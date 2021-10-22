Когда и как на Руси праздновали Параскеву Пятницу и о чём пытались узнать с помощью примет

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22 октября 2021 года православные верующие чтут память Иакова Алфеева. Это один из самых почитаемых праздников среди прихожан и священников.

22 октября, 11:46
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Жизнь и мытарства апостола Иакова

О самом Иакове известно не так много, но (по Новому Завету) он был одним из 12 учеников Иисуса Христа и родным братом апостола Матфея. В Священном Писании упоминается, что поначалу Иаков был простым мытарем и проповедовал христианство в Иудее. Позже он примкнул к своему брату Матфею и стал апостолом. А в дальнейшем начал ездить по городам и проводить там проповеди.

Точно известно, что за свою жизнь Иаков Алфеев посетил три города: Эдессу, Газу и Елевферополь, находящийся в Южной Палестине. О смерти святого информации тоже мало, но есть две версии его гибели. Согласно одной из них, Иакова забили камнями в Мармарике. Другая рассказывает о том, что его распяли на кресте в городе Острацин во время посещения Египта.

Священнослужители утверждают: христианский путь Алфеева невозможно отследить в полной мере из-за того, что его житие пересекается с другими Иаковами. Но это не мешает верующим помнить о нём и праздновать день памяти.

Традиции и обряды

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Второе название празднества — Яков Дровопилец. Так его прозвали в народе, потому что в этот день люди начинали заготавливать дрова на зиму. Старожилы говорили, что только срубленные осенью дрова могут дать сильный жар (из-за сухости древесины).

Праздник отмечали, собираясь целыми семьями. А гостей угощали кашами из нового зерна, пирогами и, конечно, грибами. В основном сыроежками, так как именно они были самыми последними в этом сезоне и собирались аккурат в этот день.

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Приметы

Все приметы на день памяти Иакова связаны с зимой и похолоданием. Например, если выпадет снег, то год пройдёт удачно. А если на Дровопильца посыпется первый снег, то настоящая зима придёт примерно через 40 дней. По приметам узнавали, каким будет урожай на следующий год. Люди верили, что если на Иакова выпадет снег и тут же растает, то хорошего урожая в следующем году можно не ждать.

О том, какой будет зима, народ угадывал даже по луку и деревьям. Если у лука нового урожая будет очень много шелухи, то зима будет холодной. Или если лиственница не растеряла свои иголки, а вишня не освободилась от листочков, то снег не выпадет ещё долго. Или выпадет, но тут же растает.

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Авторы
Татьяна Богданова
Татьяна Богданова

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