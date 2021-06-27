Что погубило главу советского МВД и его жену и почему их смерти считают убийством

Оглавление Жена советского чиновника Машины, картины и "бизнес" КГБ против МВД Не вынесла бесчестья

Смерть супруги всесильного министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова Светланы и последовавшая за ней смерть самого министра до сих пор волнуют умы. Супружеской паре то приписывают связи с мафией, то спекуляцию, а то и злоупотребление положением и связями. Щёлоковы действительно любили антиквариат и роскошь и наверняка имели множество завистников и врагов.

Светлана Щёлокова умерла на даче неожиданно для родных. После завтрака, приготовленного горничной, супруги пошли прогуляться. В 12:30 Щёлоковы вернулись с прогулки, кухарка и горничная пошли готовить обед. С кухни они слышали, что супруги громко разговаривают. Неожиданно раздался крик Николая Щёлокова. Они выбежали в коридор и увидели, что Щёлоков спускается со второго этажа. "Моя девочка застрелилась!" — закричал он. Тогда женщины помчались на второй этаж и увидели на полу в спальне Светлану — она несколько раз вздохнула и умерла. Пистолет лежал на диване.

Жена советского чиновника

Знакомство Николая Щёлокова и девушки из простой краснодарской семьи Светланы Поповой случилось на фронте в 1943 году. 17-летняя Светлана была медсестрой, а её будущий муж — замполитом. Через год они поженились. Светлана была скромницей, и когда Щёлокова назначили замминистра промышленности Украинской ССР, нескоро вжилась в образ жены советского чиновника.

Николай Щёлоков со своей женой Светланой (фото из семейного архива). Фото © russian7.ru

После войны она пошла учиться в Киевский мединститут на врача-отоларинголога, и однокурсники вспоминали о ней как об очень живой и отзывчивой девушке. Она подкармливала голодающих однокурсников, используя для этого спецпаёк мужа. Щёлоков только подсмеивался над женой — он любил её без памяти, и всё, что она делала, было хорошо.

Разумеется, Светлане приходилось ехать туда, куда назначали мужа. В 1951 году чета уехала в Молдавию, где Николай вошёл в "пул" Брежнева, а с его возвышением был вызван в Москву — руководить Министерством охраны общественного порядка, позже реорганизованным в Министерство внутренних дел. Случилось это в 1966 году, и к этому времени у Щёлокова уже был обширный опыт руководства.

Машины, картины и "бизнес"

Светлана очень переживала из-за нового назначения мужа: она понимала, что её жизнь кардинально изменится. Несмотря на то что Светлана оказалась единственной из кремлёвских жён, кто не бросил работать и не стал домохозяйкой, она вдруг настолько вжилась в роль жены номенклатурного работника, что вскоре уже не представляла жизни без роскоши, а главное — без драгоценностей. Она стала настоящей гранд-дамой советской столицы.

Фото © Wikipedia

Щёлоковы любили антиквариат, редкие картины, дорогие машины, раритетную мебель, и вскоре их квартира и дача стали напоминать музей. Ходили неподтверждённые слухи, что Светлана открыла свой маленький "бизнес". Якобы она имела влияние не только на мужа, но и на его ближайшее окружение и за определённую "благодарность" могла устроить какое-нибудь дело или выполнить просьбу. Например, прислушиваясь к ней, сотрудники МВД могли внимательнее отнестись к делу или смягчить режим для какого-нибудь бедолаги. Было ли это на самом деле, сейчас сказать трудно. И измерялась ли благодарность в деньгах, тоже неясно. Быть может, "благодарностью" была ответная любезность.

Однако известный факт: Щёлоков и сам любил достаток. Его коллекции картин мог позавидовать любой музей живописи. А недоброжелатели подозревали его и в том, что во время Олимпиады-80 он якобы выписал из Германии для министерства несколько "мерседесов" и две машины тут же "распределил" внутри семьи: у Щёлоковых было двое детей — сын и дочь. Позже, когда против министра возбудят уголовное дело, окажется, что машины он приобрёл с разрешения правительства, а одну из них выкупил за собственные деньги. "Мерседесами" не пользовался, а после возбуждения уголовного дела вернул машины государству. Его уговаривали этого не делать, но он заупрямился. И напрасно — следствие сочло это чуть ли не признанием вины.

КГБ против МВД

Блеск драгоценностей Светланы, которыми женщина хвасталась на кремлёвских приёмах, явно вызывал жгучую зависть. Когда в 1981 году в Москве в собственной квартире была убита актриса Зоя Фёдорова, по столице поползли слухи, что это дело рук всесильной Светланы Щёлоковой — дескать, она очень хотела купить у Фёдоровой бриллиантовое колье, которое актрисе в годы войны подарил американский любовник, а когда та наотрез отказалась его продать, "заказала" её.

Зоя Фёдорова. Фото © kino-teatr.ru

Но главную беду Светлане Щёлоковой принесло знакомство с дочерью генсека — Галиной Брежневой. Молва считала, что женщин сблизила любовь к драгоценностям и Светлана принимала участие в спекуляциях бриллиантами. Мир Щёлоковых рухнул, когда умер Брежнев. Борьба за власть в Кремле к этому времени достигла такого накала, что Андропов заранее заготовил на Щёлокова компромат. КГБ против МВД — эта борьба в СССР шла давно. Через несколько недель после смерти генсека министра отстранили от должности и провели обыски в квартире. Его должность занял Федорчук — бывший председатель КГБ, который тут же провёл проверку МВД и, конечно же, нашёл злоупотребления.

От супругов в один день отвернулись все, кто их знал. Через два месяца травли, в феврале 1983 года, Светлана Щёлокова поднялась в свою комнату и застрелилась из пистолета мужа. Было это на старой даче. В постановлении Главной военной прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела значилось, что "гражданка Щёлокова С.В. покончила жизнь самоубийством на почве глубокой эмоциональной депрессии". Точка поставлена?

Не вынесла бесчестья

Сразу же по Москве поползли слухи, что Светлану "убрали". Гипотезы были самые разные. Во-первых, говорили, что её устранила та самая бриллиантовая мафия, чтобы она на суде никого не выдала. Во-вторых, считали, что её "заказали" партийные чиновники. Якобы она в гневе воскликнула, что, если что, на суде молчать не будет, а знала она о чёрных делишках верхушки МВД предостаточно. Скорее всего, они присваивали дорогие вещи арестованных. В-третьих, прошёл слух о том, что Светлана Щёлокова, крайне возмущённая травлей мужа со стороны Андропова, совершила на него покушение и её в этот момент застрелили. Об этом всерьёз писали парижские газеты. Однако Андропов был жив и здоров, а его охрана уверяла, что и на 10 метров не подпустила бы к председателю КГБ ни одного человека, будь это мужчина или женщина.

Свою точку зрения на причину смерти Светланы высказал в интервью полковник МВД Евгений Залунин, который больше 10 лет руководил охраной дач МВД и имел с министром доверительные отношения. Светлану Щёлокову он описал как потрясающую женщину, модную, красивую, аккуратную. Полковник счёл, что она просто "не вынесла позора". В свой последний день она много говорила с мужем о том, как продвигается следствие, а потом, по словам поварихи, бросила фразу: "Я спасу вас!" Наверное, она решила, что, если уйдёт из жизни, преследование мужа прекратится.

Фото © ТАСС / Савостьянов Владимир

Кроме того, Залунин утверждал, что ни Щёлоков, ни его супруга никогда не злоупотребляли своим положением. За все вещи в доме министр расплачивался из своего кармана, а зарплата у него была министерская. Светлана всегда аккуратно подшивала все чеки. Папка с ними потом затерялась в кабинетах прокуратуры.

Министра обвиняли в том, что он имел несколько квартир в Москве, а его семья прикарманила дачи стоимостью в миллионы, что он открыл на дачах МВД магазин "специально для себя". Но на самом деле квартиры, которыми он пользовался, были оперативными, дача в Редькино стоимостью в три тысячи рублей была приобретена тёщей сына Игоря. А дача в Болшево принадлежала тестю Щёлокова — он купил её за 25 тысяч рублей у певца Эмиля Горовца, уехавшего в Израиль. Полковник Залунин знает об этом не понаслышке, так как по просьбе Светланы сопровождал её отца при покупке. Магазин на дачах действительно был открыт при Щёлокове — для обслуживания оперативного состава. А семья министра ездила за покупками в ГУМ, в двухсотую секцию.

И всё это похоже на правду, ведь вскоре после смерти самого Щёлокова (а он застрелился 13 декабря 1984 года, узнав, что может лишиться всех боевых наград) уголовное дело прекратили. Всего в МВД было найдено злоупотреблений на 25 тысяч рублей. Сумма для простого советского человека большая, но за 16 лет работы министра, прямо скажем, скромная.