Костлявая рука спотового рынка: Почему Россия не даст замерзнуть Европе, и как "Газпром" сдержит хаос цен на континенте Политолог Александр Роджерс – о большом горизонте мышления и планирования президента Путина, который еще десять лет назад предсказал и предвидел все проблемы, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз. 13 октября, 18:15 Фото © ТАСС / Егор Алеев

Европейцам пора ставить прижизненные памятники Владимиру Путину. Потому что их собственное руководство в лице Еврокомиссии и всяких Урсул фон дер Ляйен делают всё, чтобы Европа замёрзла без энергоресурсов – мешают вводу в строй «Северного Потока-2», заявляют, что к нему должен применяться третий энергопакет (что означает, что даже после ввода он будет загружен только наполовину – если параллельно не будет запущен процесс торгов на бирже в России), пугают своих граждан газом из России и делают русофобские заявления. Они пытаются даже обвинять собственных политиков, которые заключают с Россией долгосрочные газовые контракты, в коррупции.

Если вспомнить, как несколько месяцев назад начиная с весны ЕС тормозил закачку газа в европейские хранилища, пытаясь шантажировать «Газпром» и сбивать цены, то мантра о рыночной цене на спотовом рынке разоблачила всю недальновидность европейской политики. В ЕС настаивали на том, чтобы страны ЕС разрывали долгосрочные контракты с «Газпромом» и переходили на спотовую торговлю на бирже, где и сформируется пресловутая «рыночная цена». Причём больше всех на этом настаивали британцы, которые потом из Евросоюза вышли. Сейчас, кстати, они переживают свой внутренний энергетический и логистический кризис. Рыночек порешал, и цена на бирже подскочила почти до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. После такого ответственные политики уходят в отставку, но в Брюсселе таких, вероятно, нет.

Видео © YouTube / РОССИЯ 1

И тут выступает президент Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" и говорит, что «Газпром надёжный партнёр, который соблюдает все заключённые договорённости», чем обрушивает цену на хабе в Нидерландах почти в два раза. Теперь европейские газеты, если бы у них была реальная свобода слова, должны были бы писать про него исключительно «Путин Спаситель» или что-то близкое по смыслу.

Конечно, в краткосрочной перспективе было бы выгоднее продолжать смотреть, как в Европе растёт цена на газ и закрываются производства в широком спектре – от химической промышленности и до тепличных хозяйств Голландии – но вместо этого Путин решает более стратегические задачи.

Видео © YouTube / Владимир Путин

Во-первых, резкое обрушение европейской экономики могло бы дать внезапное преимущество американцам, которые обязательно воспользовались бы этим для захвата части европейских рынков и получения преимуществ для собственных производств. Во-вторых, своими действиями Путин переводит часть газовых торгов на биржу в Петербурге, чему европейцы раньше отчаянно сопротивлялись, но теперь под давлением обстоятельств вынуждены согласиться. Кризис пройдёт, а газовая площадка в Петербурге останется.

Опять же, нужно отметить дальновидность российского президента, который ещё в 2010-11 годах давал указания о разведке и разработке новых газовых месторождений, которые гораздо ближе к Европе, чем Норильск, и освоение которых позволит продавать газ в Европу ещё десятки лет.

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Безответственные европейские политики, преимущественно в Брюсселе, пытаются перекладывать ответственность за нынешний кризис на Россию. Но не получится, потому что сегодняшняя ситуация возникла исключительно из-за их собственных недальновидных действий. Евросоюз выбрал ошибочную стратегию и получил в итоге созданный своими руками кризис. Но Путин не наказывает европейцев за это явным образом, а предлагает продолжать сотрудничать на взаимовыгодной основе, развиваясь стратегически.

При этом продолжающееся сопротивление со стороны Брюсселя дополнительно раскалывает Евросоюз, вынуждая руководителей отдельных стран Европы заключать долгосрочные контракты с Газпромом на индивидуальной основе. А чем больше самостоятельности в действиях отдельных европейских стран, тем лучше для нас – потому что евробюрократы находятся под влиянием США, а раскол в ЕС, который и так набирает обороты из-за диктатуры ЛГБТ-лобби и ряда других нездоровых инициатив, только усугубляется и ослабляет американское влияние на этот регион.

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Путин также отметил, что существенное увеличение транзита газа через украинскую ГТС технически невозможно, потому что она предельно изношена и не выдержит повышения нагрузки, просто лопнет. И тогда через этот маршрут не будет вообще никакого транзита, это слишком рискованно. Кроме того, Путин зафиксировал факт продолжающегося несанкционированного отбора газа (будем говорить прямо – воровства) с украинской стороны. Поэтому Украина в её нынешнем состоянии никак не может считаться надёжным транзитёром.

Что касается самой Украины и ряда других русофобских стран, то сказанная Путиным несколько лет назад фраза про «дровами топить будете» оказалась пророческой. Многие уже так и делают. И для них ситуация дальше будет только ухудшаться, потому что русофобия – это дорого и больно.

Видео © YouTube / РОССИЯ 24

При этом для российского рынка газ продолжает оставаться предельно дешёвым, что позволит не только нормально пройти отопительный сезон, но и даёт серьёзные конкурентные преимущества российской промышленности практически по всем направлениям. И там, где газ является сырьём для производства удобрений или бытовой химии, и там, где он выступает источником электроэнергии – вплоть до высокотехнологичного экспорта вооружений.

Аналогично долгосрочную предусмотрительность продемонстрировало российское руководство и в социальных вопросах, когда в пандемию не стало сжигать резервы из ФНБ в первую волну, как предлагали некоторые популисты, а организовало адресную помощь на сумму в 1,5 триллиона рублей во вторую и третью волну, которые оказались гораздо более тяжёлыми. В погоне за сиюминутным очень легко растратить стратегические резервы, восстановить которые будет потом чрезвычайно сложно. Особенно, когда на горизонте новые затяжные кризисы.

Так что по всем направлениям мы видим высочайший уровень управленческой компетентности российского руководства, когда практически весь мир погружается в новый комплексный кризис, а Россия на этом только дополнительно зарабатывает и получает дополнительные политические преимущества. Так будет и впредь.

Авторы Александр Роджерс