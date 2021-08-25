Сдувшаяся "Свобода": Куда исчез лидер "Украинских националистов" и может ли он стать вождем галицких сепаратистов Как полагают эксперты, Олег Тягнибок и партия "Свобода" являются порождением политики президента Виктора Януковича и, потеряв финансирование, уступили место неонацистам другого толка. 24 августа, 21:40 Фото © ТАСС / ZUMA / Serg Glovny

В честь Дня 30-летия независимости Украины о себе напомнил лидер некогда известной неонацистской партии "Свобода" Олег Тягнибок. "Поздравляя" Украину с этим днём, он вспомнил и про своего прадеда Лонгина Цегельского — человека, строчившего доносы властям Австро-Венгрии о русофилах в Галиции, которых после этого ждала смерть в лагере смерти "Талергоф".

— Поколения украинцев веками боролись за независимость Украины. Среди них и моя семья. "Самостийную Украину", книгу ключевого идеолога украинского национализма Николая Михновского, написанную в 1900 году, впервые издал во Львове мой предок Лонгин Цегельский. Он один из отцов-основателей Западно-Украинской Народной Республики, автор Акта Злуки 1919 года, — говорит Тягнибок в своём фейсбуке.

Напомним, до того как стать лидером партии "Свобода", Олег Тягнибок избирался в Верховную раду III и IV созывов, а в 2004 году поддержал Майдан со стороны партии кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Фото © ТАСС / Синдеев Владимир

— До какого-то времени он был маргиналом, его начали раскручивать со стороны Партии регионов через принадлежащий Ринату Ахметову канал "Украина", делалось это в том числе, чтобы он начал отбирать голоса у партии Виктора Ющенко и в целом дискредитировал националистов. Он же публично заявлял, что будет бороться с "русскими, евреями и прочей нечистью", это мобилизовало электорат Януковича и раскручивалось как страшилка. Собственно, с одной стороны, Виктор Фёдорович обещал защищать своих избирателей от вот таких вот конкурентов, а с другой — предоставлял им эфир и, скорее всего, финансирование, это была маргинальная партия, которой устроили медийную раскрутку. Как мы видим теперь, сработало это в итоге совершенно не так, как рассчитывали, — отметил политолог Александр Роджерс.

Несмотря на то что Тягнибок был одной из главных звёзд Евромайдана, после его победы он резко сдал позиции. Партия "Свобода" (и он лично) по итогам выборов лишилась депутатских мест, а их позиции в Центральной Украине стали отходить националистам другого толка.

— Нельзя сказать, что Тягнибок совсем исчез из украинской политики, вот, на 28 августа, например, у него и его соратников запланирован марш к администрации президента. Но он стал локализован на Западной Украине, в Киеве совсем другие нацисты теперь сидят, они работают с местными политиками. В те "тучные" годы, когда его опекала Партия регионов, фактически давая дорогу в парламент с одной простой целью — сделать Януковичу удобного спарринг-партнёра, он действительно был активен в Центральной Украине. Но это всё было буквально до 2014 года. Как только эта поддержка кончилась, его тут же погнали на Запад, где он до сих пор достаточно популярный политик, — рассказал публицист Ростислав Ищенко.

Он также добавил, что проблемой для Тягнибока стали не пророссийски настроенные жители Центральной и Восточной Украины, а прежде всего националисты другого толка. Если Тягнибок представлял собой региональный продукт, то партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого имеет более широкие взгляды.

— Все новые националисты в том или ином смысле родом из Харькова, они претендуют на то, чтобы представлять всех правых нацистов, и Тягнибок для них конкурент. Они не столько чисто украинские националисты, сколько нацисты интернационального толка, белые расисты. Их интересы не ограничиваются только Украиной, они в целом смотрят на всю Европу и шире — на весь мир, где нужно бороться за белую расу. Эдакий нацистский халифат. Разумеется, им неинтересно слушать про узкорегиональные опасения людей вроде Тягнибока. Опять же в силу национальных особенностей, всё-таки Галиция всегда была особым регионом и мало соотносится с остальной Украиной, такой вот интернациональный нацизм местным националистам оказался ближе, — отметил эксперт.

В отличие от своих коллег по борьбе за светлое будущее, Олег Тягнибок действительно неодобрительно смотрит и в сторону Москвы, и в сторону Европы и не считает верным идти на поводу у последней, что, по мнению профессора ВШЭ Андрея Суздальцева, ставит его в сложное положение.

— Современный Киев всё-таки стал отходить от примитивного украинского национализма, а Тягнибок не любит ни русских, ни поляков, ни венгров. И если на Украине в целом такой странный симбиоз между этническим национализмом и геополитическим подчинением Европе и США, то Тягнибок видит там только упадок, — сказал Суздальцев.

По его мнению, реальных сил для раскачки проукраинского сепаратизма у Тягнибока нет. Да и сам он как лидер смотрит скорее на расширение своих возможностей на всю территорию Украины. Хотя в январе 2014 года, за несколько месяцев до того, как началась военная операция в Донбассе, именно на территории Галиции захватившие власть бунтовщики поставили условие: либо Украина переходит на ультранационалистические рельсы, либо они отделяются от неё.

Авторы Никита Юрченко