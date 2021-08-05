Армия или дороги: Для чего Дудь позвал Гордона на интервью Журналист Пётр Акопов - об интервью известного телеведущего Гордона ютуб-блогеру Дудю, ставшем поединком, и о победе опыта над молодостью или мудрости над пропагандой. 5 августа, 12:00 Коллаж © LIFE. Кадр из видео YouTube/вДудь

Юрий Дудь поговорил с Александром Гордоном, то есть звезда "Ютуба" взял интервью у звезды Первого канала, новая искренность у старого циника. Гордон годится Дудю в отцы — и стал популярен еще почти четверть века назад, когда вернулся из США. Дудю тогда было десять лет — но это не помешало ему спорить с Гордоном про 90-е, которые он "прекрасно помнит".

Разговор был, как водится у Дудя, откровенным и сосредоточенным на трех пунктах: личность гостя, деньги и Путин. Гордону интервью нужно было больше для самоанализа, для размышлений вслух о том, что ему дальше делать, потому как он устал от телевидения — он так и сказал в итоге. Ну а для Дудя это было самое оно, вот же, человек "лицо Первого канала" прямо говорит, что работает ради денег. Да еще и открытый путинист — тут явно есть за что зацепиться.

Но что-то пошло не так. Нет, Гордон честно признавал, что выпивает на работе, говорил о том, что творчество на телевидении для него давно закончилось, называл Путина одним из самых успешных правителей в истории России... Но образ циничного пропагандиста не возникал — наоборот, пропагандой занимался как раз Дудь. И это было очень заметно на контрасте.

Потому что Гордон с его репутацией циника (коим он, конечно, не является) говорил совершенно понятные вещи — что уважает Путина за то, что он вытащил страну из ямы 90-х, не дал ей распасться, восстановил армию и превосходство национального законодательства над международным, что при нем Россия самоопределилась. Признавал, что многие проблемы не решены, что много коррупции и нерадивых чиновников, но проблема-то не в Путине, а в людях вообще. Где взять честных начальников? И тут Дудь включал шарманку — как где? Должны же быть честные выборы, конкуренция, а вот Навального не пускают, в тюрьму посадили...

И терпеливый Гордон спрашивал про рейтинги Навального и прочих недопущенных, интересовался тем, что же еще они предлагают, кроме того, что "против Путина", и слышал в ответ про конкуренцию, демократию и псевдо-оппозицию. Гордон не спрашивал Дудя о том, почему те же коммунисты — выступающие за серьезнейшую смену социально-экономического строя — это ненастоящая оппозиция, а Навальный, ни о каких принципиальных изменениях экономического уклада не говорящий, это оппозиция настоящая. Но свое отношение к Навальному не скрывал (и не менял), называя его недалеким человеком, которого используют враги.

Можно себе представить, каково было Дудю слышать всё это — Навальный же хочет стране добра! — но он сдерживался, пытаясь, впрочем, уличить Гордона в том, что его тоже используют, пусть и как пропагандиста.

С чем Гордон соглашался, добавляя, что это отвечает его убеждениям:

"Навального используют для того, чтобы поменять политическую ситуацию в России? А я не хочу менять ситуацию в России. Давайте кто кого!"

Но у Дудя все понятно — кто должен кого. Поэтому он искренне удивлялся:

"Почему вам так важна армия? От кого вас нужно охранять?... Что важнее — хорошая дорога в Кимры или армия?"

Ответы Гордона были просты — не будет армии, не понадобится и дорога в Кимры, потому что города не будет. Вряд ли их понимал Дудь, но куда важнее, что их услышала его аудитория, особенно столичная.

Поколение, сформировавшееся в путинской эпохе, и теперь пытающееся отрицать ее создателя, повторяя мантру о том, что нужна смена власти, что Путин засиделся... Услышать от Гордона, что пусть Путин правит хоть пожизненно, что его главная функция это определять приоритеты страны — это вызов.

Особенно когда в ответ Дудь начинает рассказывать о том, что он платит налоги, и функция президента должна заключаться в том, чтобы "людей моей профессии не кошмарили в России", а все люди жили лучше. Потому что в этот момент очень хорошо видно, кто манипулятор и пропагандист, а кто мудрый и рефлексирующий человек. Это не отцы и дети, потому что не меняется с возрастом.

Авторы Пётр Акопов