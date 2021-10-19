Недоступная социалка: Почему банкиры хотят взыскивать долги с пенсий и пособий Смогут ли банкиры заблокировать закон о запрете списаний долгов с социальных выплат? 18 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Банкиры пытаются заблокировать принятый в первом чтении законопроект, запрещающий списание средств, полученных заёмщиком в виде социальных выплат. Такой вывод можно сделать из письма Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено главе Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову. Согласно принятым на днях поправкам, любые социальные выплаты от государства будут защищены от принудительных взысканий. Более того, изменения будут иметь и обратную силу. Согласно документу, все насильно списанные суммы с начала текущего года банкиры должны вернуть в трёхдневный срок.

В настоящее время от коллекторов защищены только деньги, которые они хотят взыскать по исполнительному производству. Все средства, которые банк хочет списать в рамках стандартных кредитных договоров (если отправитель средств не укажет в платёжном поручении, что это — пособие или алименты), будут списаны автоматически. В частности, во многих регионах коллекторы списывали в счёт долгов "школьные выплаты", которые, как предполагалось, должны пойти на подготовку детей к школе.

Идею выдать настоящую "броню" таким выплатам, а также заставить банкиров вернуть незаконно списанные деньги одобрил летом этого года президент Владимир Путин.

Если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули Владимир Путин Президент РФ

Банкирам это, безусловно, не понравилось. Они беспокоятся, что новая норма увеличит их операционные расходы и снизит прибыли. Поэтому они предлагают сохранить существующий порядок, но ввести для заёмщиков "период охлаждения" (14 дней) по аналогии со страховками. И они надеются, что в комитете к их доводам прислушаются, ведь его глава Анатолий Аксаков — лоббист интересов банков, а также председатель Ассоциации банков России.

В конце концов, прислушались же депутаты к мнению банков, когда дорабатывали законы про упрощённое банкротство физических лиц или о кредитных каникулах, которые формально принимались для поддержки граждан, а по сути оказались издевательством. Например, за прошедший год упрощённым порядком смогли воспользоваться всего лишь несколько тысяч человек. По мнению экспертов, на фоне мер, предпринимаемых президентом и правительством по защите граждан от последствий пандемии и сокращения доходов, такие инициативы выглядят по меньшей мере странно. — Банкиры и коллекторы почему-то думают, что они-то и есть самые социально-незащищенные организации, — отметил партнёр адвокатского бюро "Николаев, Рубин и партнёры" Артем Николаев. — Между тем государственные пособия перечисляются не им, а для поддержания, помощи беднейшим слоям населения. Поэтому установить такую "бронь" на социальные выплаты — логично и правильно.

Впрочем, понять, почему банкиры не хотят "брони" для социальных выплат, нетрудно. В отличие от зарплаты и других доходов, пособия или пенсии приходят регулярно и в известном объёме. Поэтому лишиться возможности списывать эти деньги — это фактически простить долг пенсионеру или инвалиду. А то, что зачастую такие списания просто оставляют гражданина без средств к существованию, это их не волнует.

Авторы Александра Баязитова