполком. Конная милицейская погоня настигла бандитов в лесу, но всё закончилось лишь перестрелкой и брошенными вещами, преступникам удалось скрыться. В третий раз они пришли мстить.

Это случилось дождливой ночью 12 октября 1923 года. Сначала бандиты нашли местного милиционера и "вежливо" попросили его не лезть в их дела. Затем высадили раму в доме Горшковых, открыли дверь, зашли и застали хозяйку Екатерину, сына Павла и пятилетнюю дочь Валентину. Помимо них в доме находился мальчик-сирота Ваня Сурков, ночевали двое работников, Тимофей Какурин и Татьяна Федоткина, и остановившаяся на ночёвку прохожая Мария Дурасова. Посторонним велели вылезти в окно и во дворе приставили к ним своего человека — чтобы не разбежались. Хозяйку избили, а её сына-подростка запытали до смерти — подвесили к потолку за локти, и бандит Лоскутов на глазах у матери отрезал мальчику уши, затем руки, затем ноги. Затем ножом распорол пятилетней Вале живот и вытащил внутренности. Натешившись, палач облил керосином труп Павла и поджёг. Затем бандиты побили окна в доме у председателя Михеева, чтобы отвести от наводчика подозрения, и уехали.

Обо всём случившемся милиционерам поведала единственная выжившая свидетельница —девятилетняя дочь Саша. Она спряталась под печкой в одной из комнат, а когда начался пожар — выскочила в окно. Прибежавший милиционер успел вынести из огня ещё живую хозяйку дома и тело убитой девочки. Горшкова умерла в больнице от ран.

Между двух огней

По наводке председателя Михеева был ограблен и дом крестьянина Костикова, с которым у него произошла ссора. Заранее зная, что к нему нагрянут бандиты, Костиков договорился с женой, что уйдёт из дома — чтобы не убили. Поэтому, едва ночью в дом постучались, он выскользнул в окно и ушёл в деревню. Бандиты забрали у Костиковых гармонь, одежду, полотенца, серебряные кольца, часы, одно золотое кольцо и катушки с нитками, потом ограбили ещё несколько домов. Костиков вернулся домой утром, но набрался смелости и заявил об ограблении в милицию.

В результате засады в Копышкиных Дворцах милиционерам удалось взять одного из подручных Жердова — Голенцова, но остальные ускользнули. Однако Голенцов на допросе сдал подельников, после чего большинство бандитов было арестовано. А главари — Жердов и Корытин — с подружками залегли на дно.

По сути, крестьяне находились между двух огней. Местный отряд по борьбе с бандитизмом возглавляли два большевика — Сергей Борисов и Василий Кирсанов. Они сами были преступниками: пили, куражились над крестьянами, могли застрелить ни за что и заявить, что убитый — бандит, а однажды почти до смерти избили прикладами члена волостного исполкома Кузьму Калашникова, обвинив его в снабжении бандитов оружием. Те и в самом деле отобрали у Калашникова пистолет.

Борцы с преступностью сами были не прочь поживиться чужим. Они сколотили небольшую группировку и однажды ограбили местного священника Соколова — побили окна, вытащили из сундуков всё ценное. Позже под видом проверки нагрянули к самогонщику Павлу Пядушеву и ограбили амбар. Однажды Сергей Борисов, решив, что крестьянин Хромов слишком медленно запрягает для него лошадь, избил Хромова и отправил его с сестрой к чоновцам, обвинив в пособничестве бандитам.

В конце концов они совершенно распустились: избивали отказывающих им девушек, издевались над парнями-заступниками и сводили счёты с односельчанами. Только в 1924 году преступников взяли, судили и расстреляли, а семерых подельников отправили в тюрьму. А после этого советская власть сумела взяться за окончательное истребление банды Жердова.

Конец Жердова

Бандитов застали во время сна в посёлке Тагино Орловской области. Их забросали через окна гранатами, а затем открыли стрельбу. В мясорубке уцелели двое: бандит Аким Китаев и Ольга Баранова. Сумев улизнуть из окружённого дома, они отправились в другое село, чтобы отомстить доносчику, но по пути Китаев расправился с Барановой, бросил труп на дороге и был арестован в ближайшем селе.

Жердов, Корытин, Забелин, их подруги Маруська и Сонька были убиты. Погибла в перестрелке и несчастная Клава Подшивалова. Милиционерами был захвачен раненый — 19-летний оторванец по кличке Кузёнок (Кузьма Дородных, психопат, отличавшийся крайней жестокостью и ненавидевший коммунистов, его не любила даже родня — однажды он пытался увести последнюю корову у родной матери).

Задержанные долго не прожили: Кузёнок умер от гангрены, а Китаева застрелили при попытке к бегству. Допросы их проводились для галочки. Всё это позволило односельчанам предполагать, что ниточки от банды уходили куда-то наверх.

Задержанных членов банды судили. Так как самые отъявленные головорезы к этому времени были мертвы, рядовые бандиты получили разные сроки. Любопытно, что на суде было полностью оправдано 10 человек, а две области наконец вздохнули с облегчением.

В статье использованы материалы из документальной книги писателя и краеведа Сергея Сургучёва "Истинная история банды Жердова и Корытина".

Авторы Майя Новик