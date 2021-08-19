Космонавт, первая женщина-генерал и игроки в крокет: самые известные люди Афганистана У многих Афганистан ассоциируется с бесконечной войной, женским бесправием, моджахедами и талибами. Но в истории страны были личности, опровергавшие стереотипы об этом государстве. 18 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Альберта Пушкарева, AP Photo / Rahmat Gul

Абдул Ахад Моманд

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Первый и пока единственный в истории Афганистана космонавт родился в небольшом посёлке Сарда. После окончания школы и политехнического университета в Кабуле его призвали в армию и отправили в СССР получать военное образование. Получив специальность "военный лётчик", Моманд попал в отряд космонавтов и был отобран для полёта сначала как дублёр, а потом — в основной экипаж. 29 августа 1988 года по советско-афганской программе отправился в полёт на орбитальную станцию "Мир". На борт он взял с собой национальный флаг и два экземпляра Корана. В космосе Моманд провёл 8 суток 20 часов и 26 минут. Кроме звезды Героя своей страны был награждён и званием Героя Советского Союза.

Мухаммед Захир-шах

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Афганистан часто называют страной гибели империй. На протяжении почти всей истории там происходили междоусобицы. Одним из последних крупных событий, после которого борьба за территорию обострилась, стало свержение монаршего строя. Мухаммед Захир-шах стал последним королём страны. Правил он 40 лет и на весь мир прославился желанием европеизировать страну и провести беспрецедентные для глубоко религиозного государства реформы, в частности, дать большие права женщинам, чем было принято: право на образование, на труд и возможность не носить чалму. Оттого он подвергся жёсткой критике от мусульманского духовенства. Захир-шах бывал и в России, ещё при Николае II, а будучи взрослым, дружил с Хрущёвым и Брежневым. В 1973 году он был свергнут своим двоюродным братом, который организовал госпереворот и стал первым президентом страны.

Шарбат Гула

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Лицо этой девочки, которое появилось на обложке журнала National Geographic, обратило на себя внимание едва ли не всего мира. Фотограф Стив Маккарри встретил её в лагере беженцев. Его привлёк взгляд девочки, и он сделал несколько снимков. Один из них и попал на обложку журнала, заставив обратить внимание на происходящее в Афганистане не только политические организации, но и простых людей. Фотографию даже стали сравнивать с Моной Лизой Леонардо да Винчи. После того как снимок разошёлся по миру, Шарбат стали разыскивать. Найти удалось только спустя 17 лет. Женщина была уже замужем и имела детей. А когда делали новый снимок, Шарбат попросила у мужа разрешение поднять паранджу. В честь неё создан специальный фонд помощи женщинам и детям Афганистана.

Ариана Саид

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Одна из самых популярных афганских певиц родилась в 1985-м. Бежав от постоянных войн, её семья переехала сначала в Швейцарию, а потом — в Лондон. Окончив музыкальную школу, Ариана стала певицей и телеведущей. Поворотным моментом в её карьере стала песня Afghan Pesarak, которая стала хитом, после чего её просили выступить с гастролями по всему миру. Но Ариана решила вернуться на родину и продолжить своё творчество там. Сейчас девушка не только записывает мировые хиты, но и ведёт музыкальные передачи на афганском телевидении.

Хатуль Мохаммадзай

Фото © Исламосфера

Единственная в Афганистане женщина, дослужившаяся до звания генерала, что, учитывая местные традиции, было отнюдь не просто. Военная карьера девушки началась с приходом советских войск. Она добровольно вступила в афганские войска в начале 80-х. Вероятно, при других обстоятельствах ей не удалось бы преодолеть традиционные предубеждения, но СССР поощрял эмансипацию женщин.

Она успешно прошла курс подготовки наравне с мужчинами и была принята в десантники. Правда, воевать с моджахедами её не пустили, и она занимала должность инструктора. Затем девушка окончила Кабульский университет и курс одной из советских военных академий, после чего получила офицерское звание.

В афганской армии она прослужила более десяти лет. После прихода к власти талибов Хатуль вынуждена была уйти в подполье. В этот период она руководила нелегальной женской школой у себя дома (талибы запретили девушкам получать образование).

В 2001 году она примкнула к войскам антиталибского Северного альянса, где была повышена до бригадного генерала и занималась подготовкой десантников. За время своей военной карьеры она совершила около 600 прыжков с парашютом и пережила несколько покушений со стороны религиозных радикалов.

По состоянию на 2021 год Мохаммадзай занимала пост директора по делам женщин в афганской армии.

Сборная Афганистана по крикету

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

Если во всём мире самым популярным видом спорта называют футбол, то в Афганистане это крикет. Впервые сборная этой страны была создана в 2001 году. Завезли этот спорт сюда ещё в XIX веке во время англо-афганской войны, и он прижился. А в 90-е годы XX века стал очень популярным среди беженцев в основном ещё и потому, что не требовал дорогих спортивных атрибутов. Крикет был запрещён "Талибаном"*. Но в 1995 году была создана национальная федерация, а через 15 лет сборная уже выступала на международном уровне. Но из-за событий в стране афганские крокетисты сейчас играют в основном только за границей и добиваются относительно хороших результатов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Алексей Соков