Макрон и запретные истории Журналист Максим Соколов — о том, как организована прослушка президента Франции и кому это нужно. 21 июля, 17:04 Фото © ТАСС / Метцель Михаил

По мере приближения президентских выборов во Франции (время до апреля 2022 года пройдёт быстро) возрастает и число скандалов, разоблачений и т.д. Демократия, ничего не поделаешь.

Но нынешний скандал довольно необычен. Как правило, главным злодеем оказывается действующая власть. Что естественно: как иначе быть с пафосом "Доколе?" В случае же с президентом Макроном его роль оказывается не деятельной, тем более не злодеятельной, а страдательной.

Согласно разоблачению явившейся, как чёрт из коробочки, и никому доселе не известной (это классика жанра) неправительственной организации с английским названием Forbidden Stories, смартфон Макрона то ли подломали, то ли пытались подломать по заказу марокканского правительства. Причём марокканцев вроде бы интересовали не тайны самого Макрона (как-никак не мелочь пузатая, а президент ядерной державы), а всего лишь телефонный коммутатор Матиньонского дворца. То есть телефоны министров французского правительства. Нельзя ли было узнать эти номера, не ломая номер Макрона, ведь это с большой долей вероятности приведёт к провалу шпионской операции. Расследователи не объясняют. Наверное, простодушные марокканцы решили действовать с рабоче-крестьянской прямотой, прямо через Макрона — "И дикий же народ, дети гор".

Впрочем, это только присказка, а сказка в том, что марокканцы воспользовались услугами коварных сионистов. Они (сионисты) разработали программу-шпион Pegasus. Это изделие израильской компании NSO Group "использовалось для слежки за журналистами и диссидентами по всему миру", сообщают расследователи.

Применительно к данному конкретному казусу не вполне понятно, кто в Совете министров Французской Республики журналист, а кто диссидент. Более общепринятым считается мнение, что там сидят бюрократы.

Но проект Forbidden Stories тут быстро переходит от марокканского казуса к всемирной тематике. По их утверждению, евреи снабжали шпионским ПО смартфоны правительства Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды и Саудовской Аравии. России в этом списке почему-то нет. Впрочем, зачем нам сионисты, когда есть ещё более хитроискусные русские хакеры?

В принципе, всё возможно. С появлением смартфонов и даже раньше — с появлением простой сотовой связи — у правительственных, а равно неправительственных организаций открылись новые возможности для шпионажа и диверсий. Это коню понятно. Точно так же понятно, что спрос рождает предложение. "Пегасус" или "Хренасус", изделие израильской компании или китайской — ясно, что вода дырочку найдёт.

NSO Group, правда, утверждает, что хотя и поставляла шпионское программное обеспечение, но лишь благонадёжным правительствам, т.е. таким, которые представлялись ей благонадёжными. Впрочем, в области ПО тоже действует правило шпионажа — Was wissen zwei, wisst Schwein, "Что знают двое, то знает и свинья". Передать ПО структурам менее благонадёжным — всякое правительство до этого догадается.

Просто хоть министрам, хоть журналистам, хоть диссидентам — раз уж они избрали себе такой род деятельности — следует соблюдать правила простейшей конспирации. Как говорили в СССР: "Это не телефонный разговор".

Почему В.В. Путин не страшится "Пегасуса"? Да потому что соблюдает информационную, а равно коммуникационную гигиену. В том числе и в части смартфона. Конечно, антишпионские гигиенические правила отчасти затрудняют вольную коммуникацию. Так альпинистская страховка тоже стесняет свободу передвижения! Но если ценишь безопасность, приходится себя в чём-то стеснять.

Что же касается Макрона, то, конечно, ему обидно. Раньше шпионскую деятельность осуществляли важные державы. Меркель подслушивал сам Обама, нобелевский лауреат. Макрона же подслушивали какие-то магрибинцы, ничуть не лауреаты. Чёрт знает что такое. Но что делать, не всех Обама слушает. Иные не удостаиваются такой чести, а слушать всем интересно. В том числе и марокканцам.

Авторы Максим Соколов