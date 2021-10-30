Особые дни: Можно ли делать ремонт и устраивать праздники в нерабочую неделю Проводить ремонтные работы в квартирах можно, а вот собирать домашние застолья со множеством родственников нет. Что разрешено, а что запрещено в период "длинных выходных", разбирался Лайф. 29 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в Москве и ряде других субъектов РФ. Многие организации на этот период переведены в режим работы с ограничениями или вообще приостановили свою деятельность, а их работники получили официальные выходные.

Для россиян введение подобного режима новинкой не является, ведь ещё более "длинные выходные" уже были весной прошлого года, а поскольку о нерабочих днях правительство оповестило заранее, многие граждане уже распланировали, на что потратят своё освободившееся время.

Вместо отдыха — ремонт

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В прошлом году в "длинные выходные" население больших городов разделилось на тех, кто сам делал ремонт, и тех, кто страдал от того, что ремонт делают их соседи. После множества скандалов и споров в Москве на период действия режима повышенной готовности было объявлено о временном прекращении всех шумных работ. Но в этом году всё не так. На официальном сайте московской мэрии указан перечень всех ограничений, которые действуют в нерабочую неделю, и информации о временном запрете производства ремонтных работ в своих квартирах там нет. А значит, ремонт делать можно. Наверное, именно так решили многие жители Москвы и встали в длинные очереди в строительных гипермаркетах.

— Принципиально жители столицы правы, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Исходя из буквальной трактовки указа мэра, период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочим, а значит, праздничным выходным днём является только 4 ноября (государственный праздник), вот в этот день шуметь точно нельзя. А в остальные дни — всё согласно городскому законодательству, то есть шумные работы допустимы с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, исключая воскресенье.

Однако в разных регионах существуют свои правила, ограничивающие время проведения ремонтных работ. Например, в Петербурге нельзя шуметь с 22:00 до 8:00, дополнительные ограничения на шум действуют с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. А в Краснодаре ремонтные работы запрещено проводить после 20:00, а также во все выходные и праздничные дни. В Екатеринбурге согласно местному закону тишина должна соблюдаться с 23:00 до 8:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 — в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные и нерабочие дни. Административная ответственность за нарушение тишины также регулируется региональными актами, в среднем с граждан-нарушителей возьмут штраф в пределах от одной до двух тысяч рублей.

Домашние застолья вне закона

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К дополнительным ограничениям призвал и Роспотребнадзор — ведомство рекомендовало в нерабочие дни, объявленные из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях и сократить необязательные поездки.

Возможно, именно во исполнение этих рекомендаций московские власти приняли решение закрыть на период нерабочих дней все столичные алкомаркеты.

— Весь смысл нерабочего периода как раз в том, чтобы уменьшить количество контактов, — пояснил врач общей практики Николай Смирнов. — То есть люди, особенно непривитые, должны по возможности оставаться дома и избегать общественных мест и из этих же соображений воздержаться от походов в гости или организации домашних приёмов.

Однако на некоторых россиян призывы, если они не подкреплены реальными санкциями, никакого воздействия не имеют. Но любителям многолюдных квартирных посиделок стоит иметь в виду, что в большинстве регионов РФ всё ещё действуют административные штрафы за нарушение территориальных нормативных актов, к которым относятся и приказы санитарных врачей регионов.

— Действительно, если "добрые" соседи, уставшие от чужого застолья, вызовут полицию, участники домашней вечеринки в период объявленных нерабочих дней вполне могут быть оштрафованы за невыполнение требований действующих нормативных актов, — пояснил адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — В Москве и Петербурге это обойдётся в 4000 рублей, а в других регионах чуть дешевле.

В кафе нельзя, в Египет можно?

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Но немало россиян решили, что десять нерабочих дней — это шанс продлить лето.

Как отмечают сервисы по бронированию билетов, после объявления "длинных выходных" количество поисковых запросов в первый же час увеличилось в разы, а туристические компании констатировали, что цены на короткие туры в Турцию и Египет на 15–20% превысили те, что были в летний сезон.

— Наши российские туристы буквально за два дня разобрали почти все самые дорогие места в Египте и Турции, — рассказала сотрудница туристической компании Оксана. — Туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх от 150 тысяч рублей раскупили за один день, а в турецкую Анталью, где в это время сезон уже почти закончен, путёвки за 95–100 тысяч разобрали за два дня.

Возрос интерес и к российским местам отдыха, однако тут в приоритете не курорты (Сочи занимает лишь третью строчку рейтинга), а Москва и Петербург.

На фоне внезапно возникшего ажиотажа Ростуризм рекомендовал российским туристам соблюдать повышенные меры предосторожности, а при выезде за рубеж — своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховку, которая покрывает лечение и госпитализацию при заражении коронавирусом.

Очевидно, что такие необходимые меры ещё увеличат финансовую нагрузку на желающих провести неделю "на морях", но, судя по статистике туроператоров, финансовые вопросы ограничивают возможности не всех россиян.

Авторы Максим Греков