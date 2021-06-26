Как в СССР сгорели заживо более 1000 жителей посёлка Курша-2
Страшные пожары всегда были бичом русских лесов. По удивительному совпадению бушевали они чаще всего тогда, когда политическая борьба внутри или снаружи государства становилась критической. От Москвы до лесного рабочего посёлка Курша-2 было всего 209 километров. Но жители столицы Советского Союза так никогда и не узнали о трагедии.
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На переднем крае лесозаготовок
Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
Во время индустриализации СССР нужны были не только уголь и руда, но и лес. Для снабжения Рязани, Владимира и Москвы было решено добывать лес в центре Мещёры — в Клепиковском районе Рязанской области.
Для этого от железнодорожной ветки Тумская – Голованова Дача вглубь лесов проложили узкоколейную ветку. А в семи километрах по ней построили посёлок Курша-2. Жители посёлка валили лес и грузили его на платформы товарного поезда, который отвозил его на лесопереработку в Туму несколько раз в день. Мещёрский лесоповал был в те годы одним из передовых: лесорубы валили лес электрическими пилами, а на каждом участке работали передвижные генераторы. К 1936 году в Кирше-2 жило уже 1200 человек — это были лесорубы с семьями и сезонные рабочие. Деревня продолжала расти — в ней были построены школа, больница, пекарня, а буквально накануне трагедии был открыт клуб.
Чёрное лето 1936 года
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Лето 1936 года в центральной части СССР оказалось жарким и сухим. Жара стояла всё лето и ослабла только после 7 августа. Она стала причиной "малого голода" 1936–1937 годов. В Москве в июле семь раз была зарегистрирована рекордная температура — плюс 37,5 градуса, а 3 августа температура в тени поднялась до 37,2 градуса. В городах Сасово, Иваново и Камышин в этот день была зарегистрирована температура плюс 38 градусов.
Москва с трудом пережила то лето, но ещё хуже пришлось регионам: на Мещёре за три месяца не упало ни капли дождя. Заповедные леса стояли сухими и только и ждали окурка, молнии или злого умысла лихого человека.
Беда не заставила себя ждать. Лесной пожар возник 2 августа 1936 года неподалёку от села Чарус и быстро превратился в настоящий огненный шторм — этому способствовал сильный ветер с юга. Пламя быстро перескакивало от дерева к дереву, очаг разрастался, и вскоре дым затянул окрестные леса. Жители Курши-2 заволновались. Пожар начался всего в 10 километрах от них, двигался в сторону посёлка, и лесорубы прекрасно осознавали: если что —бежать некуда. В посёлке от огня не скроешься — он стоял в сосновом бору. Кругом дебри, единственный путь спасения — это узкоколейная дорога.
Поэтому, когда ночью в Куршу-2 прибыл пустой товарняк, жители посёлка вышли к железной дороге — они просили эвакуировать хотя бы женщин и детей. Но диспетчер лесомашинной станции была непреклонна. "Сначала погрузим заготовленные дрова, — заявила она, — иначе народное добро пропадёт!" Поэтому часть мужчин с утра пошла грузить платформы, а другая — навстречу пожару, чтобы попробовать сдержать его. Тем временем ветер усилился, люди стали задыхаться от дыма.
Среди огненного ада
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Когда к обеду товарняк вернулся в Куршу-2, пожар в буквальном смысле слова нёсся за ним следом. Он по счастливой случайности обошёл деревеньку Колтухи, которая была у него на пути. Но село стояло на большой опушке и потому уцелело. Однако никто из его жителей, ушедших в этот день в лес за грибами-ягодами, домой не вернулся. Все погибли в огне.
Когда в Курше-2 услышали рёв огненного шторма, началась паника. Все, кто был в посёлке и на лесозаготовках, бросились к поезду — в нём они видели единственное спасение. Женщин с детьми, с грудными младенцами мужчины сажали прямо сверху на дрова, сами лезли туда же, наверх, прижимали к груди кур, торопливо пристраивали рядом узелки со скарбом. Кто-то волок обезумевшую от ужаса козу... В этот момент было уже ясно, что деревня сгорит полностью — пожар неумолимо наступал на неё, захватывая дом за домом.
Жительница Курши-2 92-летняя Ираида Рунова описывала его как огромный вал огня, который гудел, как несколько реактивных самолётов сразу.
— Поезд тронулся в тот момент, когда на посёлок обрушилось гигантской высоты пламя. Вместе с гулом огненного вихря поднялись неистовые крики людей, особенно громко визжали от страха дети. Меня трясло как в лихорадке, и я тоже кричала. И помнится мне, как соседи, прижав малолетних детей, просили пощады у Бога, — вспоминала пожилая женщина.
Наконец тронувшийся поезд набрал скорость и даже на какое-то время оторвался от огненного шторма, но вдруг стало ясно, что стихия обманула людей — она обошла узкоколейку стороной, однако лишь затем, чтобы перерезать дорогу впереди. Деревянный мост через реку Кадь уже вовсю полыхал, с двух сторон горел и лес.
Остановить тяжёлый товарняк быстро оказалось невозможно. Первые вагоны подъехали к горящему мосту вплотную — от моста загорелись теплушки и дрова, которые тоже были сухими, ведь за всё лето над Мещёрой ни разу не было дождя...
Люди, попавшие в огненную ловушку, заметались. Женщины выли, не в силах спасти детей, мужчины не знали, куда бежать. Везде был ад. Ираида Рунова сумела спастись, пробежав сквозь стену огня. Осталась жива, но обгорела — лишилась волос и сожгла ступни и руки. Она вспоминала, что все, кто пытался убежать от пламени, либо сгорели, либо задохнулись. Сама она, ослеплённая болью, вышла на какую-то поляну. С ужасом увидела там обгоревшие тела — люди привязывали себя ремнями к верхушкам деревьев, надеясь каким-то немыслимым образом спастись от смерти.
Но спасшихся оказалось немного. Ещё несколько везунчиков каким-то чудом сумели пробежать сквозь огненный шторм, и несколько человек выжили в самой Курше-2. Они спрятались в колодцах и в пруду, накрывшись мокрыми одеялами. Сколько всего выживших, осталось неизвестным. На заседании Политбюро ЦК КПСС, которое было собрано по поводу трагедии, была названа цифра — 75 человек, все получили тяжёлые ожоги. Ираида Рунова помнит, что вместе с ней на лечение в Москву было отправлено 29 человек.
Случайность или диверсия?
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Все остальные погибли. Оставшимся в живых было объявлено, что жертвами огня стали больше тысячи земляков. Но официальная цифра значительно отличалась: в сводках Политбюро ЦК КПСС погибшими значились только 313 человек. Такое расхождение в количестве погибших можно объяснить тем, что в те времена паспорта выдавались далеко не всем, а учёт сезонных рабочих был далёк от образцового.
Сама Курша-2 сгорела дотла. Чтобы похоронить погибших, власти выкатили жителям ближайших деревень бочки с вином. Только после этого нашлись охотники, но все трупы они в лесу так и не собрали. Многих просто не нашли. На окраине сгоревшего посёлка выкопали три могилы, в них и захоронили всех, кого смогли обнаружить. Мужчин, женщин и детей.
Чтобы оценить масштаб трагедии, на место пожара приезжал председатель ВЦИК Михаил Калинин. Происшествие не осталось без внимания и карательных органов. Под суд пошло всё местное руководство — от директора лесокомбината и главного инженера до председателя райисполкома Тумы и начальника местной лесоохраны. Однако никто так и не выяснил причины пожара. Что это было: неосторожно брошенный окурок, непотушенный костёр, шалость или намеренная диверсия? Этого мы никогда не узнаем.
Куршу-2 пытались восстановить, но после войны людей из неё выселили, рельсы узкоколейки сняли, а о посёлке забыли на долгие десятилетия. Ни одна газета в СССР так и не написала о трагедии. В стране шла нешуточная политическая борьба, к осени стало понятно, что будет неурожай, и руководство страны посчитало, что население Советского Союза не нужно лишний раз расстраивать. Только в 2011 году на месте заброшенного посёлка был установлен памятный камень.