Загадка убийства Евгении Исаенковой: Почему прокуроры не верят её любовнику экс-мэру Андрею Кулакову Бывшего чиновника из Подмосковья ждёт новый суд. Его обвиняют в убийстве любовницы — зампреда региональной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Что известно об этом деле? 15 февраля, 21:40 Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков, Евгения Исаенкова. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко, © VK / Раменское Сегодня

— Ещё чуть-чуть и я скажу: будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились! Ты чего хочешь-то вообще? Объясни мне! — вопрошал Кулаков в мессенджере за несколько дней до трагедии. У обоих были семьи. По некоторым данным, любовница замглавы Общественной палаты муниципалитета, 39-летняя Евгения Исаенкова, неоднократно просила Кулакова уйти к ней из семьи, но тот был сосредоточен на карьере и не хотел разрушать официальный брак.

Четвёртого мая 2019 года во время очередного кризиса в отношениях женщину нашли задушенной на заднем сиденье её "мерседеса".

Прокуратура против присяжных

48-летнего бывшего главу Администрации Раменского муниципального района Подмосковья (сейчас Раменский городской округ) Кулакова обвинили в убийстве практически сразу. Якобы чиновник задушил подругу в порыве ревности. Экс-мэр провёл под арестом два с половиной года, пока в конце октября прошлого года суд присяжных, казалось бы, не поставил точку в громком деле, признав Кулакова невиновным. В ноябре Подольский районный суд на основании этого решения постановил оправдать экс-чиновника и признать за ним право на реабилитацию.

Гособвинение обжаловало оправдательный приговор, и всего через месяц Московский областной суд отменил его. Прокурор указал на нарушения в ходе рассмотрения дела — один из присяжных скрыл имевшуюся судимость (погашенную). Ещё один присяжный не рассказал о судимости родственников. А у консьержки из дома Кулакова, которая дала показания, что в ночь убийства никто не выходил из подъезда, в том числе с чёрного входа, ранее было диагностировано расстройство личности.

Теперь дело повторно рассмотрят в новом составе присяжных. Возможно, в другом суде.

Обвиняемый в убийстве Евгении Исаенковой бывший глава Раменского района Андрей Кулаков во время избрания меры пресечения. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

По мнению прокурора, Кулаков может оказать влияние на свидетелей и помешать процессу. Поэтому вчера во время очередного заседания Подольского горсуда Мособласти Кулаков был взят под стражу.

Странная смерть

Криминалисты установили, что Исаенкову сначала ударили по лицу, затем перетащили на заднее сиденье машины, где сдавили шею неустановленным предметом. Накануне гибели — 30 апреля — Исаенкова встречалась с Кулаковым на съёмной квартире и провела с ним около шести часов. Затем глава Раменского района уехал на работу. Судя по переписке, 1 мая Кулаков обещал разбудить женщину на следующее утро. Уже ночью Исаенкова сказала мужу, что якобы собралась к подруге, оставила дома телефоны, а сама поехала в безлюдное место к лесополосе, где и была убита.

По версии следствия, Кулаков якобы мог задушить Исаенкову из-за "личных неприязненных отношений". Возможно, он договорился о ночной встрече с Исаенковой, вышел через пожарный выход из дома и дошёл пешком до назначенного места, скрываясь от вездесущих камер.

Евгения Исаенкова. Фото © Twitter / zgldz

Расследование длилось более двух с половиной лет. На возможную причастность чиновника к преступлению указывали найденные под ногтями жертвы образцы его ДНК и проваленный полиграф. Не в пользу Кулакова свидетельствовала и эмоциональная переписка с Исаенковой. Женщина могла шантажировать чиновника угрозами рассказать об их отношениях семье. Также Исаенкова якобы говорила о том, что у неё появился ещё один мужчина (помимо мужа и самого Кулакова). Ещё была информация, что у Исаенковой якобы был диагностирован ВИЧ, что могло вызвать его гнев.

Бывший чиновник вину отрицал с самого начала, утверждая, что в момент убийства находился дома с родными. В его пользу говорят полное отсутствие ночных записей с ним с камер видеонаблюдения и показания той самой консьержки, чьи слова прокуратура считает скомпрометированными из-за наблюдения её у психиатра. Также установлено, что непосредственно перед смертью Исаенковой угрожали неизвестные с анонимных телеграм-аккаунтов.

Нужно ли пересматривать дело об убийстве Исаенковой? Да, но отбирать безупречных присяжных Нет, присяжные уже вынесли оправдательный вердикт

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