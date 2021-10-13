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Клиент платит дважды: Центробанк назвал типичные ловушки в страховых полисах

С помощью каких уловок страховые компании уклоняются от выплат в случае наступления страхового случая, разобрался Лайф.

12 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сейчас сложно выйти из банковского офиса или супермаркета без страхового полиса. Страховку навязывают при выдаче почти любого кредита, покупке телефона или любой другой техники. А уж автомобиль даже у официального дилера уже почти невозможно купить просто за наличные, без кредитов, "допов" и, разумеется, нескольких страховок. И это понятно: 80–90% от стоимости таких полисов получает её продавец. Но погодите: а из каких денег тогда будет выплачена компенсация при наступлении страхового случая? Как утверждает российский Центробанк, на какие-либо выплаты лучше не рассчитывать — уже в вашем полисе есть несколько уловок, которые позволят страховым ничего не платить.

Ловушка 1. Франшиза

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Полис страхования жизни, как правило, содержит условие, при котором защита начинает действовать только через какой-то срок после заключения договора. Страховщики при этом говорят: мол, люди пытаются оформить полис задним числом, уже после того, как страховой случай произошёл. На деле же получается, что если страховой случай произошёл, то клиент ничего не получает в итоге. И кредит фактически не застрахован. У заплатившего серьёзные суммы за страховку клиента фактически оказывается не застрахован ни его кредит, ни он сам. И пострадавшему заёмщику или его родственникам приходится выплачивать всю сумму банку.

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Такой подход страховых компаний не выдерживает никакой критики, — отметил председатель коллегии адвокатов "Сухарев и партнёры" Никита Сухарев. — Любой клиент, если он уже покупает страховой полис, хочет быть застрахован с момента его покупки. Это всё уловка, чтобы просто не платить добросовестным клиентам.

Ловушка 2. Дополнительные страховки

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Очень часто кредитные организации в один договор страхования включают дополнительные страховые риски. Например, при страховании жизни заставляют оплатить ДМС, при страховании автомобиля — каско и "помощь на дорогах", часто также просят застраховать возможную потерю работы, а ипотечную квартиру — от затопления и возможного ущерба соседям. Такие "допы" составляют значительную часть стоимости продаваемого в связке с кредитом полиса, но при этом сами банкиры никогда не скажут, что есть возможность отказаться от навязанной страховки дополнительных рисков, сохранив пониженную ставку.

Когда менеджер видит, что можно продать несколько страховок, то он начинает сразу же навязывать их клиенту, — пояснил сотрудник банка из топ-10. — Ведь от этого зависят его бонус и премии. Чем больше он продаст, тем больше заработает и банк, и он сам. Говорить клиенту, что от той или иной страховки можно отказаться без каких-либо потерь, никто не будет.

Ловушка 3. Страховка в кредит

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Как правило, страховая премия почти всегда оплачивается за счёт кредитных средств и списывается банками у заёмщика автоматически, в безакцептном порядке. То есть человек может даже и не знать, что ему продали страховку вместе со смартфоном. Но потом ему приходит СМС-оповещение о том, что с карты списана крупная сумма. Но поделать ничего нельзя — срок "охлаждения", когда страховку можно сдать обратно, прошёл, а в кипе бумаг, которые клиента заставили подписать в магазине, действительно есть согласие о списании страховой премии в безакцептном порядке.

Около десяти лет такое же беззаконие действовало в отношении ипотеки, — вспоминает Артём Николаев из адвокатского бюро "Николаев, Рубин и партнёры". — Однако ФАС и Роспотребнадзор, которые тогда быстро реагировали на жалобы потребителей финансовых услуг, навели порядок на рынке, и у клиентов появилась возможность выбора страховой компании при получении ипотеки, и тарифы сразу же снизились. Сейчас такая ситуация складывается потому, что новый регулятор почти ничего не делает для защиты прав обычных граждан.

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Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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