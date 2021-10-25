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Жители деревни Клово под Наро-Фоминском бьют тревогу: всё лето они задыхались от тошнотворного запаха, а когда отправились искать источник, обнаружили поля, засыпанные навозом и мёртвой птицей.

25 октября, 15:11
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Не пляжами, купанием и беззаботным отдыхом запомнится лето жителям деревни Клово, а полчищами мух, зловонным запахом и борьбой с теми, кто в этом виноват.

Видео © LIFE

Эти поля, как выяснили жители, принадлежат одному из местных предприятий. Оно долго не обрабатывало пашню, за что по закону могло её лишиться. Тогда ООО "Каменка" решило сдать землю в аренду компании ООО "Фабрика Элинар-бройлер", там выращивают птицу и делают продукцию из неё. Сама фабрика находится в десяти километрах от деревни Клово. По задумке, арендаторы должны были ухаживать и удобрять участок. Но, по мнению жителей, этого не произошло, а на поля просто свозили отходы, в том числе и тушки птиц.

Видео предоставлено в редакцию © LIFE

И тут жители деревни стали бить в набат и стучаться в двери всевозможных органов. Сотрудники Администрации Наро-Фоминского района даже отправились на зловонные поля, но нарушений почему-то не выявили. Другие структуры тоже на жалобы не отреагировали.

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Но жители деревни Клово не отчаялись и решили провести свою независимую экспертизу почвы на соседних полях, куда вывозятся удобрения. Оказалось, что концентрация вредных веществ превышает допустимые показатели в разы. Так, аммиака оказалось больше чем в четыре раза выше нормы, ангидрида сернистого — в три, а сероводорода — в 50 раз. Эксперты также подтвердили, что нашли инородные объекты, похожие на мёртвые тушки птиц.

Фото предоставлено в редакцию © LIFE

Фото предоставлено в редакцию © LIFE

Как разъяснил ведущий научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Станислав Губин, подобные показатели, конечно, нельзя назвать вторым Чернобылем, но люди от этой локальной катастрофы сильно могут пострадать.

Фото предоставлено в редакцию © LIFE

Фото предоставлено в редакцию © LIFE

Этими вещами должен заниматься Роспотребнадзор. Это надо туда обращаться и возбуждать дело, потому что это очень высокие нарушения. Очень. Всё это токсично и может попасть в продукты. Тем более что там сероводород, а это, вообще говоря, одно из самых токсичных веществ. При таком превышении надо просто бить в набат и спасать людей. Это нарушения, которые должны быть ликвидированы, и чем быстрее, тем лучше

Станислав Губин

Ведущий научный сотрудник

Лайф обратился к компании "Элинар" с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Нам заявили, что никакую мёртвую птицу они не вывозят. Для удобрения используют подстилку для выращивания птиц и другие неорганические добавки. Выполнено, по их мнению, всё в соответствии с одобренными всеми органами нормами, и никакого загрязнения быть не может. Что до независимой экспертизы, то её подлинность и достоверность, то есть где и как были взяты образцы, компания ставит под сомнение. Действия и жалобы самих жителей назвали агрессивными, огульными — мол, только отвлекают этим сотрудников и руководителей предприятия.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Тем не менее всё не прошло даром. Сейчас уже рассматривается вопрос о расторжении договора аренды с "Элинаром", а работы по такому "облагораживанию" земель уже приостановлены. Также жители Клова боятся новой беды — весны, когда всё собравшееся на полях "удобрение" потечёт в землю и их колодцы.

Видео © LIFE

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Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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