Примерный семьянин с психическим расстройством: Почему тулунский маньяк может встретить старость на свободе Сегодня суд огласил приговор 53-летнему Павлу Шувалову, известному как тулунский маньяк. За 27 изнасилований и два убийства Шувалов получил 24 года колонии строгого режима. Что ещё известно об убийце? 18 октября, 14:51 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © baikal24.ru

В пресс-службе Иркутского суда рассказали Лайфу, что материалы уголовного дела тулунского маньяка составили 116 томов. По заявленному подсудимым ходатайству дело рассматривалось коллегией из трёх судей.

Около тридцати лет — с 1991 по 2019 год — Шувалов безнаказанно насиловал и грабил в Тулуне Иркутской области подвернувшихся ему под руку женщин. Некоторых убивал. Разницы в возрасте, типаже и внешности для него не было: "Баба есть баба", — говорил впоследствии на допросах преступник. Самой младшей из жертв было всего тринадцать.

Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда несколько лет назад расследование поручили подполковнику юстиции, следователю по особо важным делам СК Евгению Карчевскому, у которого репутация лучшего в стране специалиста по маньякам. Например, именно следственная бригада с его участием поймала знаменитого ангарского маньяка Михаила Попкова — самого кровавого серийного убийцу России. За время следствия по делу тулунского маньяка под началом Карчевского было допрошено 15 тысяч свидетелей и проведено более 300 генетических экспертиз. Было отработано около двух десятков подозреваемых.

Два года назад после очередного изнасилования в Тулуне следователи взяли Шувалова в разработку — камеры наружного наблюдения зафиксировали номер его автомобиля. Для того чтобы получить образцы тканей Шувалова, в январе 2019-го в квартиру маньяка наведался участковый и попросил дать свидетельские показания по поводу недавней новогодней драки. Тот явился в отдел, сказал, что о драке ничего не знает, и расписался в протоколе, оставив на ручке свои биологические следы. Они совпали с образцами ДНК серийного насильника.

После ареста маньяк стал сотрудничать со следствием и признался в 27 изнасилованиях и двух убийствах. Правда, утверждал, что убил своих жертв случайно. Тем не менее суд счёл его виновным именно в совершении умышленных убийств.

Не исключено, что убийств и изнасилований могло быть больше. Во время сильного тулунского наводнения 2019 года была утрачена часть местных архивов МВД, где могли содержаться сведения и о других жертвах Шувалова. Продолжаются расследования похожих дел. Поднимаются все доступные документы и опрашиваются свидетели. Суд приговорил 53-летнего Шувалова к 24 годам колонии строгого режима. Пока маньяку удалось избежать пожизненного заключения, поэтому он может к 77 годам выйти на свободу. Однако если в его деле появятся новые жертвы, приговор Шувалову может быть пересмотрен вплоть до пожизненного.

Похождения насильника

Маньяк начал насиловать сразу после возвращения из зоны, куда угодил во время службы в армии — в 1991 году. Тулун — город небольшой, и многие годы местные следователи не могли поверить, что здесь орудует серийный насильник, и долго не объединяли дела жертв маньяка в одно. Хотя Шувалов всегда действовал по одной схеме: сначала угрожал ножом, иногда наносил мелкие порезы для острастки. Затем отволакивал жертву в безлюдное место — на свалку, в кусты, уличный деревянный туалет, недостроенное здание роддома, или даже под трибуны тулунского стадиона. Там Шувалов насиловал своих жертв.

Павел Шувалов. Фото © baikal24.ru

После маньяк забирал ценные вещи. Бывало, что и засыпал, удовлетворённый, на жертве, придавливая её огромным животом. Несмотря на фактурную внешность, маньяку везло — он грабил, убивал и насиловал в своём городке почти тридцать лет кряду. Жертвы, давая показания, часто путались и противоречили друг другу, то описывая нападавшего как мужчину 40 лет, то 65. То с большими усами, то бритого.

Все нападения совершались в радиусе трёх километров. Кроме того, жертвы часто отмечали стойкий запах солярки и алкоголя, исходящих от насильника и его одежды, — больше двадцати лет Шувалов отработал бульдозеристом угольного разреза. По словам знающих его людей, после работы пил практически ежедневно. Во время попойки мог резко встать и куда-то уйти — возможно, искать новую жертву.

Фоторобот подозреваемого. Фото © irk.kp.ru

Несмотря на развешанные по городу фотороботы и подробное описание внешности подозреваемого, никто из окружения никогда не подозревал самого Шувалова — его считали хоть и нелюдимым, но нормальным человеком. Примерным семьянином, любящим мужем, отцом двоих детей. К тому же у Шувалова был избыточный вес (почти 150 кг.), который придавал ему образ малоподвижного увальня. Поэтому новость о его задержании многих повергла в шок.

Уже после ареста у Шувалова диагностировали редкое психическое расстройство — раптофилию, при нём возбуждение наступает, когда жертва умоляет о пощаде. Обычно люди с раптофилией не осознают своего расстройства и принимают своё агрессивное сексуальное поведение как должное. Впрочем, эксперты признали, что Шувалов вполне отдавал отчёт своим действиям.

Авторы Станислав Сенькин