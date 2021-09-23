Аренда квартир дорожает: как снять жильё без переплат Цены на наём квартир в столице идут в рост. С чем это связано и как ситуация отразится на кошельках арендаторов жилья. 22 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Специалисты связывают наметившиеся тенденции не только с наступлением осеннего сезона, но и с некоторыми новыми факторами — их действие, скорее всего, будет носить длительный характер. Как показывает статистика, значительное влияние на рынок аренды оказали события, связанные с пандемией. По данным риелторских агентств, с марта 2020 года по март нынешнего падение цен составило: на однокомнатные квартиры — порядка 5–7%, на двухкомнатные — 8%, а на трёхкомнатные — 9% и более (в зависимости от района). В период локдауна арендные ставки полетели вниз, и рынок их "отыгрывал" обратно больше года. А теперь, несмотря на большое количество предложений квартир "для сдачи", динамика цен однозначно направлена вверх, и во многих районах столицы они уже перешагнули допандемийный уровень.

— В прошлые годы, как правило, арендные цены тоже поднимались в начале августа, но тогда они уже с конца сентября начинали своё падение, а в этом году всё указывает на то, что ситуация будет другой, — скорее всего, до весны сильного падения аренды не будет, — рассказала менеджер по аренде компании "Инком" Ирина. — И дело вот в чём: теперь тренд диктуют не малогабаритные квартиры "ближе к центру", а скорее другие, которые, пусть и в спальном районе, но новые, просторные и обустроенные. Это связано прежде всего с развитием удалённой занятости, при которой отпала необходимость в приоритете транспортной доступности. А среди новых квартир сейчас изрядная доля ипотечных, хозяева которых гасят свой кредит как раз за счёт арендных платежей, эти люди совсем не настроены на снижение платы для своих арендаторов.

И действительно, при изучении объявлений сервисов по подбору недвижимости невозможно не обратить внимание на то, что среди предложений большая часть — именно относительно новые квартиры.

— Я связываю сложившуюся сейчас структуру рынка аренды с тем, что в период роста цен на недвижимость часть собственников старого фонда просто продали свои квартиры, а новые собственники их не сдают, по крайней мере пока, — предполагает Сергей — специалист отдела аренды компании "Миэль".

Такое объяснение выглядит вполне логичным, особенно если обратить внимание на то, как изменились запросы подыскивающих себе в Москве квартиру для длительного найма. Конечно, максимальная востребованность у однокомнатных квартир и студий с современным ремонтом, но спрос на современные "двушки" большой площади тоже высок, и он продолжает расти еженедельно, а вот хрущёвки в спальных районах пока не в почёте. При этом хозяева квартир, судя по содержаниям их объявлений, начинают предъявлять повышенные требования к потенциальным арендаторам: семьи с детьми и животными не в фаворе.

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

— Ещё год назад те, кто сдавал квартиру, по большей части соглашались и на детей, и на животных из опасений, что их недвижимость может простаивать, не принося дохода. Теперь, когда средний срок поиска арендаторов на "однушку" в обычном, но не старом доме сократился с двух-трёх недель до нескольких дней, снова то и дело хозяева выдвигают условия: "без животных и маленьких детей", — отметила риелтор Галина Смирнова. — Возможность выбирать жильцов — это очевидный показатель разгона роста ценника по аренде.

А ещё вслед за ростом арендных ставок несколько изменились территориальные приоритеты жильцов. Понятно, что самые дорогие арендные квартиры расположены в Центральном округе столицы, но они не на самом пике спроса, а вот не столь популярные прежде Северо-Восточный и Восточный административные округа обошли по спросу считавшийся до пандемии более комфортным Юго-Восточный округ.

Исходя из анализа предложений самых популярных агрегаторов недвижимости, среднее предложение аренды однокомнатной квартиры выглядит так:

Центральный округ — от 56 тысяч рублей в месяц; Западный округ — от 47 тысяч рублей в месяц; Северный округ — от 40 тысяч рублей в месяц; Северо-Западный округ — от 38 тысяч рублей в месяц; Юго-Западный округ — от 37 тысяч рублей в месяц; Южный округ — от 35 тысяч рублей в месяц; Северо-Восточный округ — от 35 тысяч рублей в месяц; Восточный округ — от 34 тысяч рублей в месяц; Юго-Восточный округ — от 33 тысяч рублей в месяц.

С двухкомнатными квартирами ситуация схожая, но с некоторыми поправками. Тут в Центральном округе столицы сложно найти что-либо пригодное для проживания менее чем за 76 тысяч, в Западном — "двушка" обойдётся примерно в 74 тысячи рублей в месяц, а самые доступные квартиры из двух комнат как раз в Восточном округе можно найти за 44 тысячи в месяц.

— Очевидно, что сейчас большинство из тех, кто, например, с лёта официально арендует квартиру на длительный срок, чувствуют себя намного лучше, чем те, кто всё ещё в поиске жилья внаём, — утверждает Николай — специалист по аренде из компании "Этажи". — Учитывая пусть и замедляющийся, но всё равно продолжающийся рост цен на недвижимость в Москве, скорее всего, в ближайшие полгода сильного снижения арендных ставок в столице вообще не предвидится. Поэтому те арендаторы, кто продлил свои договоры аренды сразу не менее чем на год, поступают более чем разумно, особенно если наём происходит с официальным оформлением отношений. А вот те, кто имеет устное соглашение с хозяевами квартир или некий "серый" договор, должны быть готовы к повышению платы.

Авторы Максим Греков