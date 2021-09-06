ОПГ "Общак" достала положенца на зоне: Резнёй в колонии Амурска могли управлять криминальные авторитеты Силовики полагают, что драка в ИК-14 под Амурском могла произойти из-за того, что местного положенца — лютого бандита — заподозрили в сотрудничестве с администрацией. У Лайфа есть новые подробности. 6 сентября, 15:04 Фото © Shutterstock

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия: сотрудники краевого аппарата управления ФСИН при участии прокуратуры региона и следственных органов допрашивают подозреваемых, проверяют записи с камер видеонаблюдения и устанавливают подробности произошедшей драки.







По версии следствия, вчера ночью после обхода группа осуждённых в составе 20–25 человек проникла в соседний барак, где спали другие осуждённые. Там сразу началась кровавая бойня: двое заключённых — Сергей Муравьёв и Артём Ефин — погибли, ещё трое — Иванченко, Борисов и Купченко — госпитализированы с тяжёлыми травмами. Осуждённые ИК № 14 делают мебель из ДСП и металла. Поэтому орудиями преступления послужили заточенные ножки стульев, молоток и металлический прут.

Ситуацию удалось взять под контроль только с помощью спецназа. По данным источника Лайфа, в настоящее время шестерых подозреваемых в бойне перевели в ИК-6. Один уже начал давать показания. Сами заключённые пока говорят, что драка якобы произошла совершенно спонтанно.

Однако источник сообщил, что произошёл серьёзный передел внутри колонии, которым могли управлять с воли. По предварительным данным, убитым положенцем был не Ефин, как считалось ранее, а Муравьёв. Есть версия, что у него мог возникнуть конфликт с криминальными авторитетами Комсомольска-на Амуре — родины печально известной ОПГ "Общак". В далёкие 90-е Дальний Восток считался самым криминальным регионом России, а "Общак" — второй по силе и влиянию ОПГ после орехово-медведковской группировки.

"Общак" прославился жестокостью своих бойцов и активной вербовкой в свои ряды молодёжи. Именно здесь, на Дальнем Востоке, зародилось движение А.У.Е.*, которое как зараза распространилось среди школьников по всей стране.

Криминальная легенда

40-летний убитый Сергей Муравьёв по прозвищу Муравей — личность легендарная. В 19-летнем возрасте его задержали в посёлке Усть-Хайрюзово Корякского автономного округа за ограбление туристов из Японии. В ИВС посёлка он дожидался этапирования в Петропавловск-Камчатский.

Отсидев всего две недели, дерзкий гангстер отобрал у дежурного ИВС табельное оружие и ключи от оружейной комнаты, приковав его наручниками к решётке камеры. Этого Муравьёву оказалось мало: он вскрыл "оружейку", откуда забрал автомат Калашникова и два пистолета Макарова. Затем вернулся в камеру, расстрелял дежурного и открыл соседние камеры. После убийства преступник направился в Усть-Хайрюзово, где на кураже стрелял в прохожих, один скончался на месте. Муравьёв захватил двух заложниц и угнал микроавтобус. Автобус сломался, преступник отпустил заложниц и вернулся к себе домой, где после длительных переговоров сдался.





В ожидании этапа Муравьёва поместили обратно в тот же ИВС Усть-Хайрюзово, где он, несмотря на убийство дежурного, стал своим для охраны. В камере у Муравья стояли телевизор и видеомагнитофон, ежедневно к нему приходила мать. Говорят, что, установив панибратские отношения с дежурными ИВС, в одну из летних ночей 2001-го Муравьёв якобы даже пьянствовал в камере с друзьями, которых к нему пропустил сотрудник изолятора. Утром дежурный решил передать осуждённому новую видеокассету. Но вместо приветствия пьяный Муравьёв якобы разбил о его голову бутылку и три раза ударил ножом. После Муравей завладел автоматом Калашникова и пистолетом Макарова и скрылся. Вылетевшие в Усть-Хайрюзово сотрудники СОБР и ОМОНа УВД Камчатской области решили "живым отморозка не брать".



Но Муравьёву в очередной раз повезло: он закрылся в подвале своего дома и снова сдался. За хищение оружия, грабёж, двойное убийство и два побега из-под стражи в общей сложности он был осуждён на 26,5 лет строгого режима. В 2005 году Муравья этапировали в ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, где он занял лидирующее положение, оказывал негативное влияние на других осуждённых и подталкивал других своим поведением и поступками к групповым неповиновениям законным требованиям администрации. После 2011-го Муравьёва этапировали в ИК-14 Амурска, где он находился до самой смерти.

Чёрные против красных

Следствие установило, что за всё время отсидки убитый Муравей набрал большой авторитет в ИК-14. Второй убитый — осуждённый за мошенничество, грабёж и вымогательство Артём Ефин был его правой рукой. Убийцы забивали целенаправленно именно их. Остальным били по рукам, чтобы они не смогли помочь Муравьёву.

В последнее время по колонии ползли слухи, будто Муравьёв стал сотрудничать с администрацией, что очень не понравилось блатным и находящимся на свободе криминальным авторитетам. Если бы Муравей "перекрасил" колонию, сделав её образцово-показательной и выведя основную массу осуждённых из-под воровских законов, криминальный общак лишился бы поступлений, а находящиеся в ИК остальные блатные подверглись бы сильному давлению.

ИК-14 всегда считалась "чёрной" зоной. Существуют свидетельства, что ранее здесь процветал беспредел со стороны блатных, которые якобы калечили осуждённых, не отчисляющих деньги в общак. Якобы блатных, куда относили и Муравья, даже поддерживала администрация. Также Муравья обвиняли в продаже наркотиков. Обо всём этом якобы знал и начальник колонии Олег Закурдаев.

*Запрещена на территории Российской Федерации.