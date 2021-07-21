В Сети угрожают расправой вдове студента из Нигерии, который погиб, спасая девушку под Калининградом

Всего лишь несколько дней назад не было никого счастливее Натальи, которая три месяца жила в браке со студентом из Нигерии Ричардом Элуемунором. 26-летний парень приехал в Россию в 2019 году, подучил язык и поступил в Калининградский государственный технический университет на факультет автоматизации производства и управления. Он изучал информатику и был очень творческим человеком — любил музыку, рисование и писательство.

Фото © Instagram

В тот роковой день пара отдыхала на море, когда услышала крики о помощи. Ричард бросился в воду вместе с другими парнями, чтобы спасти незнакомую девушку. Студент смог вытолкать её из течения, но не смог выплыть сам. Наталья рассказала, что рвалась к нему, видя, что её любимый тонет, но её просто не пустили. Она рассказала о произошедшем в "Инстаграме", где ей выразили сочувствие и соболезнования, пишет kp.ru.

Ему на помощь никто не пришёл. Я видела, как он тонул, но меня держали, чтобы я не прыгнула к нему. Не могу поверить в этот последний закат. Я умерла там вместе с ним Наталья Элуемунор

Фото © Instagram

Однако не все оказались такими чуткими. Хейтеры не смогли пройти мимо бедной вдовы — они принялись забрасывать страничку девушки обидными комментариями и делать оскорбительные мемы из их общих фото. А скандально известный блогер Владислав Поздняков, создатель общества "Мужское государство", возмутился, что в тот день в Калининграде погибло множество людей, но все якобы пишут только о темнокожем парне.

Это было очень тяжело читать, как могут люди так думать? Ведь человек погиб... Мне сыпались и продолжают сыпаться угрозы, меня оскорбляют, называют чернильницей — за то, что я вышла замуж за чернокожего парня, грозятся убить, сжечь. Я не знаю, как это остановить... Наталья Элуемунор

Фото © Instagram