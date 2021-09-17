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Тела заморожены, а деньги живые: Как супруги-криоконсерваторы делят бизнес

В первой в России фирме, которая замораживает тела клиентов для воскрешения в будущем, разразился бизнес-конфликт. Чем он грозит самим замороженным и их семьям?

16 сентября, 21:40
<p>Коллаж © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9bGOakH_OtM&t=594s&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/КриоРус — крионика в России</a>, <a href="https://rb.ru/longread/transhumanism/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rb.ru</a></p>

Коллаж © youtube.com/КриоРус — крионика в России, rb.ru

Проект "Криорус" буквально трещит по швам — двое из 11 учредителей компании, бывшие супруги Валерия Удалова и Данила Медведев, делят кресло руководителя фирмы и её активы. Бороться есть за что — бизнес приносит сотни миллионов. Конфликт уже непосредственно затронул замороженные тела клиентов, поставив под угрозу их сохранность и весь бизнес в целом.

Автогеном по бизнесу

События вокруг "Криоруса" развивались стремительно: 7 сентября гендиректор Валерия Удалова попыталась самовольно вывезти камеры с телами людей и животных с территории предприятия, расположенного в Сергиевом Посаде, и перевезти их в собственный центр в Тверской области.

В тот день женщина наняла рабочих, которые автогеном вскрыли металлическую заднюю стену хранилища и с помощью крана погрузили специальные вертикальные ёмкости с телами — сосуды Дьюара — на грузовики. В процессе погрузки их опрокидывали на бок и сливали хладагент — жидкий азот. Кроме того, что в воздух испарилась четверть миллиона рублей (стоимость сжиженного азота), под угрозой разморозки оказались и сами клиенты.

Видео © LIFE

Прибывшие по вызову полицейские остановили погрузку и вернули уже уехавшие с контейнерами машины. Данила Медведев предоставил им документы о праве собственности на ёмкости с телами и обвинил Удалову в краже.

Дьюары врозь

Проект "Криорус" стартовал в 2006 году. Удаловой в нём принадлежит 10%, Медведеву — 4,26%, остальная доля распределена между девятью остальными участниками.

Проблемы в компании начались в 2019 году после развода супругов. Медведев обзавёлся новой семьёй и, по словам Удаловой, в какой-то момент решил сместить её с должности генерального директора. Учредители вроде бы проголосовали за отставку директора, однако женщина в руководстве осталась.

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Одновременно Удалова зарегистрировала собственную фирму с точно таким же названием, где также стала генеральным директором.

Пользуясь своим положением руководителя в обоих компаниях, Удалова начала перевозить замороженных клиентов под крышу своей фирмы и перезаключать на себя договоры хранения, — рассказал Лайфу соучредитель компании "Открытая крионика" (фирма учреждена в этом году в качестве преемника первого "Криоруса") Алексей Самыкин.

По его словам, для своей базы она арендовала дом в Тверской области на месте некогда известного крестьянско-фермерского хозяйства "Молодёжное". Оно стало популярным в России после того, как несколько молодых городских семейств переехали на заброшенные земли одного из областных колхозов и организовали там проект "Переселение в поселение".

В 2017 году на пике общественного интереса благое начинание по популяризации села чиновники признали незаконным и постановили закрыть проект и освободить земли. Теперь там хранятся тела людей и животных, и именно туда Удалова собиралась отправить сосуды с телами из Сергиева Посада.

Предполагаемое место хранения криопациентов Валерии Удаловой в Тверской области. Видео прислано в редакцию © LIFE

По некоторой информации, чтобы обустроить площадку под Тверью, она заложила собственную однушку на Бескудниковском бульваре недалеко от станции метро "Селигерская". В соседних домах квартиры такой же площади продаются по 10,5 млн рублей.

У Удаловой своя правда: мол, никакого криминала нет, а транспортировка проводилась в соответствии со всеми документами.

Мы хотели перевезти оборудование с одной нашей территории на другую. Мой бывший муж решил отхапать себе это, написал в полицию заявление, что наша компания якобы крадёт оборудование, предъявил поддельный договор о том, что это оборудование принадлежит ему, — сообщила Лайфу Удалова.

Видео © LIFE

Бессмертие по дешёвке

До последнего времени в хранилищах компании находилось 82 криопациента, в числе которых 25 иностранцев: граждане Великобритании, США, Израиля и других стран. Ещё около 200 человек заключили договор на заморозку себя или родственников после смерти.

Интерес к услугам отечественной компании у иностранцев вполне прагматичный — несмотря на то что стоимость криоконсервации людей исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч долларов, в России она обойдётся намного дешевле, чем, например, в США.

Сохранить мозг в "Криорусе" стоит больше миллиона рублей, заморозка всего тела обойдётся уже в 2,6 млн, а VIP-хранение — почти 11 млн рублей.

Дешевле всего обойдётся сохранение ДНК или образцов тканей умерших — "всего" 40 тысяч. Воспользоваться услугой могут люди, надеющиеся на клонирование своих близких или любимых животных. Последних, кстати, могут также заморозить — это стоит примерно 730 тыс. рублей.

Фото © rb.ru

Фото © rb.ru

Легко посчитать, что замороженные "пациенты" уже могли принести компании более 200 млн рублей. Постоянный приток денег обеспечивают и ныне здравствующие клиенты.

Удар по крионике

Этот эпизод может дорого обойтись компании, поскольку нынешние и потенциальные клиенты могут воспринять происходящее как незаинтересованность "Криоруса" в надлежащем хранении и последующем воскрешении своих "пациентов".

Такое впечатление, что ей неважно, что происходит с шансами людей на оживление, насколько качественно производится сама процедура, хранение, транспортировка, — прокомментировал случившееся в разговоре с Лайфом Медведев.

Свою оценку попытке вывоза тел дал один из клиентов "Криоруса", доктор философских наук и почётный член российского трансгуманистического общества Игорь Вишев, который доверил фирме заморозку мозга своей покойной супруги.

Переживаю и очень (о сохранности биоматериалов. — Прим. Лайфа), — заявил Лайфу Вишев. — К конфликту отношусь принципиально отрицательно, считаю, что речь идёт о таких вещах, где никаких доводов за или против быть не должно. Этот конфликт не стоит выеденного яйца, а последствия не только драматические, могут быть трагическими.

Клиент компании "Открытая крионика" Мария Соколова о своём опыте сотрудничества с "Криорусом" Видео © LIFE

Разбирая ситуацию, координатор Российской ассоциации футурологов Константин Фрумкин в разговоре с Лайфом отметил, что, несмотря на потенциальную выгоду для человечества, крионика имеет "лёгкий привкус финансовой пирамиды".

Услуга, которую оказывают крионисты, растягивается на очень длительный срок, возможно на века. Эта услуга предполагает надежды, что наука разовьётся до того уровня, что оживят эти тела, — рассуждает Фрумкин. — Здесь слишком много неопределённости. И самое главное, что нет никакой гарантии, что эта фирма или её преемники просуществуют столько времени и будут хранить эти тела. Хорошо, если человек, который платит за услугу, понимает все риски, а вот если он обманывается рекламой — то это нехорошо.

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Великий экспериментатор: Как биохакинг довёл бизнесмена Сергея Фаге до тюрьмы

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Райля Гареева
Райля Гареева
Илья Ущеко
Илья Ущеко
Александр Мартынов

Александр Мартынов

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