Клиент платит дважды: Центробанк назвал типичные ловушки в страховых полисах С помощью каких уловок страховые компании уклоняются от выплат в случае наступления страхового случая, разобрался Лайф. 12 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Сейчас сложно выйти из банковского офиса или супермаркета без страхового полиса. Страховку навязывают при выдаче почти любого кредита, покупке телефона или любой другой техники. А уж автомобиль даже у официального дилера уже почти невозможно купить просто за наличные, без кредитов, "допов" и, разумеется, нескольких страховок. И это понятно: 80–90% от стоимости таких полисов получает её продавец. Но погодите: а из каких денег тогда будет выплачена компенсация при наступлении страхового случая? Как утверждает российский Центробанк, на какие-либо выплаты лучше не рассчитывать — уже в вашем полисе есть несколько уловок, которые позволят страховым ничего не платить.

Ловушка 1. Франшиза

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Полис страхования жизни, как правило, содержит условие, при котором защита начинает действовать только через какой-то срок после заключения договора. Страховщики при этом говорят: мол, люди пытаются оформить полис задним числом, уже после того, как страховой случай произошёл. На деле же получается, что если страховой случай произошёл, то клиент ничего не получает в итоге. И кредит фактически не застрахован. У заплатившего серьёзные суммы за страховку клиента фактически оказывается не застрахован ни его кредит, ни он сам. И пострадавшему заёмщику или его родственникам приходится выплачивать всю сумму банку.

— Такой подход страховых компаний не выдерживает никакой критики, — отметил председатель коллегии адвокатов "Сухарев и партнёры" Никита Сухарев. — Любой клиент, если он уже покупает страховой полис, хочет быть застрахован с момента его покупки. Это всё уловка, чтобы просто не платить добросовестным клиентам.

Ловушка 2. Дополнительные страховки

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Очень часто кредитные организации в один договор страхования включают дополнительные страховые риски. Например, при страховании жизни заставляют оплатить ДМС, при страховании автомобиля — каско и "помощь на дорогах", часто также просят застраховать возможную потерю работы, а ипотечную квартиру — от затопления и возможного ущерба соседям. Такие "допы" составляют значительную часть стоимости продаваемого в связке с кредитом полиса, но при этом сами банкиры никогда не скажут, что есть возможность отказаться от навязанной страховки дополнительных рисков, сохранив пониженную ставку.

— Когда менеджер видит, что можно продать несколько страховок, то он начинает сразу же навязывать их клиенту, — пояснил сотрудник банка из топ-10. — Ведь от этого зависят его бонус и премии. Чем больше он продаст, тем больше заработает и банк, и он сам. Говорить клиенту, что от той или иной страховки можно отказаться без каких-либо потерь, никто не будет.

Ловушка 3. Страховка в кредит

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Как правило, страховая премия почти всегда оплачивается за счёт кредитных средств и списывается банками у заёмщика автоматически, в безакцептном порядке. То есть человек может даже и не знать, что ему продали страховку вместе со смартфоном. Но потом ему приходит СМС-оповещение о том, что с карты списана крупная сумма. Но поделать ничего нельзя — срок "охлаждения", когда страховку можно сдать обратно, прошёл, а в кипе бумаг, которые клиента заставили подписать в магазине, действительно есть согласие о списании страховой премии в безакцептном порядке.

— Около десяти лет такое же беззаконие действовало в отношении ипотеки, — вспоминает Артём Николаев из адвокатского бюро "Николаев, Рубин и партнёры". — Однако ФАС и Роспотребнадзор, которые тогда быстро реагировали на жалобы потребителей финансовых услуг, навели порядок на рынке, и у клиентов появилась возможность выбора страховой компании при получении ипотеки, и тарифы сразу же снизились. Сейчас такая ситуация складывается потому, что новый регулятор почти ничего не делает для защиты прав обычных граждан.

Авторы Александра Баязитова