Тайны "Башнефти": Почему при загадочных обстоятельствах умирают близкие экс-сенатора Игоря Изместьева На днях в Лондоне внезапно скончалась жена бывшего сенатора и главаря ОПГ Игоря Изместьева, осуждённого в России на пожизненный срок. Ранее эта же участь постигла его партнёра Левона Айрапетяна. 18 ноября, 16:46 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Первой о смерти Ирины Изместьевой в её особняке в центре британской столицы сообщила её подруга.

— Кашляла, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней. Не ковид. Нашли её спящей на диване у себя дома в Лондоне. То есть уже неживой нашли. Я обезвожена, совершенно опечалена, — написала в соцсети певица Миранда Мирианашвили.

Ирина Изместьева. Фото © instagram.com/mirandamirianashvili

Беглый бизнесмен Евгений Чичваркин, который живёт в Лондоне, уже уточнил, что Изместьева умерла ещё в прошлый вторник. Бизнесмен заметил, что в последние годы Ирина якобы была участником имущественного спора, правда, не открыл его сути. Теперь вся русская тусовка Лондона гадает о причинах загадочной смерти жены некогда влиятельного человека. Среди версий — пневмония. Возможно, у женщины был ковид, который не обнаружили тесты.

Её муж — 55-летний Игорь Изместьев — находится в колонии особого режима "Белый лебедь" в Соликамске. Он свою вину не признал ни на следствии, ни на суде. Время от времени его юристы пытаются добиться пересмотра приговора и даже помилования.

Известно, что у Изместьевых остались сиротами девочки-близняшки, которые находятся сейчас с родственниками умершей, уже прилетевшими в Лондон на похороны. Адвокат экс-сенатора Алексей Ярошенко также подтвердил смерть Изместьевой, назвав случившееся большой трагедией и объяснив всё естественными проблемами со здоровьем — якобы у Ирины оторвался тромб.

Кто такой Игорь Изместьев?

Пик политической карьеры этого экстравагантного даже для 90-х предпринимателя пришёлся на сенаторство в Совете Федерации (2003–2006 годы) от парламента Башкирии. В 2010 году Игоря Изместьева приговорили к пожизненному заключению за четырнадцать убийств, два теракта и покушение на сына президента Башкирии Муртазы Рахимова — Урала, который также сейчас находится в международном розыске. Изместьева признали главным заказчиком так называемой кингисеппской ОПГ.

Игорь Изместьев. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Долгое время Изместьева считали доверенным лицом того самого Урала Рахимова, на которого он покушался. На момент их дружбы Рахимов-младший являлся вторым лицом в республике — он возглавлял советы директоров крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий республики — акционерных обществ "Башнефть", "Башнефтехим", "Башкирэнерго". Уже после водворения в СИЗО экс-сенатор рассказал следствию, что заказчиком некоторых убийств якобы был сам Урал Рахимов, а он якобы просто выполнял его приказы. По некоторым данным, так Изместьев хотел избежать пожизненного срока. Не избежал. Ну а Рахимов хоть и в международном розыске, но по экономическим статьям — растрата и отмывание денег. Он до сих пор живёт в Австрии.

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор Изместьеву неправомерным, а также присудил компенсацию в 12 тысяч евро. В ЕСПЧ решили, что права экс-сенатора на справедливый суд и охрану частной жизни были нарушены. Такое решение судьи приняли, поскольку судебный процесс над Изместьевым проходил в закрытом режиме — в камере СИЗО.

Свой среди чужих

Карьера выпускника Уфимского авиационного института началась в отделе внешнеэкономических связей Ново-Уфимского НПЗ, где Изместьев наладил контакты с поставщиками сырой нефти. В Башкирии всегда была сильна переработка нефти, но своей там мало. На этом зарабатывали так называемые давальцы — бизнесмены, арендующие нефтеперерабатывающий комплекс республики для переработки сторонней нефти в мазут и бензин. В 90-е и нулевые это приносило баснословные деньги. Одним из первых поставщиков нефти в Башкирию, с которым начал сотрудничать Изместьев, стал бизнесмен Георгий Сафиев — люди из его службы безопасности и стали костяком кингисеппской ОПГ, на счету которой десятки заказных убийств и покушений.

Фото © ТАСС / Сысоев Григорий

С 1993 года Изместьев возглавлял в Москве фирму "Нефтепродукты и доставка" — её создали, чтобы продавать нефтепродукты четырёх уфимских НПЗ. Кредиты брали в том числе и в банке "Российский капитал", которым владел Сафиев. После бегства последнего в США в 2002-м и смерти от рук киллера его службу безопасности подобрал Изместьев, превратив её в настоящую группировку безжалостных убийц.

В 90-х бизнес Изместьева вырос до оборотов $500–700 млн в год. Постепенно влияние Изместьева в республике выросло настолько, что в 2003-м он стал сенатором в Совете Федерации от парламента Башкортостана и переехал в Москву. Тогда он жил на широкую ногу в подмосковной деревне Александровке на участке площадью два гектара, где расположился его особняк в стиле модерн жилой площадью 1400 квадратов. Шашлыки и вечеринки Изместьева стали притчей во языцех. Принимая друзей, каждый тост сенатор якобы отмечал праздничным салютом. Мощные фейерверки выводили из строя охранные системы особняков соседей.

В 2006-м, когда киллеры кигнисеппской ОПГ стали давать показания, Изместьев внезапно попросил освободить его от должности и спешно переехал в Лондон, где у него уже жила семья. Экс-сенатора задержали в январе 2007 года в Кыргызстане, в аэропорту Бишкека, в результате спецоперации. Через Новосибирск его доставили в Москву, где посадили в СИЗО. На следствии и выяснилось, что бизнес экс-сенатора был построен не только на деньгах, но и на крови.

Нефть за кровь

Ещё в 1995 году государственный контрольный комитет Башкирии провёл проверку деятельности Ново-Уфимского НПЗ и обнаружил многочисленные злоупотребления — завод оплачивал будущие поставки нефти, а сырьё не поступало. Незадолго до проверки в подъезде своего дома был зарезан заместитель директора НПЗ Салават Гайнанов, на которого впоследствии руководство завода свалило все грехи.

Следствие считает его одной из первых жертв на счету Изместьева, который с помощью киллеров кингисеппской группировки безжалостно убирал своих конкурентов — "давальцев". Об этом суду рассказали сами главари банды Сергей Финагин и Имран Ильясов. Согласно материалам дела в 1993 года, Изместьев владел компанией "Корус холдинг", поставляющей сырую нефть на нефтеперерабатывающие предприятия Башкирии. Для ухода от налогов он организовал в офшорной зоне Байконура, Казахстан, несколько компаний-посредников "Корус". Конкуренты ему были не нужны.

Часть заказов на убийства кингисеппские передавали щёлковской ОПГ, на счету которой небольшое кладбище. Например, в июле 2002 года последние покушались на жизнь одного из учредителей АО "Башнефть" Юрия Бушева, но во время закладки бомбы киллер подорвался. Через два года кингисеппские снова заложили бомбу в машину Бушева, но ему снова повезло. Тогда был задержан главный взрывотехник группировки — бывший офицер-подводник Александр Пуманэ. Это стало поводом для зачистки кингисеппской ОПГ, скоро заговорили и о роли Изместьева в организации наёмных убийств.

Часть материалов уголовного дела имеет отношение к президентским выборам 2003 года в Башкирии, где сам Изместьев официально баллотировался как независимый кандидат — представитель предпринимательского сообщества, а по сути выступал в роли технического кандидата (спойлера). Во время этих выборов машина Урала Рахимова была взорвана, погибли его охранники. Свой пожизненный срок Изместьев отбывает во многом именно за этот эпизод. Причём следствие квалифицировало его преступление не как убийство, а как терроризм в составе ОПГ.

Урал Рахимов. Фото © ТАСС / Воног Виктор

Ещё одна странная смерть

В этом деле есть ещё одна странная смерть — журналиста и крупного предпринимателя Левона Айрапетяна, севшего в тюрьму по доносу Изместьева. Согласно показаниям экс-сенатора, Айрапетян якобы участвовал в знаменитой сделке 2009 года по продаже "Башнефти", когда активы ТЭК через цепочку юрлиц были проданы за 2,5 млрд крупному холдингу АФК "Система". Сама "Башнефть" считалась тогда юридически спорным активом. У силовиков возникли вопросы по поводу законности её приватизации семьёй Рахимовых. Айрапетян в этом деле далеко не случайный человек. Именно он познакомил Изместьева с президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Согласно показаниям экс-сенатора, Айрапетян якобы был посредником в тайной сделке между владельцами АФК "Система" и Уралом Рахимовым. Якобы сын президента Башкирии отдал холдингу компанию за миллиард долларов.

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В 2014 году экс-сенатор дал подробные показания о схемах хищения "Башнефти" и множества других экономических преступлений, прямо обвиняя семью Рахимовых в серии преступлений по захвату топливно-энергетического комплекса республики. Если бы это дело получило продолжение, сделка по покупке "Башнефти" холдингом АФК "Система" могла бы быть аннулирована. В рамках дела в сентябре 2014-го был арестован владелец АФК "Система" Евтушенков.

Но дело в конечном итоге ударило только по Айрапетяну — 67-летнего бизнесмена арестовали сразу по прибытии из Ниццы и весной 2016 года осудили на четыре года. Но не за посредничество в покупке "Башнефти". Предпринимателя обвинили в присвоении 700 тысяч долларов матери экс-сенатора Изместьева Тамары, которая утверждала, что передала Айрапетяну деньги, чтобы добиться освобождения сына. При этом сам Айрапетян являлся очень богатым человеком — по некоторым оценкам, его состояние приближалось к миллиарду долларов.

Бизнесмен факт получения денег отрицал, а защита называла приговор беспределом. По их версии, разговор с женщиной действительно состоялся, но касался якобы только пиар-кампании в поддержку сына, а деньги якобы взял адвокат Изместьева, который к Айрапетяну никакого отношения не имеет. В 2017 году в одной из мордовских исправительных колоний Айрапетян умер при загадочных обстоятельствах. Его родственники сообщали журналистам, что перед своей смертью бизнесмен якобы рассказал им, что был отравлен. Известно, что он сам отказался от показаний по "делу "Башнефти", в том числе и против владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, благодаря чему тот вышел на свободу.

Авторы Станислав Сенькин