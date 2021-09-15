Костя Канский больше не "законник": Почему присяжные оправдали единственного немца в воровской семье 16 сентября суд должен окончательно закрыть дело Константина Найбауэра (Костя Канский). Его пытались отправить в колонию по новой "антиворовской" статье, но народные заседатели спасли авторитета. 15 сентября, 15:04 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, youtube.com/"Праймкрайм"

Присяжные заседатели Красноярского краевого суда должны были ответить на три главных вопроса: доказан ли факт занятия Найбауэром высшего положения в преступной иерархии, виновен ли он в этом и заслуживает ли снисхождения.

13 сентября — после сорокаминутного обсуждения в совещательной комнате — все восемь присяжных единогласно признали Костю Канского невиновным, посчитав, что у следствия нет достаточных доказательств. Его обвиняли по новой "антиворовской" статье 210.1 УК ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), за что грозило до 15 лет лишения свободы. Суд отменил для Найбауэра домашний арест. Адвокаты Канского заявили на суде, что Найбауэр не будет подавать на реабилитацию и возмещение вреда. Сам подсудимый покинул здание суда через чёрный ход.

Коллаж © LIFE. Фото © "Версия"

Обсуждение последствий вердикта и оправдательный приговор назначены на 16 сентября. Краевая прокуратура уже заявила, что будет обжаловать вердикт. В надзорном ведомстве не согласны с выводами присяжных. Следует отметить, что Костя Канский сам выбрал коллегию присяжных, однако с её образованием возникли серьёзные проблемы — никто не хотел в ней участвовать. Суд присяжных сформировали в закрытом режиме. Всего было отобрано 17 человек.

Это уже не первый случай, когда народные заседатели оправдывают криминального авторитета. В начале августа присяжные Томского областного суда вынесли оправдательный вердикт по статье 210.1 УК в отношении Николая Кузьмичёва, известного в криминальных кругах как Коля Томский. Он был задержан в мае 2019 года и стал первым в России фигурантом дела по новой "антиворовской" статье.

55-летний Найбауэр был задержан ещё в 2019-м. По версии следствия, с 1997 года он якобы является вором в законе.

— В связи с этим лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, согласно существующим негласным нормам и правилам, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. При этом он пользовался у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом. Злоумышленник имел сферу влияния в Красноярском крае и Республике Тыва, — говорилось в сообщении краевой прокуратуры.

Это было одно из первых дел по данной статье в Красноярском крае. Для задержания Найбауэра провели целую спецоперацию: силовики штурмовали особняк с помощью приставных лестниц и настигли авторитета в огороде прячущимся в яме. Судя по его реакции, Найбауэр решил, что за ним опять пришли киллеры, и даже обрадовался людям в форме.

У авторитета на это были веские причины. С середины нулевых он уже пережил два покушения. В июле 2004 года Костя Канский поехал рассудить спор между двумя местными бизнесменами и попал в перестрелку. Он был ранен, но врачи смогли поднять его на ноги. В июле 2011-го его привезли в Городскую клиническую больницу № 6 Красноярска с огнестрелом в спину. Как выяснилось, когда он подошёл к своему дому и стал набирать код на домофоне, к нему со спины подбежал киллер и пять раз выстрелил из пистолета. Врачам и тогда удалось спасти Костю Канского.

По версии следствия, Найбауэр получил криминальное звание в 1997 году. С подачи вора в законе Блондина в Москве к нему сделали воровской подход (сходка, на которой решают вопросы коронации. — Прим. Лайфа) шесть "законников". После этого Найбауэра якобы поставили управлять общаком всего огромного Красноярского края. Сыщики считают, что влияние Канского распространяется и на соседние регионы.

По приблизительным подсчётам, всего в отечественном криминальном мире существует около 400 воров в законе. Большая часть — выходцы из Грузии. Славянских "законников" — около 50. Костя Канский был единственным немцем в воровской семье. Ранее Найбауэр неоднократно признавался, в том числе и на камеру, в своём высоком криминальном статусе.

— Являетесь вором в законе? — В компьютере всё есть. — Ну так являетесь или нет? — Являюсь, являюсь... — заявлял, например, Канский во время задержания в Санкт-Петербурге.

После задержания Найбауэра оперативники навестили в Красноярске его подельников. Все они задержаны. При обысках нашли наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы. Сообщалось и об изъятии неких документов, имеющих значение для уголовного дела Найбауэра. Скорее всего, речь идёт о так называемых точковках — криминальных гроссбухах, куда заносят имена всех, кто сдаёт деньги в криминальный общак. Преступник на воле, регулярно жертвующий "на общее", может рассчитывать в тюрьмах и лагерях на более тёплый приём.

Казалось бы, публичные признания и собранные следствием доказательства должны были отправить Найбауэра в колонию. Однако его спасли присяжные. Не исключено, что на них могли оказывать давление.

Эксперты говорят, что у криминальных генералов теперь есть резон скрывать свой статус.

— Воры перестали публично бравировать статусом. Если раньше при задержании на вопрос о статусе в криминальном мире они хитро улыбались и говорили: "Да, вор я, вор!", то сейчас просто уходят от ответа, — рассказал Лайфу полковник МВД в отставке, бывший оперативник РУБОП Михаил Игнатов.

Авторы Станислав Сенькин