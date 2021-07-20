Персональный контроль: Зачем за спину губернаторов поставили вице-премьеров Назначение вице-премьеров кураторами в федеральных округах, поможет правительству оперативно справляться с региональными проблемами, реагировать на сигналы, реализовывать федеральные программы. 19 июля, 21:40 Фото © ТАСС/Дмитрий Астахов

О том, что необходимо назначить вице-премьеров курировать федеральные округа, Владимир Путин напомнил 30 июня в ходе прямой линии. Эксперты считают, что мера позволит наладить систему персональной ответственности, которая будет способствовать успешному выполнению федеральных указов. Она также является логичным продолжением конституционной реформы. Кроме того в случае эффективного выполнения поставленных задач, успешные вице-премьеры могут получить “зеленый свет” на более высокий пост.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами закрепил за каждым из них кураторство в федеральных округах. Об этом он сообщил на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Кабмина, каждый куратор будет ответственным за социальное развитие закрепленной за ним территории, эффективность расходования бюджетных средств. На каждом будет лежать задача реализации масштабных федеральных проектов. Напомним, общая стоимость стратегических инициатив до 2024 года составит 4,6 трлн рублей. Очевидно, что опыт полпреда по ДВО и зампредседателя правительства России Юрия Трутнева, который курирует округ с 2013 года и продолжит делать это и дальше, рассматривался в качестве базового.

— Предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, — заявил Мишустин.

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Куратором Центрального Федерального Округа назначен зампред Правительства Дмитрий Григоренко, человек долго работавший с Михаилом Мишустиным в Федеральной Налоговой службе, фактически правая рука главы Кабмина. Поскольку столица страны относится к ЦФО и регион во многом является новатором в вопросах цифровизации, то здесь пригодится опыт и тактика нового куратора, поскольку продвигаться придется аккуратно, но быстро. "Сначала нововведения в области новых будут обкатываться на Москве, а затем распространяться на всю страну”, считает политолог Марат Баширов.

— Сибирский Федеральный Округ получил в качестве экономического наставника заместителя председателя правительства по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Викторию Абрамченко. Учитывая масштаб региона и его низкую заселенность, большие размеры, а также концентрацию предприятий, деятельность которых связана с экологией и переходом на безуглеродное производство, то назначение такого специалиста в области картографии и кадастра представляется более, чем уместным, — сказал Лайфу Баширов.

Северо-Западный Федеральный Округ отдан под кураторство Татьяны Голиковой. Учитывая, что регион отстаёт по темпам вакцинации, большинство его областей являются дотационными, логично, что в регион направлен бывший министр здравоохранения и председатель Счётной палаты.

За Уральским Федеральным Округом будет присматривать Юрий Борисов. Урал — это промышленный регион, имеющий огромное количество заводов стратегического масштаба. Марат Баширов напоминает, что ранее Борисов был заместителем председателя военно-промышленной комиссии и много сделал для развития электроники. Эти навыки должны будут помочь решать возникающие вопросы.

Южный Федеральный Округ будет курировать Марат Хуснуллин — зампредседателя правительства, ответственный до этого за Крым. Проблемой ЮФО остаётся высокая плотность населения и низкий уровень инфраструктуры. Опыт Хуснуллина, проработавшего 10 лет в строительной сфере Москвы, должен пригодиться ему при работе на юге страны, полагают эксперты.

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За Приволжским Федеральным Округом будет присматривать уроженец Саратова, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

— Сложность ПФО в том, что округ включает большое число национальных республик. Это и Татарстан, и Башкирия, и Удмуртия и ряд других, между ними необходимо сохранить баланс взаимоотношений и не замедлить экономический рост, — говорит политолог Баширов.

В Северо-Кавказский Федеральный Округ назначен Александр Новак, ранее работавший министром энергетики. Несмотря на то, что главной проблемой региона остаются бедность и безработица, ситуация начинается постепенно меняться. Летом 2020 года было подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая открывает путь к добыче нефти и газа. Регион становится южными энерготранспортными воротами, частью нового Шелкового пути, местом транспортировки грузов из Азии в Европу. В этих условиях СКФО может наполниться деньгами, которые пойдут на финансирование ныне дотационных отраслей, таких как туризм и сельское-хозяйство.

Как полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, данная мера введена на усиления контроля над реализацией федеральных проектов регионах.

— По сути, вводится дублирование института постпредов президента в федеральных округах, цель у этого очевидна — усилить и углубить контроль. Прежде всего над освоением выделяемых средств, а также над качество их расходования, так как тут вопросы стоят очень остро, если рассуждать в рамках этой парадигмы то, такое решение имеет серьёзный смысл, — заявил эксперт.

Политолог Алексей Мартынов уточняет, что важным аспектом является не только усиление контроля, но и возможность лучше понимать жизнь региона. — Сразу надо начать с того, что данное решение уже давно назрело. Хотелось бы, чтобы сделали раньше, но появилось оно только сегодня. Задачи которые могут ставить, будут самые разные, в зависимости от региона, но общая логика ясна, по сути копируется система представителей президента и возводится такая же, только на уровне правительства. Делается это всё прежде всего для того, чтобы чётче чувствовать события, которые происходят в регионе, а также оперативнее их решать, — сказал Мартынов.

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров полагет, что в данном случае Михаил Мишустин логично продолжает конституционную реформу, которая прошла в 2020 году, проводит усиление централизации в условиях эпидемии, решает огромное количество нестандартных вопросов возникающих в регионах в оперативном плане.

— Например, в Северо-Западном регионе есть вопросы по борьбе с коронавирусом, поэтому туда направляют Татьяну Голикову, которая не только финансовыми вопросами занимается, но и медицинскими. Или ЦФО. Тут понятно, особое кураторство Дмитрия Гордиенко — он заместитель председателя правительства. Уральский регион, там, ясно, оборонные проблемы, и по тому же принципу назначается. В итоге профильные вице-премьеры становятся общероссийскими, и чего в них в итоге больше будет время покажет, — подчеркнул Евгений Фёдоров.

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Как полагает профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, таким образом вводится ещё персональная ответственность за то, что происходит в регионе.

— На сегодняшний момент полномочные представители президента не обладают властными полномочиями, по сути они просто наблюдатели, рычагов управления у них нет, максимум, что они могут, это доложить о ситуации вышестоящему руководству. А теперь в федеральном округе появляется тот, кто конкретно отвечает за то, что сделано. Институт персональной ответственности — дело серьёзное. Невзирая на то, какие работы он курирует, вице-премьер обладает очень высоким стимулом доводить до исполнения поручения президента и правительства, — отметил эксперт.

Однако вопрос может стоять ещё шире, чем просто персональная ответственность, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, в условиях специализации премьеров их должности максимально синхронизируются с возможностями региона.

— Должности, которые занимают эти люди в правительстве, вбиваются под регион. Например, Дальний Восток будет курировать Юрий Трутнев, который долго был министром природных ресурсов, а сегодня курирует Арктику. В принципе это для нас не в новинку, мы это пробовали на Кавказе, вводили личную ответственность. Тут нужно понимать, что правительство Мишустина позиционирует себя как технократическое, плюс это всё идёт под выборы. Власти ставят специально тех, кто понимает, что делать. Плюс политики, которые справятся с задачей, могут быть взяты на карандаш под транзит власти в 2024 году, — сказал Мирзаян.

Отметим, Михаил Мишустин назначен премьер-министром 16 января 2020 года. До этого был известен как один из инициаторов налоговой реформы, которая считается экспертами крайне удачной, как в плане повышения сбора налогов, так и в вопросах доступности услуги.